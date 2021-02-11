"Люди винаймають мене, щоб я нічого не робив". Як японець створив успішний бізнес

Хосе Карлос Куето

BBC News Mundo

Автор фото, Shoji Morimoto / Twitter Підпис до фото, Сьодзі Морімото зрозумів, що в нього не виходить робити щось добре, тому найкращим рішенням буде скористатися зі свого таланту не робити нічого

Якщо ви багато разів запитували себе, у якій сфері ви можете стати успішним в цьому житті, але все ще не можете знайти відповіді, не засмучуйтеся.

Найкраще, напевно, нічого не робити.

Такого висновку дійшов японець Сьодзі Морімото, коли розпочав бізнес, який отримав тисячі замовлень з червня 2018 року.

Його послуги обмежені: "їсти, пити (відповідально, звичайно) і давати прості відповіді". Нічого більше. Dolce far niente ("солодке неробство") у японському стилі.

Цікавий спосіб заробітку приніс Морімото десятки тисяч підписників в соціальних мережах, надихнув закордонну телевізійну програму, і він навіть спонукав себе написати книгу про свій досвід роботи з клієнтами.

37-річний Морімото одружений і має дітей. Він розповідає BBC Mundo, як йому набридла колишня робота, як він придумав свій бізнес і що йому найбільше подобається у своїй новій професії.

Автор фото, Shoji Morimoto / Twitter Підпис до фото, Морімото одружений і в нього є діти, а нова професія дозволяє йому заробляти на життя

"Я подумав: можливо, робити щось не є добрим для мене"

Заробляти на життя, "нічого не роблячи", Сьодзі Морімото почав відносно нещодавно.

Перш ніж перейти у нову "професію" в 2018 році, він вивчав фізику в японському університеті, а потім отримав ступінь магістра як спеціаліст з дослідження землетрусів.

Потім працював на постійних роботах, але завжди залишав їх. Він каже, що жодна з них не дозволила йому відчувати себе по-справжньому добре.

Автор фото, Shoji Morimoto / Twitter Підпис до фото, Одна з найпоширеніших послуг, які клієнти замовляють в Морімото - піти з ними поїсти

Деякий час він працював у видавництві, де редагував навчальні матеріали, та, як багато інших людей, виконував завдання керівника. Він каже, що йому не подобалася ані робота, ані керівник. Потім спробував працювати фрілансером, але теж не залишився задоволеним.

"Саме тоді я дійшов висновку, що, можливо, робити щось не є добрим для мене", - зізнається він BBC Mundo.

"Крім роботи, близькі люди дорікали мені за те, що на вечірках або пікніках я нічого не робив. Я відчував себе винуватим. Але пізніше я подумав, що, ймовірно, зможу скористатися цією незручністю, і придумав бізнес, у якому можна "винаймати людину, яка нічого не робить".

"Завжди погоджуюсь"

Відтоді, як він розпочав свій бізнес 3 червня 2018 року, у Морімото вже накопичилося майже 270 000 підписників у Twitter. Це основна платформа, на якій він рекламує свої послуги.

Його біографія в цій соціальній мережі проста і містить все, що вам потрібно знати, перш ніж найняти його.

"Я наймаю для вас людину (мене), яка нічого не робить. Я завжди приймаю заявки. Вам потрібно заплатити тільки 10 000 японських єн (100 доларів США), за транспортні витрати, їжу і напої. Замовлення та консультації у прямих повідомленнях", - можна прочитати в його профілі.

Автор фото, Shoji Morimoto / Twitter Підпис до фото, Умови найму Морімото прості: приблизно 100 доларів і покриття витрат на транспорт, їжу та напої

Але він знову підкреслює: "Я не роблю нічого, лише їм, п'ю та даю прості відповіді".

Щодня він отримує щонайменше два-три замовлення.

Усі види запитів

Хоча його основна робота та ніша - нічого не робити, клієнти звертаються до Морімото з усіма видами запитів.

Найпоширеніші, за словами Морімото, - супроводжувати людей, які не хочуть ходити наодинці за покупками до супермаркету, приєднуватися до тих, хто не хоче їсти наодинці або поглянути на проєкт, який виконує клієнт і якому потрібна думка сторонньої людини.

Але він також каже, що одного разу його найняли, щоб він поїхав на залізничний вокзал проводжати людину, яка переїжджала з міста.

Автор фото, Shoji Morimoto / Twitter Підпис до фото, Морімото каже, що йому було весело бути серед людей, які проводжали знайомого, що переїжджав з міста

Інший клієнт замовив його послуги для кращої мотивації, щоб прийти до фінішу марафону, який він бажав пробігти.

"Він сказав мені, що не думає, що зможе завершити дистанцію, і вирішив найняти мене, щоб підвищити свою мотивацію. Зрештою, він пробіг марафон і його нагородили медаллю", - сказав Морімото BBC Mundo.

Його різноманітний досвід спілкування з клієнтами навіть спонукав його зробити більше, ніж нічого, а саме розповісти про нього в книзі.

Особисте задоволення

Майже через три роки після відкриття свого незвичайного бізнесу Морімото не встановлює обмежень і наразі задоволений тим, що робить. Клієнти начебто теж.

"Наразі клієнти, здається, відчувають позитивні психологічні зміни після того, як найняли мене. Вони кажуть мені, що можливість поговорити з кимось про речі, які вони не можуть сказати іншим, приносить їм полегшення. Вони почуваються краще, коли говорять відверто про речі, які тиснуть на них", - каже Морімото.

Автор фото, Shoji Morimoto / Twitter Підпис до фото, Одного разу клієнт замовив послуги Морімото, щоб він мотивував його пробігти марафон

Японець отримує задоволення, отримує заявки щодня, і гарантує, що не втомиться приймати їх. Наразі він каже, що цієї діяльності достатньо, щоб добре себе фінансово забезпечити.

"Мене вражає, що так багато людей отримують задоволення, наймаючи того, хто нічого не робить", - зізнається Морімото.

"Я також насолоджуюсь несподіваним розвитком всього, що відбувається, наприклад, написанням книги, і тим, що моя справа надихнула телевізійну програму, яка, як і ви (журналіст BBC. - Ред.), зі мною спілкується з-за кордону", - додає він.