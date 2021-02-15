Чоловік збрехав про вбивство. Хотів, щоб приїхала поліція і почистила сніг

Автор фото, Національна поліція

Житель села на Чернігівщині викликав поліцію через нібито вбивство, а насправді хотів, щоб йому прочистили від снігу дорогу до будинку.

Тепер він щонайменше має сплатити штраф за неправдивий виклик правоохоронців.

Все сталося 13 лютого у селі Грибова Рудня, що на півночі Чернігівської області.

Як розповіла BBC News Україна речниця чернігівської поліції Юлія Ковтун, у суботу ввечері до правоохоронців звернувся схвильований чоловік.

Він розповів, що завдав важких травм вітчиму. Таких, що той більше не рухається і не дихає.

І попередив силовиків, які їхатимуть до нього, щоб ті взяли спецтехніку, адже через сніг до нього не дістатися.

На виклик вирушили дві машини - патрульні та слідча група.

По приїзду вони виявили, що ніякого вбивства не було, а правоохоронців чоловік викликав, щоб ті розчистили проїзд до його будинку.

У поліції розповіли BBC News Україна, що насправді змогли дістатися до місця фейкового вбивства на "Ниві". А перед тим дорогу там вже розчистив місцевий трактор.

Тож розчисткою снігу правоохоронцям займатися вже не довелося.

За неправдивий виклик поліції на чоловіка склали адміністративний протокол - як передає "Суспільне", він має сплатити штраф від 51 до 119 грн.

Автор фото, Поліція Чернігівщини Підпис до фото, У поліції кажуть про складну ситуацію через снігопади

Грибова Рудня - невелике село на півночі Чернігівщини.

За повідомленнями місцевих медіа, 13 лютого у регіоні випало більше пів метра снігу, через що були проблеми з рухом рейсових автобусів у Чернігівській області, а напередодні вирішили скасувати шкільні автобуси.

Поліція разом з рятувальниками та комунальниками допомагала водіям на дорогах, які застрягли у снігу. Тож там кажуть про велику завантаженість зараз.