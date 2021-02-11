"Формуватиме учнів як адептів "Русского мира". Скандал із підручником з історії для школярів

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В українські школи можуть потрапити підручники з історії, до змісту яких у деяких фахівців є серйозні застороги - через сумнівні факти, які там озвучуються.

Що сталося

Третього лютого конкурсна комісія Інституту модернізації змісту освіти рекомендувала Міносвіти надати кільком підручникам з історії гриф "Рекомендовано". В середині лютого остаточне рішення мають ухвалити вже в самому МОН.

Проте вже наступного дня претензії до цього рішення виникли в представників Вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАН України.

Там заявили, що вважають позитивне рішення комісії щодо деяких із підручників неприйнятним через велику кількість сутнісних та фактичних помилок.

Ці підручники, з-поміж іншого, йдеться в заяві, тлумачать історію освоєння Степової України в руслі концепції "Новоросії", а один із них, приміром, порівнює українців 18 століття із первісною людиною.

"Поява в школах таких підручників суперечить здоровому глузду. Вона не тільки вкорінюватиме хибні уявлення про історію України 16-18 століть, а й формуватиме учнів як адептів "Русского мира", що загрожує нацбезпеці України", - йдеться в заяві ради.

Там також вказують на ознаки плагіату в деяких підручниках і закликають скасувати рішення та створити незалежну комісію з науковців, які б іще раз перевірили проєкти книг.

"Вкорінення російських міфів"

З оприлюднених рецензій експертів конкурсної комісії слідує, що в частини з них було чимало претензій до змісту підручників - попри їхнє подальше схвалення.

"Враження, що автору чи авторам свідомо йшлося про навіювання міфу про "Новоросію". За кадром залишилося питання освоєння запорожцями теренів сучасної Південної та Східної України та впливу запорозької спадщини на подальший розвиток краю", - пише один із експертів.

На його думку, в проєкті викладено хибну російську концепцію заснування міст краю - Катеринослава, Севастополя, Сімферополя, Херсона, Миколаєва, Одеси.

"Як можна було - а головне навіщо! - омолоджувати в підручнику Одесу на майже 400 років, ігнорувати козацькі коріння Катеринослава, не побачити татарські міста, перейменовані в Сімферополь і Севастополь, а козацькі зимівники на місці Миколаєва", - обурюється автор рецензії.

Цей експерт звертає увагу й на те, що підручник, на його думку, поширює й інші міфи, як-от: про Малоросію як невід'ємну меншу частину Великої Росії, про Українське православ'я як органічну частину московського, про приреченість України перебувати під зовнішнім управлінням.

Інший експерт загалом критикує недостатню обізнаність автора підручника в темі, говорячи про велику кількість фактологічних та концептуальних помилок.

"Треба віддати належне авторові, який непогано володіє вмінням писати. Можна навіть сказати ‒ має "легке перо". Якби автор та ще добре знав, що писати, то був би добрий підручник", - резюмує експерт.

Водночас не всі експерти конкурсної комісії були настільки ж критичними у своїх оцінках - частина з них поставили проєкту достатньо високі бали.

Депутат Ради Наталя Піпа вже заявила, що готує звернення до Міносвіти, РНБО та СБУ, аби ті відреагували на ситуацію.

"Посил рекомендованих Комісією підручників: якби Україна рухалась у російському напрямку - і війни б не було, і взагалі, жити було би краще. Йдеться не просто про спотворення в учнів уявлення про українську історію 16-18 століть, а про вкладання в голови 8-класників концепції "Новоросії" і "великого російського брата", - вважає депутатка.

За її інформацією, двоє експертів були різко проти того, аби рекомендувати Міносвіти надати підручникам гриф "Рекомендовано", але більшість все ж вирішила інакше.

Ані імена авторів рекомендованих комісією підручників, ані їх самих на сайті Інституту модернізації змісту освіти немає.

Там вони згадуються під номерами 80802, 80704, 80708.