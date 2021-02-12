Вакцинація від коронавірусу в Україні та світі. Інтерактивна мапа

Що відомо про те, як проходить вакцинація у світі? Яку вакцину застосовує більшість країн і що відбувається в Україні? Про все це - в оновлюваних мапах та інтерактивному пошуковику.

Щеплення від Covid-19 - це питання життя і смерті. Для вакцинації всього світу потрібна злагоджена робота вчених і транснаціональних корпорацій, але її також супроводжують суперечливі обіцянки урядів і величезна бюрократія. Отже, з'ясувати, коли і як розповсюджуватимуть вакцини у всьому світі, не зовсім просто.

Агате Демаре, директорка відділу міжнародного прогнозування в Economist Intelligence Unit (EIU), провела декілька масштабних досліджень з цієї теми.

Її установа досліджувала інфраструктуру охорони здоров'я, потрібну для доставки вакцин людям, чисельність населення і фінансові можливості країн.

Результати загалом відображають традиційний поділ на багатих і бідних. Наразі добре забезпечені вакцинами насамперед Велика Британія й США. Вони змогли вкласти багато грошей у розробку вакцин і отже, першими розпочали вакцинацію.

За ними - інші заможні країни, як-от Канада та ЄС, але багато країн з низьким рівнем доходу щеплення ще не почали. Втім, є деякі винятки.

Тут ви можете подивитися, як відбувається вакцинація у різних країнах світу.

Глобальна вакцинація Asset 2 Будь ласка, оновіть браузер, щоби побачити повну версію Оберіть країну або територію нижче, щоби дізнатися про хід вакцинації Даних про вакцини немає

Наприкінці минулого року Канада зазнала критики за те, що закупила уп'ятеро більше вакцин, ніж потребує її населення. Однак пріоритету у постачанні країна не отримала.

Причина в тому, що Канада інвестувала у вакцини, вироблені в Європі, побоюючись, що Дональд Трамп може заборонити експорт. Але, схоже, канадський уряд помилився.

Європейські виробники мають труднощі з поставками, і нещодавно саме ЄС, а не США, почали погрожувати забороною експорту.

"Поки на європейському ринку не вистачає вакцин, думаю, великий імпорт до Канади залишатиметься під питанням", - зазначає Агате Демаре.

Деякі країни, однак, навпаки перевищили очікування. Наразі Сербія опинилася восьмою у світі за кількістю вакцинованого населення, випередивши решту країн ЄС.

Успіх Сербії частково пояснюється ефективним розгортанням програми вакцинації, але їй також зіграла на руку битва між Росією та Китаєм за вплив у Східній Європі.

Сербія одна з небагатьох країн, де вже є російська вакцина Sputnik V та китайська SinoPharm.

У теорії сербам пропонують обрати вакцину - Pfizer, Sputnik чи SinoPharm. Але зрештою більшість людей отримує SinoPharm. Країни, які використовують першу та другу дози препарату SinoPharm, також, швидше за все, звернуться до Китаю за додатковими дозами у майбутньому.

SinoPharm також широко застосовують в Об'єднаних Арабських Еміратах. На вакцину припадає 80% доз, які вводять мешканцям країни прямо зараз. ОАЕ також будують виробничий цех SinoPharm.

Утім, першість у виробництві вакцин ще не означає, що населення цієї країни буде вакцинованим першим. Дослідження EIU прогнозує, що два потужних виробники вакцин у світі, Китай та Індія, можуть не провести достатньо щеплень до кінця 2022 року. Причина - величезне населення обох країн і брак медичних працівників.

Успіх Індії як виробника вакцин від Covid-19 здебільшого залежить лише від однієї людини, Адара Пунавалли. Його компанія Serum Institute of India є найбільшим виробником вакцин у світі.

У середині минулого року його сім'я почала підозрювати, що Адар почав діяти ірраціонально. Підприємець інвестував сотні мільйонів доларів у вакцини, які ще не пройшли випробування.

У січні першу з цих вакцин, розроблену Оксфордом та AstraZeneca, поставили уряду Індії. Зараз його компанія виробляє 2,4 млн доз на день.

Serum Institute of India є одним із двох основних постачальників в Індію, а також Бразилію, Марокко, Бангладеш та ПАР.

"Я думав, що з'явиться багато інших виробників, але, на жаль, наразі принаймні у першому кварталі, а можливо, і навіть у другому кварталі 2021 року, ми не побачимо істотного збільшення пропозиції", - каже Пунавалла.

Виробництво неможливо наростити за ніч, зазначає бізнесмен. Наразі він має перевагу, тому що він почав будувати потужності ще у березні минулого року і запасати хімікати та скляні флакони у серпні.

Під час виробництва кількість виготовленої вакцини може сильно відрізнятися та існує багато етапів, коли все може піти не так.

Тим, хто починає виробництво зараз, знадобляться місяці. Це так само стосується модифікації вакцин для боротьби з новими штамами вірусу.

Компанія Пунавалли прагне спочатку забезпечити вакциною Індію, а потім Африку за схемою Covax.

Covax - це ініціатива, яку очолюють ВООЗ, альянс вакцин Gavi та Центр готовності до епідемій CEPI. ЇЇ мета - надати доступні вакцини кожній країні світу.

Країни, які не можуть собі цього дозволити, отримуватимуть вакцини безкоштовно через спеціальний фонд. Решта купуватиме, але при замовленні через Covax ціна має бути вигіднішою, ніж під час самостійної закупки.

Covax планує розпочати постачання вакцин наприкінці лютого. Проте плани Covax підриває той факт, що багато країн-учасниць ініціативи також самостійно ведуть переговори про додаткові угоди.

Адар Пунавалла розповідає, що майже кожен африканський лідер зв'язувався з ним для самостійної закупівлі вакцин.

Минулого тижня Уганда оголосила, що отримала 18 млн доз від Serum Institute по 7 дол. за дозу - це набагато більше 4 доларів, запропонованих Covax.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Covax закликає країни виділяти більше грошей на програму вакцинації

Serum Institute заявляє, що веде переговори з Угандою, але заперечує, що така угода була підписана.

Пунавалла визнає, що схема Covax стикається з проблемами. Covax має справу з багатьма виробниками вакцин і кожен пропонує різні ціни та терміни постачання.

Агате Демаре й EIU не дуже оптимістичні щодо успіхів Covax. Навіть якщо все піде за планом, схема може охопити лише 20-27% населення цього року.

"Це також важливо, але кардинально ситуацію не змінить", - зазначає пані Демаре.

За її прогнозами, деякі країни можуть не завершити вакцинацію до 2023 року або й пізніше. До того ж вона може не бути пріоритетною для країн, в яких переважає молоде населення, а захворюваність на Covid-19 є досить низькою.

Але це матиме погані наслідки. Поки вірус десь процвітає, він може мутувати і мігрувати. Резистентні до вакцин штами продовжуватимуть розвиватися.

Вакцини виробляють швидше, ніж будь-коли, але масштаб завдання - прищепити 7,7 млрд людей - також безпрецедентний.

Демаре зазначає, що уряди мають бути чесними зі своїми громадянами щодо можливих труднощів. Але ніхто не хоче зізнаватися, що досягти повного охоплення вакцинацією за кілька років може не вдатися.

Статистику підготували Беккі Дейл та Нассос Стиліану.

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