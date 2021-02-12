Свиней навчили грати у відеоігри. Їм, схоже, сподобалось

Автор фото, ESTON MARTZ / PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY Підпис до фото, Гамлет, чи, може, це Омлет, влучає у стіну

Свині можуть грати у відеоігри. Такого висновку дійшли науковці, поставивши експеримент на чотирьох тваринах.

Свиней на ім'я Гамлет, Омлет, Ебоні та Айворі навчили використовувати джойстик, аби керувати курсором. Вони мали влучити в одну з мішеней у вигляді стіни на екрані.

На думку дослідників, лише той факт, що свині розуміли зв'язок між курсором-палицею та грою - "це вже величезний подвиг".

Тварини продовжували грати, навіть коли поламався роздавач їжі - мабуть, заради соціального контакту.

Зазвичай свиням давали харчові гранули за "виграш" на одному з рівнів гри. Але під час тестування ця система поламалася - і вони продовжували грати, коли їх заохочували добрі слова дослідників.

"Цей тип дослідження важливий, бо, як і з будь-якими живими істотами, те, як ми взаємодіємо зі свинями і що ми робимо з ними, впливає на них і має значення", - сказала провідна авторка дослідження, докторка Кендіс Кроні.

Автор фото, Candace Croney Підпис до фото, Ебоні працює із джойстиком

Як вважають дослідники, неймовірним є сам факт того, що свині взагалі можуть грати у відеоігри - адже вони далекозорі тварини і в них немає рук чи великих пальців.

Але тваринам було нелегко.

З двох йоркширських свиней Гамлет був кращий у грі, за Омлета, але обидва не припиняли боротьбу, коли ставало важко.

Вони могли виконати завдання, якщо на екрані була одна стіна або дві, але не справлялися, коли було три стіни.

Водночас поросята панепінто, Ебоні і Айворі, змогли виконати завдання, коли їм показували три стіни або одну.

Автор фото, Frontiers in Pschology Підпис до фото, Тварин спочатку вчили працювати із нефункціонуючим джойстиком, аби вони зрозуміли саму ідею

Дослідники лишилися задоволені: дії тварин були навмисними та цілеспрямованими, а не випадковими.

Це означає, що вони всі "зрозуміли зв'язок між джойстиком та рухом курсору".

"Я не думаю, що це стане несподіванкою для тих, хто працює зі свинями", - розповіла BBC Radio 4 Today фермерка Кейт Деніелс.

"Вони не грають у Minecraft, але те, що вони можуть маніпулювати ситуацією, щоб отримати винагороду, зовсім не дивно", - додала вона.

Автор фото, Eston Martz / Pennsylvania State University Підпис до фото, Доктор Кроні каже, що досягнення тварин - надзвичайні

Вона перефразовувала цитату, яку часто приписують Вінстону Черчиллю: "Собаки дивляться на вас знизу, коти - згори, а свині - прямо в очі".

Схожий експеримент проводили і з шимпанзе та мавпами, які мають великі пальці, і ці тварини змогли задовольнити набагато вищі вимоги дослідників.

Дослідження за участі свиней опубліковане в журналі Frontiers in Psychology.