Проспект Бандери чи Московський? Пояснюємо коротко

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Через рішення судів у Києві стали утворюватися історичні оксюморони: то проспект Бандери перетікав у проспект Ватутіна, то Московський проспект вів до проспекту Шухевича. Лише пробки на цих проспектах залишаються незмінними

Київська влада оскаржить рішення Окружного адмінсуду столиці, який скасував зміни назв низки вулиць, зокрема, і Московського проспекту на проспект Бандери.

"Влада готує апеляційну скаргу стосовно рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування перейменування трьох вулиць, провулку та проспекту", - повідомила заступниця керівника Київської адміністрації Марина Хонда.

ОАСК ухвалив своє рішення ще 28 січня. Поки що воно не набуло законної сили, адже не збіг місяць, впродовж якого сторони можуть його оскаржити.

Крім проспекту Бандери/Московського проспекту, рішення суду також стосується перейменування:

вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака,

вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова,

вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка,

провулку Кутузова на провулок Євгена Гуцала.

Рішення про те, щоб змінити назви цих вулиць Київрада ухвалила ще у 2016 році.

Згодом Шостий апеляційний адмінсуд встановив, що перейменування було цілком законним.

7 липня 2016 року Київрада перейменувала Московський проспект на імені провідника Організації українських націоналістів проспект Степана Бандери.

У серпні того ж року дві громадські організації, "Антифашистська правозахисна ліга" та "Єврейська правозахисна група", подали до суду на це рішення.

Обидві організації засновані ексдепутаткою від Партії регіонів Іриною Бережною (загинула в аварії у серпні 2017 року), її матір'ю Оленою Бережною, а також її громадянським чоловіком Борисом Фуксманом.

До противників перейменування приєдналися кілька організації, що позиціонують себе як "ветеранські". Це "Ветерани праці - діти війни" та "Київська міська організація ветеранів України", а також "Інститут правової політики і соціального захисту імені Ірини Бережної" (який очолює Олена Бережна).

А Київраду підтримали партія "Свобода", Інститут національної пам'яті (обоє - як ініціатори перейменувань), а також громадська організація "Мистецький центр "Локація".