У Нідерландах морози викликали бум катання на ковзанах. Фото
Після кількох днів морозів озера, ставки і канали в Нідерландах вкрилися льодом. У багатьох містах почався справжній бум катання на ковзанах.
Для багатьох це також стало нагодою розвіятися в умовах карантинних обмежень.
"Музеї й все інше зачинено, отже, це ідеальний привід вийти повеселитися", - сказала мешканка Амстердама журналісту Reuters.
Влада, однак, закликає людей залишатися поруч із домом і уникати натовпів, щоб запобігти поширенню Covid-19.
У суботу сотні амстердамців прокотилися на ковзанах історичним каналом Принсенграхт.
Лід на ньому з'явився вперше з 2018 року.
"Такий шанс випадає раз на кілька років", - зазначив один чоловік агентству Associated Press.
Катаються на ковзанах і в інших нідерландських містах. Люди хочуть встигнути насолодитися погодою до відлиги, яку обіцяють вже за кілька днів.
А хтось вийшов на лід пограти у крикет.
На озері Нанневід на півночі Нідерландів грали у хокей. Батьки катали своїх дітей на санках, хтось прогулювався з собакою.
"Скористайтеся чудовою погодою і шансом покататися на льоду, але не забувайте про правила безпеки під час пандемії", - закликав громадян прем'єр-міністр країни Марк Рютте.
"Катайтеся вдвох, але великі перегони влаштовувати, на жаль, не можна", - додав він.