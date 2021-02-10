Біткоїн. Нове золото чи фінансова бульбашка

Гліб Савченко

BBC News Україна

Автор фото, Unsplash

У вас є криптовалютний гаманець, на якому 7 тисяч біткоїнів. Це понад 320 мільйонів доларів, за нинішнім курсом. Але є один нюанс - ви забули до нього пароль.

До того ж ви вже використали 8 із 10 можливих спроб ввести правильний ключ. Ще дві помилки, і доступ до гаманця - а отже, і до омріяних мільйонів - заблокується назавжди.

Цій чи то кумедній, чи то сумній історії програміста Стефана Томаса на початку року співчував чи не увесь інтернет.

Близько десяти років тому цими 7 тисячами біткоїнів чоловікові заплатили за анімаційне відео для Youtube. У ті часи курс іще мало кому відомої криптовалюти не підіймався вище кількох доларів.

Звісно, якби тоді Стефан знав, що в його руках перепустка до клубу мультимільйонерів, то він точно не загубив би записку із паролем до свого гаманця. Але він не знав.

І хоча на початку 2021-го курс біткоїна продовжує бити рекорди - у лютому він вперше перетнув позначку в $47 тисяч доларів - його майбутнє і зараз залишається предметом палких суперечок.

Що очікує на нього далі - подальше зростання чи стрімке падіння - не знає ніхто. Але ситуація на ринку вже точно не та, що кілька років тому.

"А ми вам казали!"

"Нова золота лихоманка", як часто називають ажіотаж навколо ринку криптовалют, наповнила мережу як казковими історіями успіху, так і гіркими історіями фінансових крахів.

У 2011 році американський підліток Ерік Фінмен вклав у біткоїни тисячу доларів, позичених у бабусі. Тоді хлопцю було 12 років. Зараз йому 22 і він мільйонер.

Упродовж останніх років юнак виступає з лекціями та роздає інтерв'ю, в яких переконує: за криптовалютами - майбутнє, і ті хто, досі в цьому сумнівається, помиляються.

"Якщо ви не станете мільярдером упродовж наступних десяти років, то це буде вашою власною провиною", - заявив Фінмен в одній із розмов з журналістами.

Автор фото, Erik Finman / Instagram Підпис до фото, Ерік Фінман - один із найвідоміших біткоїн-мільйонерів. Інвестувати в криптовалюту він почав ще коли був школярем

Проблема, однак, в тому, що на кожен приклад криптовалютного успіху можна знайти й не меншу кількість драматичних провалів.

Пік невдач біткоїн-інвесторів припав на 2018 рік, коли на тлі стрімкого зростання курсу криптовалюти в 2017-му в неї, сподіваючись на легке примноження грошей, вклалися чимало людей.

Однак не всі зробили це вчасно. Багато інвесторів придбали біткоїн, коли той був близький до позначки в 20 тисяч доларів. Вони не знали, що дуже скоро ціна поповзе вниз і вже у грудні 2018-го року складатиме лише трохи більше 3 тисяч.

Щоб зберегти хоч якусь частину коштів, інвестори поспішали позбавитися активу, що не виправдав їхніх очікувань, - нехай і за меншу ціну, ніж купували.

Автор фото, peter mccormack / twitter Підпис до фото, Британець Пітер Маккормак кілька років тому заробив на зростанні курсу біткоїна понад мільйон, але швидко його втратив. Зізнається, що великі гроші тоді почали "зривати йому дах" - чоловік навіть всерйоз думав про придбання невеликого футбольного клубу зі свого рідного міста

У ті часи соцмережі зарясніли повідомленнями про те, що бульбашка біткоїну нарешті луснула, а чимало інтернет-користувачів зловтішалися над горе-вкладниками, які наївно повірили в легкий спосіб заробити.

Криптовалютні ентузіасти натомість не здавалися. Вони запевняли, що тимчасове падіння ринку є нормальним та очікуваним. Усі, мовляв, розуміли, що рано чи пізно це мало статися, але в довгостроковій перспективі повернення до позитивного тренду неминуче.

В очах скептиків, усе це, втім, виглядало, як звичайна неспроможність змиритися з власною помилкою.

Як стане зрозуміло через кілька років, з оголошенням похорону криптовалют критики все ж дещо поспішили, а ближчими до істини виявилися саме їхні опоненти. Але чи надовго?

Прогнозуй, не прогнозуй

Проблема з прогнозами курсу біткоїну та інших криптовалют в тому, що вони не так вже й часто справджуються - принаймні в короткостроковій перспективі.

Приміром, одні фахівці прогнозували перетин позначки у 50, а то й 100 тисяч доларів ще у 2018 році, інші пророкували криптовалюті крах у 2020-му.

Не менш полярні оцінки лунають і зараз.

Представник інвесткомпанії Guggenheim Partners Скотт Майнерд, наприклад, не виключає падіння курсу біткоїну найближчим часом, але говорить про потенціал зростання до 600 тисяч доларів у довгостроковій перспективі. Майнерд переконаний, що роль криптовалют у світовій економіці буде лише посилюватися.

Такої ж думки аналітики JPMorgan, які, щоправда, прогнозують дещо скромніший курс - на рівні 146 тисяч. Там кажуть, що криптовалюта поступово витіснятиме золото як захисний актив, але процес займе кілька років.

Натомість Девід Розенберг із Rosenberg Research протилежної думки: біткоїн, за його словами, - не більше, ніж бульбашка, в якої немає ніякого майбутнього.

Автор фото, Unsplash Підпис до фото, У березні минулого року біткоїн коштував менше 5 тисяч доларів, а кілька днів тому перетнув позначку 47 тисяч

Криптовалюти - високоволатильний актив, ціна на який постійно коливається то в один, то в інший бік. Всього за добу курс нерідко може підскочити на кілька десятків відсотків, а потім так само стрімко впасти.

До різкого зростання може призвести, приміром, одна лише згадка біткоїну мільярдером Ілоном Маском. Коли наприкінці січня він додав хештег #bitcoin в опис свого профілю в твіттері, курс криптовалюти швидко зріс одразу на 5 тисяч доларів.

Та вочевидь, якщо вартість біткоїна так легко підвищити, то так само легко його можна й обрушити, застерігають критики. А тому робити якісь прогнози щодо його курсу - невдячна справа.

Чому біткоїн дорожчає і що змінилося

Попри таку невизначеність із майбутнім криптовалют, більшість аналітиків погоджується, що ситуація на ринку порівняно з 2017-2018 роками суттєво змінилася.

Тодішнє зростання курсу біткоїна і його обвал стався на фоні "хайпу", основою якого були приватні інвестори - звичайні люди, які, дізнавшись про шалене зростання курсу, кинулися вкладати в біткоїн свої кошти в надії швидко заробити.

А потім - за перших поганих новин - так само стрімко стали тікати з ринку криптовалют.

Для серйозних фінансових гравців криптовалюти тоді ще залишалися нерозвіданою територією, до якої ставилися з обережністю. Проте зараз усе змінилося. Великі компанії, схоже, стали сприймати новий ринок серйозніше, розгледівши в ньому перспективу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ілон Маск лише однією згадкою біткоїна у твітері підняв його вартість на кілька тисяч доларів

1,5 мільярда доларів у біткоїн днями вклала Tesla, до цього криптовалюти на десятки або ж сотні мільйонів придбали компанії MassMutual, MicroStrategy, Square та Ruffer Investment.

У січні біткоїном зацікавилася одна з найбільших у світі інвесткомпаній BlackRock, яка керує активами на 8,7 трильйона доларів, а міжнародна платіжна система PayPal запустила операції з криптовалютами у США.

Усе це стало позитивними сигналами для ринку, які й посприяли стрімкому зростанню ціни на біткоїн.

Прихильники ідеї криптовалют бачать у приході великих гравців довгоочікуване підтвердження того, що світ потроху починає визнавати те, про що вони говорили ще десять років тому, - за цифровими валютами майбутнє і з часом той-таки біткоїн коштуватиме сотні тисяч, якщо не мільйони.

Але згодні з ними, звісно, не всі.

"Все одно бульбашка"

"Якщо судити про фінансові бульбашки за рівнем оптимізму покупців, то біткоїн - найбільша з тих, що я коли-небудь бачив. Власники біткоїнів впевнені у своїй правоті більше, ніж інвестори під час бульбашки доткомів чи іпотечної кризи", - вважає очільник інвестиційної компанії Euro Pacific Capital Пітер Шифф.

Шифф є одним із найвідоміших у світі критиків криптовалют. Йому, щоправда, часто пригадують слова, сказані ним у 2011 році, коли біткоїн коштував близько долара.

Тоді він заявив, що краще б вклав 10 тисяч доларів у золото, ніж у біткоїн - адже незрозуміло, що буде з криптовалютою через кілька років. Якби все ж інвестував у біткоїн, то ці 10 тисяч сьогодні перетворилися б на сотні мільйонів.

Втім, Шифф далеко не єдиний, хто не вірить у перспективи криптовалют.

Критики кажуть, що навіть прихід на ринок великих компаній ще ні про що не говорить, мовляв, під час попередніх бульбашок ті так само не розгледіли майбутніх проблем.

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Скептики люблять порівнювати нинішню ситуацію з криптовалютами із так званою бульбашкою доткомів наприкінці 1990-х - на початку 2000-х.

Тоді інвестори почали масово вкладати гроші в інтернет-компанії, бо повірили, що настає "нова ера економіки", але на практиці величезна кількість цих фірм зрештою виявилися "пустишками" без жодних перспектив.

Із цією аналогією час від часу погоджуються навіть прихильники криптовалют. На ринку, мовляв, наразі дійсно представлені тисячі криптовалютних проєктів і очевидно, що більшість з них є "роздутими" й не мають майбутнього.

Вони припускають: обвал ринку цілком можливий, але навіть він не означатиме краху ідеї криптовалюти - так само, як криза доткомів не означала кінець ідеї інтернет-бізнесу.

І як Google, Amazon та eBay свого часу оговталися після обвалу і перейшли до стрімкого зростання, ставши одними з найуспішніших компаній у світі, так само і найкращі криптовалютні проєкти все одно виживуть, переконані криптоентузіасти, - і стануть основою економіки майбутнього.