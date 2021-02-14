День Святого Валентина і Covid-19. Чи змінив Zoom побачення назавжди

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Як ходити на побачення в світі, де соціальна дистанція важливіша за спілкування?

Коли минулого березня в Британії почав діяти перший локдаун, Христина зрозуміла, що побачення доведеться поставити на паузу. І, як багато інших, почала крутити романи онлайн. Згодом вона звикла і навіть в певному сенсі вподобала такий формат. Але чи замінить "романтична дистанційка" побачення в реалі?

"Карантин значною мірою позбавив мене можливості ходити на побачення, - каже Христина, 43-річна помічниця по господарству з Південної Африки, яка працює в Лондоні.

Я й зараз не проти сходити в бар і випити з друзями. Але й нові знайомства не пропускаю. Zoom багато що спрощує, згладжує незручні моменти, економить час і гроші. Та й похмілля менше вранці".

"Повільне кохання"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Опитування свідчать, що люди часто відкладають перше побачення, навіть якщо карантин не заважає

Останні двадцять років мільйони людей по всьому світу знайомляться і зустрічаються онлайн, але пандемія обмежила зустрічі й поїздки.

У 2020 році аудиторія платформ для знайомств різко зросла, наприклад, кількість завантажень сервісу Hinge збільшилось на 82%.

Крім того, за даними консалтингової компанії We Are Social, люди витрачають більше грошей на додатки для знайомств. А Tinder минулого року випередив TikTok і Netflix за прибутками від покупок у програмі.

Однак опитування виявили ще одну зміну.

Навіть коли є можливість зустрітися особисто - хоч і з дотриманням соціальної дистанції - люди частіше відкладають перше побачення, а натомість продовжують дистанційний флірт і залицяння з потенційними партнерами.

Ця тенденція, за словами експертів, виникла через зростання популярності Zoom і отримала назву Zoomancing.

"В нас забрали старі звичні способи знайомства, але бажання людей зустрічатись і спілкуватись не зменшилось", - розповіла ВВС Гейлі Квінн, експертка у сфері знайомств з компанії TedX.

"При цьому пандемія посилила тенденцію Zoomancing на побаченнях, коли люди хочуть більше дізнатися один про одного, перш ніж погоджуватись на особисту зустріч".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На відеопобаченнях люди спілкуються більш змістовно, каже експертка Гелен Фішер

Експертка з побачень вважає, що "замороження" соціального життя дало людям можливість більше замислитись про те, як вони будують стосунки.

Гелен Фішер, антрополог-біолог та головний науковий консультант Match.com, вважає, що це посилює тенденцію, яку вона називає "повільним коханням".

"Багато років я опитувала самотніх людей у США. До пандемії лише 6% з них спілкувалися в чатах. А зараз цей показник становить 20%", - каже вона.

"Люди проводять набагато більше часу вдома, ведуть більш змістовні бесіди. Поводяться з партнером чесно, відкрито й щиро".

Христина, наприклад, каже, що локдаун підштовхнув її до більш відкритого спілкування.

"Тепер, перш ніж навіть обговорювати зустріч, ми маємо краще взнати одне одного", - каже вона.

Культурний зсув

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Додатки для знайомств, орієнтовані на ЛГБТ-спільноту, приміром Grindr, дають користувачам альтернативні способи зв'язку

Не дивно, що під час пандемії деякі сервіси знайомств почали активніше пропонувати функції відеодзвінків.

Популярний серед ЛГБТ-спільноти Grindr надавав користувачам лімітований безкоштовний доступ до преміум версії відеочата та святкував важливі дати, такі, приміром, як Pride Month.

"Ми, безумовно, помітили культурне зрушення у користуванні платформою під час пандемії", - пояснив BBC Алекс Блек, головний маркетолог Grindr.

"Близько 48% наших користувачів сказали, що віртуально спілкувались з кимось, зокрема за допомогою фото і відео.

Тобто, якщо немає можливості зустрітися, то люди знаходять інші способи зв'язку".

Автор фото, Courtesy of Zack Schleien Підпис до фото, Співзасновник Filter Off Зак Шлаєн спирався на власний досвід знайомств

Співзасновник Filter Off Зак Шлаєн минулого року створив платформу на основі відеочату, спираючись на власний досвід знайомств.

Він каже, що ще до пандемії просив потенційних партнерів зустрітись через відеозв'язок, перш ніж зробити це особисто.

"Я ходив на побачення й іноді швидко розумів, що або між нами немає хімії, або хтось комусь не подобається", - каже він.

"Тому, щоб прозондувати ґрунт, я просив спочатку поспілкуватись через відеозв'язок. І майже завжди отримував відмову.

Але я знав, що мають бути й інші люди, з якими ми знайдемо спільну мову. Пандемія змінила сприйняття, і відеочат почали сприймати краще".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Експерти вважають, що після повернення до нормального життя перші побачення будуть менш поверхневі

Дані опитувань свідчать, що навіть коли пандемія закінчиться, "люди не відмовляться від відеодзвінків", каже Гейлі Квінн.

За словами представника Tinder, понад 65% клієнтів, які спробували функцію відеочату з моменту її глобального запуску в жовтні, повернуться до неї знову.

Цей ресурс, за словами Гелен Фішер, став інструментом перевірки, який, на її думку, не зникне, коли відновиться нормальне життя.

"Гадаю, перших невдалих побачень поменшає, тому що люди зможуть ставити фільтри, перш ніж зустрітися особисто. Водночас на першому побаченні люди спілкуватимуться на глибшому рівні".

Однак навіть віртуальні побачення можуть бути непростими. Христина каже, що деякі з її самотніх друзів, що працюють в режимі регулярних конференц-дзвінків, не хочуть переносити їх в особисте життя.

"Деякі працюють в Zoom цілий день, і коли ще й побачення в режимі відеозв'язку - для них це вже занадто", - каже вона.

Як і з традиційними побаченнями, успіх віртуальних зустрічей теж не гарантований

Христина каже, що поки не знайшла свою половинку в чаті.

Але День святого Валентина на карантині її не лякає - вона проведе його з сусідами.

"Я приготую страви з морепродуктів, і ми відсвяткуємо те, що, попри пандемію, у нас все добре. Зараз це найважливіше".