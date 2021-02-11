"Швидка сюди не їде" - як роми виживають в коронавірус
"В Болгарії люди діляться на дві раси", - каже Мілена Куртева, яка мешкає у ромському поселенні болгарського міста Сливена.
До пандемії жінка мала змогу працювати у Британії і таким чином забезпечувати родину.
Але коронавірус повернув її додому.
Тут у ромському місті всередині міста Мілена не може знайти роботу через дискримінацію.
Загалом у поселенні мешкають 25 тисяч ромів.
Тут немає доріг, водопостачання і часто зникає світло. І все це посеред зими.
Як у таких умовах можна подбати про власну гігієну та захиститися від вірусу?
Відповіді на це питання шукала кореспондентка ВВС Джин Маккензі.
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