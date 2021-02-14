У Нідерландах морози викликали бум катання на ковзанах. Фото

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Розваги на каналі у місті Делфт

Після кількох днів морозів озера, ставки і канали в Нідерландах вкрилися льодом. У багатьох містах почався справжній бум катання на ковзанах.

Для багатьох це також стало нагодою розвіятися в умовах карантинних обмежень.

"Музеї й все інше зачинено, отже, це ідеальний привід вийти повеселитися", - сказала мешканка Амстердама журналісту Reuters.

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Автор фото, Getty Images

Влада, однак, закликає людей залишатися поруч із домом і уникати натовпів, щоб запобігти поширенню Covid-19.

У суботу сотні амстердамців прокотилися на ковзанах історичним каналом Принсенграхт.

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Лід на ньому з'явився вперше з 2018 року.

"Такий шанс випадає раз на кілька років", - зазначив один чоловік агентству Associated Press.

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Катаються на ковзанах і в інших нідерландських містах. Люди хочуть встигнути насолодитися погодою до відлиги, яку обіцяють вже за кілька днів.

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Автор фото, Reuters

А хтось вийшов на лід пограти у крикет.

На озері Нанневід на півночі Нідерландів грали у хокей. Батьки катали своїх дітей на санках, хтось прогулювався з собакою.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

"Скористайтеся чудовою погодою і шансом покататися на льоду, але не забувайте про правила безпеки під час пандемії", - закликав громадян прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

"Катайтеся вдвох, але великі перегони влаштовувати, на жаль, не можна", - додав він.