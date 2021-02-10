Чому польська преса оголосила страйк

Святослав Хоменко

ВВС

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Десятки польських газет, інтернет-ЗМІ, радіостанцій і телеканалів у середу протестують проти намірів уряду запровадити новий податок на рекламу. Він, як вважають його противники, призведе до банкрутства низки ЗМІ.

Багато онлайн-ЗМІ оголосили, що на 24 години закривають доступ до своїх сторінок. Натомість користувачі побачать чорний екран з лінком на відкритий лист до польського уряду.

Десятки газет вийшли з першою шпальтою чорного кольору і гаслом "ЗМІ без вибору" або розмістили текст відкритого листа до уряду.

Деякі телеканали транслюють заставку з чорним екраном і написом "Тут повинна була бути твоя улюблена програма".

У провладній партії журналістів звинувачують у приховуванні від своєї аудиторії того факту, що отримані таким чином кошти уряд збирається витратити на боротьбу з коронавірусом.

Новий податок

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Законопроєкт про новий податок з'явився минулого тижня. Формально він буде називатися "внеском" і заторкне цифрові і аналогові ЗМІ.

Його авторами стали два заступники держсекретаря польського міністерства фінансів.

У супровідних документах до проєкту податок пояснюють "довгостроковими наслідками появи і поширення вірусу SARS CoV-2 і його впливом на здоров'я".

Крім того, вважають автори, багато громадських активностей перейшло в онлайн, багато поляків втратили "почуття спільності і зв'язку з традиціями, а їхній доступ до культурних цінностей і пам'яток спільної спадщини був обмежений".

Розрахунок нового податку робитимуть за досить складною схемою, а половину зібраних коштів направлять ​​до Національного фонду охорони здоров'я, 15% - в Національний фонд охорони пам'яток. Решту 35% - до Фонду підтримки культури і національної спадщини в сфері ЗМІ, який планують створити після запровадження цього податку.

Ввести податок планують з другого півріччя 2021 року.

У польському уряді кажуть, що такі рекламні внески діють в кількох країнах ЄС, а загальна сума зібраних коштів 2022 року складе близько 800 млн злотих (близько 180 млн євро).

"Це данина"

"Сьогодні ми всі побачимо, як виглядає Польща без вільних ЗМІ", - написано на чорних сторінках порталу newsweek.pl.

"Це данина, яка накладається на польського глядача, слухача, читача і користувача інтернету, на польську культуру, спорт і ЗМІ", - стверджують у відкритому листі до польської влади десятки ЗМІ.

Автори листа, під яким вказані назви понад 50 як загальнонаціональних, так і місцевих ЗМІ та медіагруп, нагадують, що платять всі передбачені законом податки і внески, кількість яких постійно збільшується.

"Роль ЗМІ полягає не в боротьбі з наслідками пандемії - це роль влади. Наша роль - це ретельне інформування громадян", - наголошують вони.

У листі стверджується, що новий податок може послабити і навіть знищити частину ЗМІ. У час, коли пандемія і так згубно вплинула на рекламний ринок в країні.

Крім того, автори документу стверджують, що в ситуації, коли державні ЗМІ отримують від влади підтримку в 2 млрд злотих (близько 450 млн євро), податок на приватні ЗМІ в розмірі половини цієї суми виглядає несправедливо.

"Ми рішуче протестуємо проти використання епідемії як приводу для запровадження чергового, нового, виключно відчутного навантаження на ЗМІ. Довгострокового навантаження, яке переживе епідемію Covid-19", - йдеться в листі.

Користувачі соцмереж активно поширюють фотографії чорних шпальт, з якими вийшли не тільки варшавські, але і регіональні паперові газети.

У польському уряді протест ЗМІ не коментували.

Один зі спікерів правлячої партії "Право і справедливість", депутат Сейму Радослав Фогель написав у твіттері, що "кожен гравець на ринку має право висловлювати свою думку з приводу регулюючих актів, які його стосуються".

"Однак зі ЗМІ з чорними сторінками ми сьогодні напевно не дізнаємося, що йдеться лише про те, щоб частина прибутку від реклами надійшла, наприклад, в Національний фонд охорони здоров'я", - резюмував він.