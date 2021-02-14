Сенату США не вистачило голосів, щоб засудити Трампа. Що це означає для Америки

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Сенат США у суботу не набрав більшість у дві третини голосів, необхідну для засудження колишнього президента Дональда Трампа за підбурювання до штурму Капітолію 6 січня і таким чином завершив процес розгляду його імпічменту.

За засудження проголосували 57 сенаторів при необхідних 67. 43 республіканці проголосували проти.

В історії США було чотири судові процеси щодо імпічменту президента, і цей став найкоротшим. Він тривав лише п'ять днів.

Утім, саме цей процес створив важливий прецедент - імпічмент колишнього президента.

Яку роль у цьому зіграли ключові гравці і як вони вплинуть на історію Сполучених Штатів?

Дональд Трамп

Трамп вкотре уникнув засудження Сенату США, здобувши підтримку своїх колег-республіканців. Обвинуваченню не вистачило 10 голосів, аби набрати необхідну більшість у дві третини.

Це, за великим рахунком, є перемогою колишнього президента. Якщо він вирішить, він зможе повторно балотуватися у президенти в 2024 році. Підтримка його партії все ще залишається досить сильною.

Як у Палаті представників, так і в Сенаті більшість республіканців виступили проти процедури імпічменту. А ті, хто проголосував інакше, вже стикнулися з жорстокою критикою партійних колег та виборців.

"Це було чергове велике полювання на відьом в історії нашої країни", - заявив Трамп журналістам після того, як стали відомі результати голосування.

Він засудив демократів і заявив, що його політичний рух тільки починається.

Однак Трамп - і його рух - не вийшли сухими з води. Однією з найбільш пам'ятних частин у виступі обвинувачення стали відео прихильників колишнього президента. Вони грабують Капітолій у кепках і з прапорами під гаслом "Зробимо Америку великою знову".

Ці кадри важко забути, вони завжди асоціюватимуться з Трампом, насамперед у незалежних та поміркованих виборців.

Торік, коли Конгрес вперше оголосив Трампу імпічмент за звинуваченнями в зловживанні службовим становищем і спробі перешкодити правосуддю, жоден республіканець не підтримав ці статті. Цього разу партійну дисципліну порушили 10 республіканців у Палаті представників і сім - в Сенаті.

Поки невідомо, чи збирається сам Трамп повернутися у велику політику. Влада кількох штатів уже оголосила про судові позови проти колишнього президента, зокрема по звинуваченнях у податкових порушеннях і фінансовому шахрайстві в Нью-Йорку і спробах використання службового становища в Джорджії.

Крім цього, експрезиденту доведеться вирішувати і фінансові проблеми: за оцінкою журналу Forbes, за останні чотири роки його статки зменшилися рівно на один мільярд, а вже найближчим часом він має виплачувати борги по кредитах рівно на таку ж суму.

Сенатори-республіканці

Рік тому за засудження Трампа проголосував лише один республіканський сенатор - Мітт Ромні від штату Юта. Цього разу до нього приєдналися ще шість політиків.

Утім, показовим є той факт, що троє з них - Сьюзен Коллінз, Бен Сассе та Білл Кассіді - були переобраними і не мусять поставати перед виборцям протягом шести років. Двоє інших - Пет Тумі від Пенсильванії та Річард Берр від Північної Кароліни - виходять на пенсію.

Це лише підкреслює проблему, з якою стикнулися багато республіканських сенаторів у палаті. Підтримка імпічменту викликала б гнів виборців, більшість з яких вважали б це зрадою.

Мітч Макконнелл

Добре зважити всі за й проти голосування довелося кожного сенатору-республіканцю, однак рішення одного з них було насамперед драматичним.

Сенатор від штату Кентуккі й лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл відверто критикував Дональда Трампа за події 6 січня. Деякий час його вибір у голосуванні за імпічмент був під питанням.

Однак у суботу вранці він повідомив, що підтримає виправдувальний вирок. Він пояснив своє рішення після того, як Сенат виніс остаточний вердикт.

"Немає сумніву у тому, що президент Трамп і практично і морально відповідає за підбурення до насильства у Капітолії", - зазначив Макконнелл. Однак він вважає, що колишній президент не повинен підлягати імпічменту.

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Створення такого прецеденту дозволить висувати імпічмент і позбавляти права на посаду в Конгресі будь-кого, незалежно від статусу. Критики Макконелла вважають, що посилання на процедурні заперечення було для нього лише приводом не йти проти рішення більшості республіканців Сенату.

Демократи

Більшу частину своєї кар'єри члени Палати представників проводять не перебувають на перших шпальтах. Мало хто з 435 членів палати, за винятком спікера, колись отримував таку увагу, як керівники процесу імпічменту в Сенаті цього тижня.

Мабуть, єдина помилка, якої вони припустилися, це повторна спроба викликати свідків, а потім відмова від неї.

Виклик і допити свідків зайняли б не один день, а, можливо, й більше. Це відволікло б сенаторів від тих справ, якими воліла займатися демократична більшість: затвердження кадрових призначень президента Джо Байдена і обговорення внесених ним законів.

Джо Байден

У розгляді справи про імпічмент Трампа чинний президент тримав дистанцію. За словами представників Білого дому, він не стежив за процесом надто уважно.

Під час судового розгляду він вирішував нагальні питання, пов'язані з пандемією. І прокоментував лише нові відео подій у Капітолії, які транслювали у телевізійних новинах.

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Адміністрація Байдена формує його довгострокові політичні статки на успіхах у боротьбі з пандемією, підйомі економіки та вирішенні інших проблем американського суспільства, а не на імпічменті Трампа.

У наступних політичних битвах Байдену потрібна об'єднана Демократична партія.

Адвокати Трампа

Головний юрист адвокатської групи Трампа Брюс Кастор цілком уособлює стару приказку про те, що поганої реклами не існує. Він відкрив захист розлогою промовою, яка могла підштовхнути сенатора-республіканця від Луїзіани Білла Кассіді стати на бік демократів.

Після повідомлень про те, що сам Трамп був незадоволений його виступом, Кастор відійшов на другий план, поступившись місцем Майклу ван дер Віну. Адвокатська практика останнього зосереджена насамперед на справах про тілесні ушкодження та компенсації.

Ван дер Він виконав свою роботу набагато краще, презентувавши юридичною мовою сварливе ставлення колишнього президента до своїх опонентів. Йому блискуче вдалося уникнути розширеного судового розгляду та довести провадження до швидкого і задовільного завершення.

Зрештою адвокатів оцінюють за їхніми перемогами та програшами, а ван дер Він, Кастор і їхній колега Девід Шоен домоглися виправдання свого клієнта.