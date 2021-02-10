Тарифи і газ: як українці воюють з облгазами

Цієї зими українці отримали рекордні платіжки за газ. Одні з найвищих тарифів - у Полтавській області, де, за іронією долі, розташовані родовища природного газу. Жителі області часто виходять на протести з вимогою знизити тарифи.

Кореспонденти BBC News Україна проїхалися Полтавщиною і розпитали людей, чому вони не задоволені послугами облгазів й міськгазів та чи пробували змінювати постачальників палива.

Над відео працювали Жанна Безп'ятчук і Олег Карп'як.