Помер "імператор порнографії" і засновник Hustler Ларрі Флінт

Larry Flynt, head of Larry Flynt Publications, speaks to the news media in 2007

Автор фото, Reuters

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Ларрі Флінт був суперечливою фігурою

Ларрі Флінт, засновник журналу Hustler і самопроголошений "торговець непристойностями, якому не все одно", помер у 78 років.

За словами його менеджера, пан Флінт помер уві сні в медичному центрі "Седарс-Сінай" у Лос-Анджелесі. Родина була поряд.

Його діяльність провокувала суперечки. Під час кар'єри, яка тривала п'ять десятиліть, проти нього часто подавали позови.

У 1978 році у Флінта стріляли, коли він стояв біля суду у Джорджії під час розгляду справи за звинуваченням у поширенні непристойностей.

Внаслідок замаху у Флінта стався параліч ніг, й у нього був інвалідний візок із золотим оздобленням і підкладкою з оксамиту.

У замаху підозрювали серійного вбивцю Джозефа Франкліна, який був расистом і вважав, що Флінт пропагує міжрасовий секс.

Франкліну так і не висунули звинувачень у тій справі, але стратили у 2013 році за низку вбивств. Флінт виступав проти його страти.

Порноімперія

Флінт народився у Кентуккі в 1942 році. Він кинув школу, розпочавши кар'єру в галузі дорослих розваг. Створював стриптиз-клуби в Огайо разом зі своїм братом.

Інформаційний бюлетень про ці клуби перетворився на журнал Hustler, який вперше опублікували у 1974 році.

Автор фото, Getty Images

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Вуді Гаррельсон та Кортні Лав у фільмі "Народ проти Ларрі Флінта"

За словами Флінта, у розпал популярності видання щомісяця купували приблизно три мільйони людей.

Судові процеси проти Флінта зображені у фільмі 1996 року "Народ проти Ларрі Флінта", в якому його зіграв молодий Вуді Гаррельсон, а його дружину Алтею - Кортні Лав. Фільм отримав "Золотого медведя" Берлінського кінофестивалю, два "Золотих глобуси" і дві номінації на "Оскар".

Один з позовів стосувався пародійних секс-карикатур на пастора та телепроповідника Джеррі Фолвелла, які опублікували у Hustler у 1983 році.

Автор фото, Getty Images

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Флінт виграв апеляцію у Верховному суді США

На карикатурі, яка була псевдорекламою, персонаж, що нагадував Фолвелла казав, що його перший сексуальний контакт був з його матір'ю у вбиральні.

Фолвелл подав до суду на Флінта на 50 мільйонів доларів за наклеп і виграв у суді нижчої інстанції. Але справу передали до Верховного суду США.

У Верховному суді Флінт виграв одностайним вердиктом 8:0, який посилив права на свободу слова та захист сатири в США.

Його бізнес-імперія поширилася на інші сфери розваг і, за даними Reuters, в якийсь момент мала оборот в 150 мільйонів доларів.

Окрім порнографії, він намагався займатися політикою, був одружений п'ять разів.

Історія кохання з четвертою дружиною - Алтеєю Флінт, яка допомагала створювати Hustler і загинула, утопившись у ванній, є у фільмі "Народ проти Ларрі Флінта".

Автор фото, Getty Images

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Ларрі Флінт та Алтея Флінт у 1979 році

Мінда Говен, речниця Larry Flynt Publications, заявила в середу, що Ларрі Флінт помер від "нещодавнього раптового захворювання".

Його брат повідомив ЗМІ, що смерть наступила в результаті серцевої недостатності.

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