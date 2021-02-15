П'ять способів зберегти зір під час пандемії

В умовах карантину ми стали менше рухатися і більше проводити часу перед екранами гаджетів. Усе це погано позначається на здоров'ї наших очей. Але насамперед небезпечним є для дітей. Ось п'ять простих правил, які допоможуть зберегти зір.

Таке навантаження не проходить безслідно для наших очей. Серед найпоширеніших проблем з очима - свербіж, розмитість зору, втома очей та головний біль.

Понад третина учасників одного опитування, проведеного благодійною організацією Fight for Sight, зазначили, що з початку пандемії в них погіршився зір.

Людям, в яких такі проблеми стають регулярними, фахівці радять відвідати офтальмолога.

Утім, щоби зберегти здоров'я очей, дещо можна зробити вже зараз.

Правило 20-20-20

"Дуже важливо навчитися розслабляти м'язи очей", - зазначає Деніел Гардіман-Маккартні, клінічний радник Коледжу офтальмологів. Зробити це досить просто.

Все що треба, це кожні 20 хвилин дивитися протягом 20 секунд на предмет, який перебуває на відстані шести метрів.

"Ця вправа захищає ваші очі від перенапруження", - пояснює пан Гардіман-Маккартні. За його словами, пандемія підвищила навантаження на наші очі. Раніше дорога на роботу та з неї, а також прогулянка до школи і назад дозволяли нашим очам розслабитися. Ми цього навіть не помічали.

А тепер у мільйонів людей такої перерви немає.

Коли ми фокусуємося на близькому об'єкті, як-от екран, крихітні м'язи всередині очей, так звані циліарні м'язи - скорочуються. Скорочення змінює форму лінз усередині очей, фокусуючи зображення на сітківці.

Ці та інші м'язи, які тримають очі в одному напрямку, потребують перерви.

"Це як біг, - пояснює фахівець. - Ви не змогли би бігати цілий день, ви не думаєте, що ваші ноги це витримають, але чомусь очікуєте цього від своїх очей".

Моргайте

"Також важливо кліпати очима", - каже професор Сунір Гарг з Американської академії офтальмології.

"Повіки працюють як склоочисники". Вони очищають пил і бруд та промивають поверхню ока слізною рідиною. Моргання також очищає застій рідини та загострює зір, підтримуючи рогівку або поверхневий шар ока вологими.

"Без цієї вологи рогівка стає сухою, а зір розмитим", - додає професор Гарг. Проблема у тому, що коли ми читаємо з екрана, ми моргаємо рідше.

Деякі дослідники також припускають, що дивлячись в екран, ми моргаємо не повністю, тобто наші верхні та нижні повіки не з'єднуються до кінця. Це спричинює свербіння, сухість та схильність до інфекцій. Тож час від часу відвертайтеся від екрана, повністю заплющивши очі.

Розташування екрана

Експерти радять встановити екран приблизно на відстані витягнутої руки або від 40 до 75 см від обличчя.

Правильно підібрати відстань насамперед складно з ноутбуками, які ми часто присуваємо надто близько до очей.

Якщо екран розташований надто близько, ви ризикуєте постійно перевантажувати очні м'язи, додає професорка Шахіна Пардхан з Університету Раскіна в Англії. Якщо він - надто далеко, ви напружуєтесь, щоби роздивитися дрібні деталі.

"Можна використовувати зовнішню клавіатуру, щоби встановити правильну відстань", - радить дослідниця.

Зовнішній монітор - це також вихід. Поговоріть зі своїм роботодавцем, багато хто готовий надати обладнання персоналу, який працює вдома.

Професорка Пардхан також радить розташувати екран так, щоб він стояв боком до вікна або іншого джерела світла. Таким чином ви зможете мінімізувати відблиски або віддзеркалення сонячного світла на екрані.

Про висоту положення екрану також варто подумати, наголошує Бадрул Хуссейн, хірург-офтальмолог з лікарні Мурфілдс.

"Екрани комп'ютерів слід встановлювати на рівні очей або трохи нижче, - пояснює він. - Коли постійно дивлячись вгору, в очах може з'явитися сухість та інші симптоми втоми".

Це також може спричинити проблеми з плечима і шиєю.

Розмір шрифту

"Також потрібно скоригувати розмір шрифту, - вважає професорка Пардхан. - Не можна довго працювати на смартфоні або планшеті, тому що текст в них надто дрібний".

Ідеального розміру, який підходить усім, немає, додає фахівчиня.

"Ви повинні знайти найзручніший розмір шрифту саме для вас".

Важливо, щоби яскравість екрану відповідала рівню навколишнього світла. Уникайте роботи у темній кімнаті з яскравим екраном.

Експерти кажуть, що темний текст на світлому фоні, як правило, кращий для очей, ніж світлий текст на темному тлі. Низько контрастних кольорових схем краще уникати.

На свіже повітря

"Регулярні перерви від екрана є вкрай важливими", - зазначає професорка Марія Мусаджі з Лондонського університетського коледжу.

"Це дає вашим очам можливість подивитися вдалину і поморгати".

Регулярні короткі перерви корисніші, ніж кілька довгих, додає вона.

Прогулянка під час перерви - чудовий спосіб зняти напругу з очей. Вона й в цілому покращує ваш фізичний та психічний стан.

Усі поради є насамперед важливими для дітей.

Перенапруга очей у дорослих є надзвичайно неприємним симптомом, але вона не призводить до необоротних пошкоджень зору. Однак інтенсивне використання екрану та недостатнє перебування на свіжому повітрі у дітей можуть спричинити короткозорість.

Професор Гарг вказує на дослідження, проведені в Китаї та Японії, де, за його словами, дитяча короткозорість стала "справжньою епідемією".

Головними причинами експерти називають тривалий екранний час та брак свіжого повітря.

Як саме перебування просто неба допомагає вашим очам, не дуже зрозуміло. Можливо, на вулиці ми розслабляємо їх більше, дивлячись переважно на предмети на відстані.

А можливо, на відкритому повітрі ми зазнаємо дії світлових хвиль певної довжини, які корисними для очей.

Очевидно одне - "активно проведений час на свіжому повітрі є хорошою профілактикою короткозорості у дітей", - підсумовує професор Гарг.

Отже, гуляйте разом з дітьми і робіть це частіше.

Ілюстрації Джері Флетчера