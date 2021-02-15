Знайшли "найдавнішу броварню у світі", якій 5 тисяч років

Автор фото, EPA Підпис до фото, Археологи розкопали "найдавнішу броварню". Можливо

В Єгипті археологи розкопали "найдавнішу броварню у світі". Там варили пиво 5 000 років тому.

На розкопках в пустельному Абідосі, великому релігійному центрі Стародавнього Єгипту із великою кількістю поховань, працювала спільна команда єгиптян та американців.

Вони знайшли кілька ділянок, на кожній з яких містилися по 40 горщиків для підігріву суміші зерна і води для пива.

У єгипетській Раді старожитностей вважають, що броварня належить до епохи фараона Намера.

Там кажуть, що ця броварня, очевидно, є "найдавнішою у світі для масового виробництва пива".

Намер правив понад 5 000 років тому. Він був засновником Першої династії правителів, які об'єднали Єгипет.

Пивоварня складалася із восьми великих виробничих ділянок. Кожна з них була 20 метрів завдовжки і містила по 40 глиняних глеків, розташованих у два ряди.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Вчені вважають, що тут виробляли тисячі літрів пива

Щоб зварити пиво, у цих глеках підігрівали суміш зерна і води. Аби глеки трималися вертикально, їх підтримували глиняні підпорки.

Пивоварню могли збудувати спеціально для церемоній поховання правителів Єгипту в Абідосі, цитує міністерство туризму Єгипту Метью Адамса, співголову команди археологів із Нью-Йоркського університету.

Вчені вважають, що одночасно броварня могла виробляти близько 22 400 літрів пива.

"Знахідки у районі розкопок свідчать, що пиво використовувалося під час жертовних обрядів", - йдеться у повідомленні.

Абідос є одним із найдавніших міст Стародавнього Єгипту, де розташований цілий комплекс поховань та храмів.

До цього ж району Верхнього Єгипту належить і Луксор - одна із найвідоміших туристичних принад Єгипту.