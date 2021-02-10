Євродепутати про Росію: досить ілюзій, треба жорсткі санкції проти "гаманця Путіна"

Юрі Вендік

BBC News

Автор фото, EU LIVE TV Підпис до фото, Жозепу Боррелю сильно дісталося за його візит до Москви: в очах багатьох євродепутатів він став втіленням надто м'якої політики старої Європи щодо Москви

Поведінка російської влади під час візиту представника ЄС Жозепа Борреля має стати уроком для тих, хто все ще виступав за співпрацю з Москвою, а Євросоюз повинен запровадити санкції проти Путіна та його оточення - про це говорили майже всі, хто виступав у вівторок на дебатах у Європейському парламенті.

Більшість євродепутатів різко розкритикували главу зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля за те, що він, на їхню думку, дозволив міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову і загалом російській владі принизливо поводити себе щодо Євросоюзу.

Однак і сам Боррель заявив, що у нього і до візиту не було ілюзій пор курс Москви, а підсумки поїздки дозволили повністю переконатися, що офіційна Росія не хоче співпраці з Європою і не бажає бути демократичною правовою державою.

З 46 депутатів Європарламенту, які виступали у вівторок на дебатах про Росію і візит Борреля, лише четверо висловилися на захист Москви, та й ті переважно не виправдовували те, що відбувається у Росії, а говорили про уявні або реальні утиски опозиції в країнах Євросоюзу й про те, що у ЄС, відповідно, немає морального права повчати інших.

З різкою критикою Москви виступили не тільки представники колишніх країн соцтабору, яких традиційно більше інших хвилює російська політика, а й депутати з Франції, Німеччини, Португалії, Бельгії, Нідерландів, Австрії, Швеції, Фінляндії та рідної Боррелю Іспанії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вся історія з отруєнням і арештом Олексія Навального, на думку багатьох європейських політиків, повинна стати каталізатором остаточного переосмислення політики ЄС щодо Росії

"Ваша поїздка в Москву має покласти край 20 рокам ілюзій. 20 років ми чуємо з Парижа і Берліна та інших місць одне й те ж: потрібно співпрацювати. Співпрацювати з цим злочинним режимом", - сказав євродепутат від Франції Рафаель Глюксман (Тут і далі в більшості випадків - цитати з синхронного перекладу. - Ред.).

"Путін не хоче співпрацювати! Він зневажає нас за нашу слабкість! Він б'є по болючих місцях - і ми повинні бити по його болючому місцю: по його гаманцю! Давайте заблокуємо гроші олігархів! Давайте, покажемо силу!" - закликав француз.

За словами депутата від Німеччини Мікаеля Галера, нинішнє російське керівництво не хоче діалогу, вони противники ЄС і хочуть його розколоти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Досить політики умиротворення щодо Путіна, - закликає Мікаель Галер, депутат Європарламенту з партії Ангели Меркель, правлячої у Німеччині ХДС

"Тепер ситуація гранично ясна. Досить видавати бажане за дійсне, вистачить спроб умиротворення! - сказав Галер. - Кожен суддя і прокурор, який бере участь у політичних процесах проти опозиції і мирних демонстрантів, повинен знати, що він бронює собі місце в нашому списку санкцій".

"Ваш візит, пан Боррель, сподіваюся, став уроком протверезіння і для вас, і для нас, країн Євросоюзу, для Берліна, для Парижа, для національних урядів, за чиїм дорученням ви вирушили в Росію. Прийшов час робити висновки, - підтримав колег "зелений" з Німеччини Сергій Лагодінський.

"Час припинити спроби хоч якось співпрацювати з Путіним, зображати якусь карикатуру на Герхарда Шредера. Треба діяти активно щодо Росії", - вважає він.

Лагодінський закликав євродепутатів почати думати про санкції і зупинку проєкту "Північний потік".

"Ми не у становищі прохача у відносинах з Росією. Це Росії потрібно, щоб ми скасували санкції, - сказав колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. - Сподіваюся, цей досвід допоміг вам краще зрозуміти нас тут, у Центральній Європі, і я розраховую, що ви будете підтримувати санкції щодо Росії".

"Потрібен серйозний пакет санкцій - або ж поступіться місцем тому, хто це зробить!" - закликала Борреля Ассіта Канко з Бельгії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Деякі євродепутати пропонували задуматися про санкції у до проєкту "Північний потік 2"

Одразу після візиту в Москву 4-6 лютого кілька європейських політиків закликали відставку іспанського соціаліста Борреля через його видиму благодушність до Кремля. Але в ході дебатів пролунав лише один такий прямий заклик - з вуст чеської "зеленої" Маркети Грігорової.

Ще два депутати - Канко і Петер ван Дален з Нідерландів - висловилися у дусі "або будьте рішучі, або йдіть".

З чотирьох депутатів, які стали на захист Росії, троє - Кларе Далі з німецької "Лівої партії", її земляк Гуннар Бек з правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" і бунтівний колишній глава уряду іспанської Каталонії Карлес Пучдемон - говорили про невиправдані, з їхньої точки зору, переслідування противників влади у країнах ЄС.

Четвертий - відомий "друг Москви", - француз Террі Маріані, сказав, що Росію постійно ображають європейські інститути. І що Євросоюзу треба перестати представляти у відносинах з Москвою інтереси інших країн, маючи на увазі США.

Жозеп Боррель у заключному виступі відкинув більшість претензій на свою адресу, запевнивши, зокрема, що він чітко виклав Сергію Лаврову позицію Євросоюзу: переслідування Олексія Навального і учасників мирних акцій протесту незаконні і суперечать міжнародним зобов'язанням Росії.

Тепер, сказав Боррель, Єврокомісія і Європейська рада мають все чітко і спокійно проаналізувати і вирішити, як діяти далі.

У понеділок це питання обговорювалося на відеозустрічі послів країн ЄС, США, Канади і Великої Британії у Брюсселі з соратниками Навального - Леонідом Волковим і Володимиром Ашурковим. Сторони не робили таємниці з факту зустрічі, але не розголошують конкретний зміст бесіди.

У січні, після повернення та арешту Олексія Навального в Росії, виконавчий директор Фонду боротьби з корупцією Володимир Ашурков, який живе у Лондоні, опублікував список з восьми осіб, проти яких, на думку самого Навального, перш за все потрібно ввести санкції.

Автор фото, JOSEP BORRELL TWITTER Підпис до фото, Візит Борреля до Москви багато хто назвав дипломатичною катастрофою - він не тільки не спробував зустрівся з Олексієм Навалньим і не згадав про Крим, але й на спільній пресконференції з керівником МЗС Росії Сергієм Лавровим став об'єктом для досить принизливої критики у бік ЄС

У список увійшли зокрема мільярдери Роман Абрамович і Алішер Усманов, а також сини керівників силових структур - заступник голови ВТБ Денис Бортніков і міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев.

15 жовтня у відповідь на отруєння Навального Євросоюз і Британія одночасно, але окремо, ввели санкції проти самого директора ФСБ Олександра Бортнікова, заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка і ще чотирьох високопоставлених російських чиновників, а також проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій (російською ГосНИИОХТ).

21 січня Європарламент переважною більшістю у 581 голос проти 50 ухвалив резолюцію про необхідність нових санкцій проти людей з російської верхівки.

Питання про санкції щодо росіян, відповідальних за придушення опозиції, 22 лютого обговорять міністри закордонних справ країн Євросоюзу.

Рішення ж про санкції буде ухвалювати, за всіма прогнозами, саміт ЄС 25-26 березня - на ньому заплановане спеціальне засідання, присвячене політиці щодо Росії.

Преса і політики в Європі часто кажуть просто про "санкції проти Росії", але на практиці мова завжди йде про персональні, а не загальноекономічні обмеження.

У грудні Євросоюз прийняв свій аналог "акту Магнітського" - юридичний механізм введення санкцій у вигляді заморозки активів і заборони на в'їзд для іноземців, викритих у грубих порушеннях прав людини і придушенні громадянських свобод.