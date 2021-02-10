Євродепутати про Росію: досить ілюзій, треба жорсткі санкції проти "гаманця Путіна"
- Юрі Вендік
- BBC News
Поведінка російської влади під час візиту представника ЄС Жозепа Борреля має стати уроком для тих, хто все ще виступав за співпрацю з Москвою, а Євросоюз повинен запровадити санкції проти Путіна та його оточення - про це говорили майже всі, хто виступав у вівторок на дебатах у Європейському парламенті.
Більшість євродепутатів різко розкритикували главу зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля за те, що він, на їхню думку, дозволив міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову і загалом російській владі принизливо поводити себе щодо Євросоюзу.
Однак і сам Боррель заявив, що у нього і до візиту не було ілюзій пор курс Москви, а підсумки поїздки дозволили повністю переконатися, що офіційна Росія не хоче співпраці з Європою і не бажає бути демократичною правовою державою.
З 46 депутатів Європарламенту, які виступали у вівторок на дебатах про Росію і візит Борреля, лише четверо висловилися на захист Москви, та й ті переважно не виправдовували те, що відбувається у Росії, а говорили про уявні або реальні утиски опозиції в країнах Євросоюзу й про те, що у ЄС, відповідно, немає морального права повчати інших.
З різкою критикою Москви виступили не тільки представники колишніх країн соцтабору, яких традиційно більше інших хвилює російська політика, а й депутати з Франції, Німеччини, Португалії, Бельгії, Нідерландів, Австрії, Швеції, Фінляндії та рідної Боррелю Іспанії.
"Ваша поїздка в Москву має покласти край 20 рокам ілюзій. 20 років ми чуємо з Парижа і Берліна та інших місць одне й те ж: потрібно співпрацювати. Співпрацювати з цим злочинним режимом", - сказав євродепутат від Франції Рафаель Глюксман (Тут і далі в більшості випадків - цитати з синхронного перекладу. - Ред.).
"Путін не хоче співпрацювати! Він зневажає нас за нашу слабкість! Він б'є по болючих місцях - і ми повинні бити по його болючому місцю: по його гаманцю! Давайте заблокуємо гроші олігархів! Давайте, покажемо силу!" - закликав француз.
За словами депутата від Німеччини Мікаеля Галера, нинішнє російське керівництво не хоче діалогу, вони противники ЄС і хочуть його розколоти.
"Тепер ситуація гранично ясна. Досить видавати бажане за дійсне, вистачить спроб умиротворення! - сказав Галер. - Кожен суддя і прокурор, який бере участь у політичних процесах проти опозиції і мирних демонстрантів, повинен знати, що він бронює собі місце в нашому списку санкцій".
"Ваш візит, пан Боррель, сподіваюся, став уроком протверезіння і для вас, і для нас, країн Євросоюзу, для Берліна, для Парижа, для національних урядів, за чиїм дорученням ви вирушили в Росію. Прийшов час робити висновки, - підтримав колег "зелений" з Німеччини Сергій Лагодінський.
"Час припинити спроби хоч якось співпрацювати з Путіним, зображати якусь карикатуру на Герхарда Шредера. Треба діяти активно щодо Росії", - вважає він.
Лагодінський закликав євродепутатів почати думати про санкції і зупинку проєкту "Північний потік".
"Ми не у становищі прохача у відносинах з Росією. Це Росії потрібно, щоб ми скасували санкції, - сказав колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. - Сподіваюся, цей досвід допоміг вам краще зрозуміти нас тут, у Центральній Європі, і я розраховую, що ви будете підтримувати санкції щодо Росії".
"Потрібен серйозний пакет санкцій - або ж поступіться місцем тому, хто це зробить!" - закликала Борреля Ассіта Канко з Бельгії.
Одразу після візиту в Москву 4-6 лютого кілька європейських політиків закликали відставку іспанського соціаліста Борреля через його видиму благодушність до Кремля. Але в ході дебатів пролунав лише один такий прямий заклик - з вуст чеської "зеленої" Маркети Грігорової.
Ще два депутати - Канко і Петер ван Дален з Нідерландів - висловилися у дусі "або будьте рішучі, або йдіть".
З чотирьох депутатів, які стали на захист Росії, троє - Кларе Далі з німецької "Лівої партії", її земляк Гуннар Бек з правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" і бунтівний колишній глава уряду іспанської Каталонії Карлес Пучдемон - говорили про невиправдані, з їхньої точки зору, переслідування противників влади у країнах ЄС.
Четвертий - відомий "друг Москви", - француз Террі Маріані, сказав, що Росію постійно ображають європейські інститути. І що Євросоюзу треба перестати представляти у відносинах з Москвою інтереси інших країн, маючи на увазі США.
Жозеп Боррель у заключному виступі відкинув більшість претензій на свою адресу, запевнивши, зокрема, що він чітко виклав Сергію Лаврову позицію Євросоюзу: переслідування Олексія Навального і учасників мирних акцій протесту незаконні і суперечать міжнародним зобов'язанням Росії.
Тепер, сказав Боррель, Єврокомісія і Європейська рада мають все чітко і спокійно проаналізувати і вирішити, як діяти далі.
У понеділок це питання обговорювалося на відеозустрічі послів країн ЄС, США, Канади і Великої Британії у Брюсселі з соратниками Навального - Леонідом Волковим і Володимиром Ашурковим. Сторони не робили таємниці з факту зустрічі, але не розголошують конкретний зміст бесіди.
У січні, після повернення та арешту Олексія Навального в Росії, виконавчий директор Фонду боротьби з корупцією Володимир Ашурков, який живе у Лондоні, опублікував список з восьми осіб, проти яких, на думку самого Навального, перш за все потрібно ввести санкції.
У список увійшли зокрема мільярдери Роман Абрамович і Алішер Усманов, а також сини керівників силових структур - заступник голови ВТБ Денис Бортніков і міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев.
15 жовтня у відповідь на отруєння Навального Євросоюз і Британія одночасно, але окремо, ввели санкції проти самого директора ФСБ Олександра Бортнікова, заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка і ще чотирьох високопоставлених російських чиновників, а також проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій (російською ГосНИИОХТ).
21 січня Європарламент переважною більшістю у 581 голос проти 50 ухвалив резолюцію про необхідність нових санкцій проти людей з російської верхівки.
Питання про санкції щодо росіян, відповідальних за придушення опозиції, 22 лютого обговорять міністри закордонних справ країн Євросоюзу.
Рішення ж про санкції буде ухвалювати, за всіма прогнозами, саміт ЄС 25-26 березня - на ньому заплановане спеціальне засідання, присвячене політиці щодо Росії.
Преса і політики в Європі часто кажуть просто про "санкції проти Росії", але на практиці мова завжди йде про персональні, а не загальноекономічні обмеження.
У грудні Євросоюз прийняв свій аналог "акту Магнітського" - юридичний механізм введення санкцій у вигляді заморозки активів і заборони на в'їзд для іноземців, викритих у грубих порушеннях прав людини і придушенні громадянських свобод.