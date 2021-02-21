Grammarly: як українці створили сервіс правопису на мільярд

Автор фото, Grammarly

Коли у 2009 році троє українців створювали сервіс для допомоги у написанні текстів англійською Grammarly, вони не уявляли, що через 10 років їх стартап оцінять у понад мільярд доларів.

Сьогодні компанія має офіси у Сан-Франциско, Нью-Йорку, Ванкувері та Києві. А її продуктом щодня користуються близько 30 мільйонів користувачів і ця цифра продовжує збільшуватися.

У чому секрет успіху Grammarly та в чому його превага над іншими сервісами, які перевіряють правопис онлайн?

ВВС Україна розпитала одного зі співзасновників компанії Дмитра Лідера.

Від ідеї до стартапу

Історія Grammarly почалася за кілька років до фактичного заснування компанії. На початку 2000-х Максим Литвин та Олексій Шевченко створили сервіс для виявлення плагіату у студентських роботах під назвою MyDropBox.

"З Максимом та Олексієм ми були знайомі ще з університетських часів. Тоді я долучився до цього проєкту як інженер і брав участь у його розробці та підтримці", - починає розповідь Дмитро Лідер.

Англомовний сервіс MyDropBox здобув популярність у навчальних закладах всього світу. Ним користувалися понад 800 університетів та 2 мільйони студентів.

Викладачі хотіли впевнитися, що студентські роботи є оригінальними і відповідають академічним стандартам. А студенти перевіряли самі себе.

У 2007 році MyDropBox придбала компанія Blackboard. А Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер задумалися, чому люди так часто копіюють чужі тексти, а не пишуть самостійно.

"Люди вдаються до плагіату, бо написання текстів є складним завданням, не всі відчувають, що мають необхідні для цього навички й ресурси. Це надихнуло нас створити сервіс, який би допомагав з ефективною письмовою комунікацією", - згадує Лідер.

Автор фото, Grammarly Підпис до фото, Співзасновник компанії Дмитро Лідер каже, що сервіс допомагає людям точніше передавати свою думку на письмі

Так почалася робота над продуктом, який у майбутньому став Grammarly.

Сервіс мав би допомогти людям спілкуватися англійською активніше і передавати свою думку так, як вони і задумували.

"Місія нашої компанії звучить як "покращувати життя, удосконалюючи комунікацію". І саме це надихає нас рухатися далі — розуміння, що ми допомагаємо людям досягати життєвих цілей і краще розуміти один одного", - переконаний співзасновник.

Стартап не одразу отримав добре відому сьогодні назву.

Спочатку сервіс назвали Sentenceworks і орієнтували на освітній ринок. Згодом назву змінили на EssayRater, щоби залучити студентів. І лише в травні 2010 року з'явилася назва Grammarly.

Як працює Grammarly?

Grammarly - сервіс, який допомагає у написанні текстів англійською мовою та дозволяє робити їх ефективнішими та чіткішими. В основі система штучного інтелекту, яка аналізує мову.

Автор фото, Grammarly

Команда комп'ютерних лінгвістів, дослідників та інженерів розробляє алгоритми, які показують правила й закономірності якісних текстів і повідомлень. Для цього вони, зокрема, тренують моделі на мільйонах речень в англомовних текстах, зібраних спеціально для дослідження.

Коли користувач пише за допомогою Grammarly, то система штучного інтелекту аналізує кожне речення й текст загалом і пропонує, як його поліпшити.

Поради діляться на чотири категорії: правильність (граматичні, орфографічні, пунктуаційні помилки), чіткість (стислість та зрозумілість), захопливість (словниковий запас та розмаїття) і тон (формальність, ввічливість і впевненість).

Сервіс працює у різних інтерфейсах: можна користуватися вебредактором на сайті Grammarly (створювати текст там або копіювати туди), встановити плагін для свого браузера, після чого перевірка правопису запрацює в Gmail, Facebook, використовувати додатки для декстопу або мобільні клавіатури.

То в чому оригінальність?

Сьогодні існує безліч сервісів перевірки правопису для різних мов — і вбудованих у додатки, і окремих продуктів.

Водночас, за словами Дмитра Лідера, це лише підтверджує цінність і потребу в таких сервісах як Grammarly.

Автор фото, Grammarly

"Ми також зосереджувалися на формальній якості текстів ‒ орфографії, пунктуації й граматиці. Цей напрям і досі є важливим для нас, однак продукти Grammarly вже давно вийшли за межі виправлень лише граматики чи орфографії. Ми підтримуємо дедалі складніші аспекти комунікації і надаємо рекомендації щодо чіткості, захопливості й тону", - каже він.

Творці Grammarly впевнені, що чіткість сказаного не менш важлива за грамотність, адже навіть граматично правильне речення може бути заскладним для сприйняття.

"Повтори роблять навіть інформативний текст нудним і нецікавим, тому ми пропонуємо поради, щоб покращити його захопливість — наприклад, урізноманітнити лексику чи замінити повторювані слова", - пояснює Дмитро Лідер.

Окрім того, важливо не лише те, що ви пишете, але і як саме. Визначити тон на письмі набагато складніше, адже у вас немає зорового контакту зі співрозмовником по той бік екрану і ви не бачите його жестикуляції.

Аби розв'язати цю проблему, Grammarly запустила нову функцію. Сервіс допомагає визначити тон повідомлення. Адже саме тон допомагає налагодити добрі відносини з адресатом.

Автор фото, Grammarly

Функція детектора тону допомагає визначити, як ваше повідомлення сприйматиме читач.

"Йдемо іншим шляхом, аніж сервіси, які фокусуються лише на перевірці правопису. Працюємо над розширенням типів рекомендацій", - вказує Лідер.

Grammarly не планує на цьому зупинятися і хоче створити комплексний комунікаційний асистент на основі штучного інтелекту, який допомагатиме людям краще розуміти один одного і досягати поставлених цілей у спілкуванні.

Виклики пандемії

У планах компанії на найближче майбутнє - розширити охоплення сервісу (щоб він був доступний усюди, де можна писати англійською) та вдосконалити його функціональність. Тобто збільшити і покращити рекомендації.

Автор фото, Grammarly

Одним із напрямів для компанії є розвиток продукту для бізнес-клієнтів. Він визнає, що найважчим є спілкування у професійній сфері. Непорозуміння в робочих моментах часто перешкоджає досягненню цілей.

Тому наприкінці 2019 року у межах компанії заснували окремий підрозділ — Grammarly Business - це як стартап всередині компанії.

"Від початку пандемії у професійній комунікації з'явилося і безліч нових викликів. Багато команд (зокрема й Grammarly) досі працюють віддалено — а це означає більше письмового спілкування. У ньому нам часто не вистачає невербальних підказок щодо того, як адресат сприймає повідомлення", - пояснює Лідер.

"Ми розуміємо, які виклики несе у собі письмове спілкування у професійній сфері, а надто — коли воно відбувається не рідною, а іноземною мовою", - додає він.

Автор фото, Grammarly Підпис до фото, Офіси Grammarly працюють у чотирьох містах

У 2020 році Grammarly випустили низку оновлень, які допоможуть користувачам саме у робочому спілкуванні англійською.

У пошуках змісту

Минулого року Grammarly перетнула позначку в 400 співробітників і продовжує розширювати команди в усіх містах, де є офіси. Понад 200 людей вже працюють в київському офісі.

То який він - рецепт успіху від співзасновника стартапу, який оцінюють в понад мільярд?

"Я не маю рецепту успіху або незмінного життєвого кредо. Мені імпонує погляд, що сенс життя полягає у реалізації власних цінностей через дії", - каже Дмитро Лідер.

"Мені важливо шукати в житті не успіх, а сенс, змістовність, у такому розумінні. Я фокусуюся не на досягненні результатів, а на створенні і проживанні станів, які ціную — зокрема, свободи і любові", - додає він.