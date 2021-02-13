Кров у легенях. Чому в Асканії-Новій масово загинули рідкісні журавлі

Автор фото, Віктор Гавриленко Підпис до фото, Такою зграя прилетіла на Херсонщину для зимівлі

У січні на території біосферного заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині знайшли 218 мертвих сірих журавлів.

Цей випадок шокував співробітників заповідника - там кажуть, що не пригадують такої масової загибелі цих птахів.

Журавель сірий і без того занесений до Червоної книги України. Що стало причиною інциденту, дізнавалась ВВС News Україна.

"Кров у легенях, у шлунках"

Вдень птахи відлітали з території заповідника у пошуках їжі, увечері повертались на ночівлю.

Остаточного підтвердження досі немає, але ймовірно, що журавлі отруїлися, з'ївши зерно чи гризунів, яких труїли препаратами з діючою речовиною "Бродіфакум".

Директор заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко розповів ВВС Україна, що це була пізня міграція журавлів. Він упевнений: птахи не з України, але отруїтися за межами України не могли, бо близько місяця жили у заповіднику.

Територія, на якій вони могли б знайти отруту, дуже масштабна. Журавель за день пролітає кілька десятків кілометрів, кажуть орнітологи.

Після загибелі перших птахів Віктор Гавриленко відразу зрозумів, що це не інфекційна недуга. На території заповідника живуть близько 16 тисяч птахів, але такі симптоми були тільки у журавлів: "Ми бачили патологічну картину, ми бачили крововилив у легенях, у шлунках, кров йшла з носа у тих птахів, які були ще живі. Це вже тоді викликало підозру, що це отруєння".

"Бродіфакум" - отрута у вільному продажі

Керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області Михайло Опанащенко каже, що при розтині птахів виявили крововиливи та інші ознаки, які вказують на отруєння птахів високотоксичною речовиною. Показати, яка це саме речовина, має експертиза. Дослідження проводять у Києві та Харкові.

Зараз, за його словами, тривають перевірки полів, на яких могли харчуватися журавлі: "Перевіряємо поля підприємств і самі підприємства, які розташовані в зоні, що потенційно могла бути там, де перелітали та харчувались журавлі зі зграї".

Автор фото, Віктор Гавриленко Підпис до фото, Останні години життя отруєного птаха

Директор заповідника Віктор Гавриленко припускає, що отруїтися журавлі могли препаратами, в основі яких є діюча речовина "Бродіфакум".

Ця отрута не заборонена, її без перешкод можна купити в Україні. Гризуни, які з'їдають отруєне зерно, не помирають протягом ще однієї чи двох діб. Їх, ослаблених, з'їдають журавлі, які страждають перед смертю від трьох до п'яти днів.

Спільнота UAnimals також повідомила, що екоінспекція області прозвітувала про причини отруєння птахів.

При дослідженні біологічного матеріалу встановили, що "зерна токсичні, а птахи загинули від набряку легень внаслідок інтоксикації організму неідентифікованою речовиною антикоагулянтної дії".

Системна проблема

Віктор Гавриленко каже, що ніколи в житті ще не бачив такої масової загибелі рідкісних птахів: "Це дуже сумний момент, дуже тяжка практика для мене".

Він наголошує, що це не поодинокий факт, а системна проблема, яку треба вирішувати комплексно.

Представник державної екоінспекції південного округу Сергій Карловець каже, що мисливці розповідали і про інші випадки загибелі тварин та птахів.

"Неофіційно мисливці доповідали, що на території їхніх угідь неодноразово помічено було і зайця загиблого, і граків, і лисиць. Заєць може вживати протруєне зерно, лисиця того ж зайця, мишу. Це все може бути пов'язано - що додавали пестициди до зерна і протруювали мишей".

"І цей факт підтверджується на інших тваринах", - додав він.

Автор фото, Віктор Гавриленко Підпис до фото, Кладовище рідкісних птахів із Червоної книги

Сергій Краловець - як і Віктор Гавриленко - не пам'ятає такої масової загибелі птахів на території Херсонської області.

Розслідування цієї справи триває.

Але більша частина зграї, яка складалася з приблизно 300 птахів, загинула.

А молоді птахи, що вижили, не мають лідерів і дезорієнтовані.