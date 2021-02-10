Китайський новий рік: що треба про нього знати

Автор фото, Getty Images

Цього тижня мільйони людей святкуватимуть китайський Новий рік.

Люди їстимуть, насолоджуватись феєрверками, вдягатимуть спеціальний одяг та розвісять червоні ліхтарі.

Цього року китайський Новий рік починається 12 лютого.

Припадає він саме на цей день, бо свято знаменує собою початок місячного нового року, коли на небі з'являється Місяць-молодик.

Оскільки все залежить від Місяця, дата китайського Нового року змінюється щороку, але завжди припадає на дні між 21 січня та 20 лютого.

Святкування починаються 12 лютого і триватимуть 16 днів. Рік Щура поступиться місцем року Бика.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дітям дарують червоні конверти з грошима - на щастя

Китайський Новий рік також відомий як "Свято весни". Це найважливіше свято в китайському календарі.

За китайською традицією, кожен рік називається на честь однієї з 12 тварин китайського зодіаку: Щур, Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака та Свиня.

Як святкують?

2021 року святкування по всьому світу, вочевидь, буде дещо іншим, ніж раніше, - через коронавірус. Через жорсткі обмеження, які досі діють в багатьох країнах, люди не зможуть зустрічатися великими компаніями.

У Китаї напередодні нового року мільйони людей зазвичай повертаються до своїх домівок, аби провести цей час з родиною. Але цього року людям рекомендують не робити цього. Мандрівники повинні пройти тестування на коронавірус.

Зазвичай перед початком святкування люди ретельно прибирають свої помешкання.

Потім, коли настає Новий рік, за традицією, заборонено брати до рук мітлу, аби не вимести за двері везіння в Новому році.

Автор фото, Getty Images

Школи та підприємства країни можуть зачинятися на перші кілька днів нового року, аби кожен зміг провести час зі своєю сім'єю.

Люди їдять багато смачної їжі, зокрема суп з локшиною, який має принести щастя на весь рік.

Проводять паради та вистави, на яких люди вбираються у традиційний одяг.

Крім того, запускають феєрверки, адже існує думка, що шум і світло відлякають нечисть на найближчі місяці.

Автор фото, Getty Images

Дорослі часом дарують дітям червоні конверти з грошима.

Урочистості тривають два тижні й завершуються Святом ліхтарів.