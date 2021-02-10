В Україні заборонили екстрено реєструвати російську вакцину

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Український уряд заборонив реєструвати до завершення клінічних досліджень усі вакцини від COVID-19, розроблені або вироблені в "державі-агресорі". Під це визначення підпадає зокрема і російська вакцина Sputnik V.

Постанова про це від 8 лютого оприлюднена на сайті Кабінету Міністрів.

Наприкінці січня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє реєструвати вакцини від коронавірусу за скороченою процедурою - до завершення клінічних досліджень і за дотримання певних умов.

Перед тим влада неодноразово заявляла, що українців не вакцинуватимуть російським "Спутніком".

Чим вакцинуватимуть

Минулого тижня Офіс президента повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин.

Це вакцини британської компанії AstraZeneca та американської Novavax.

Поставки мають відбутися вже в лютому 2021 року.

Як домовляється про вакцини Україна

Україна отримує вакцину двома шляхами. Перший - це у рамках глобальної допомоги програми COVAX (це, зокрема, 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech).

Інший шлях - закупівля вакцини за державні кошти. З цим було найбільше проблем і непорозумінь.

Чиновники довгий час не розкривали деталі, з ким ведуться перемовини про закупівлю. Наприкінці грудня стало відомо про 2 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech, випробування якої ще тривають і до ефективності якої були питання.

Останні випробування вакцини у Бразилії показали ефективність лише у 50%.

Міністр Степанов завив, що угоду з китайською компанією розірвуть, якщо ефективність вакцини буде менш як 70%, але Україна чекатиме закінчення випробувань.

Урядовці заявляли, що ведуть перемовини одразу з шістьома компаніями, але не називали деталей.

Повідомлення про 12 млн доз - це перша конкретика щодо закупівлі вакцин після новин про китайську вакцину.