Йога замість бога. Чому іранці ризикують життям і відмовляються від ісламу

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Судячи з інформації, яка надходить з Ірану, - все більше людей в країні відходять від ісламу. Деякі зберігають віру в вищі сили, але відмовляються від обрядовості та релігії, інші ризикують та обирають інші конфесії, попри те, що такий крок в Ірані може коштувати життя.

ВВС розбиралася в останніх тенденціях релігійного життя цієї ісламської республіки.

"Було зрозуміло, що це, може бути, наш останній день на світі. Ми трималися за руки і молилися, щоб бог дав нам сили. Просили про те, щоб, якщо нас будуть катувати, бог дав нам сили вистояти", - так згадують день свого арешту 28-річна Маріям Ростампур та 31-річна Марзія Амірізаде з Ірану.

Дівчат затримали в 2009 році за проповідь християнства. Їм загрожувала смертна кара - саме таке покарання передбачають закони Ірану за перехід з ісламу в будь-яку іншу релігію.

Підпільні церкви

Маріям та Марзія народилися і виховувалися в ісламських традиціях. Але в 2005 році вони обидві стали євангельськими християнками (гілка протестантства).

Попри величезний ризик, через деякий час дівчата відкрили в своїй квартирі дві секретні церкви: одну для молоді, а іншу для повій.

Автор фото, MARYAM ROSTAMPOUR Підпис до фото, Маріям Ростампур (зліва) було 28 років, коли влада Ірану заарештували її за підпільну проповідь християнства.

Громади євангельських християн в Ірані вживають найсуворіші заходи конспірації. Внутрішні правила наказують, щоб богослужіння та збори проходили тільки на квартирах вірян. Причому в кожній такій мініцеркві не може бути більш як 12 парафіян.

Євангелісти проповідують свою віру, кидаючи Біблію в поштові скриньки жителів різних міст Ірану.

"За три роки ми змогли поширити 20 тис. Нових Заповітів в різних частинах Тегерана", - розповідала Марзія. Але в підсумку дівчат все ж викрили.

Після арешту їх постійно водили на багатогодинні допити, позбавляли сну, залякували і тиснули психологічно. Коли у Маріям та Марзії виникли проблеми зі здоров'ям, в медичній допомозі їм відмовили.

Формально влада Ісламської республіки Іран (саме так звучить повна назва цієї країни) визнають інші монотеїстичні релігії, що передували ісламу.

Відповідно до іранської конституції, для "людей Писання" (в Корані до них зараховують вірян, що почитають Тору, Старий та Новий Заповіт) і зороастрійців навіть виділено п'ять з 290 місць в парламенті. У країні живе найбільша в мусульманському світі юдейська громада. У "людей Писання" є свої школи (правда, на чолі, як правило, директор, який сповідує іслам) і місця поклоніння.

Але все це не стосується євангельських християн, яких в Ірані вважають сектою.

За 30 років влада засудила до страти чотирьох євангельських священиків, десятки парафіян отримали 10 і більше років тюрми.

Маріям та Марзії пощастило. Активісти розгорнули міжнародну кампанію на їхню підтримку, і в підсумку дівчат звільнили. Майже відразу після цього вони поїхали з Ірану.

Багато засуджених тут за віровідступництво відбувають покарання у в'язниці Евін - сумнозвісній, найсуворішій тюрмі в Ірані.

"Після повернення з в'язниці Евін люди вже ніколи не будуть тими, що були. Напруга дуже велика. Ми змінилися назавжди. Ми вже не можемо бути такі щасливі, як раніше. Ми не насолоджуємося життям, як нормальні люди, тому що весь час думаємо про тих, хто ще залишається там, за ґратами", - розповідала під час одного зі своїх публічних виступів Маріям.

Протест проти системи

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Попри це, з часів Ісламської революції 1979 року зберігається стійка тенденція - люди йдуть від ісламу. За даними Open World, християн в Ірані щороку стає більше на 20%.

"Наскільки нам відомо, абсолютна більшість переходів з ісламу в інші вірування мають саме політичні підстави, - зазначає кореспондент перської служби ВВС Сіаваш Мехді-Ардалан. - Люди втрачають ілюзії, розчаровуються в тому, з якою владою вони насправді мають справу і з якою системою".

"Вони бачать, що іранська система влади спирається на конкретну релігію. І висловлення невдоволення і незгоди з цією релігією - це ще й невдоволення всією системою", - говорить Мехді-Ардалан.

Поговорити з тими, хто перейшов в іншу віру і лишається в Ірані, майже неможливо. Люди приховують своє нове віросповідання, побоюючись переслідувань і репресій з боку влади.

Але якась інформація все ж просочується назовні через тих, хто біжить з Ірану, побоюючись репресій.

Ті, хто змінив релігію, кажуть, що форма ісламу, яка пропагується в Ірані, здається їм агресивною і накладає на людину багато обмежень.

Доктрина переваги шиїтів також відштовхує деяких людей, зростає духовний розрив між шиїтськими аятолами Ірану і народом, яким вони правлять.

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"Люди шукають релігію, яка також проповідує віру в єдиного бога, але при цьому не така сувора, не така жорстока в їхніх очах. Багатьом до душі євангельське християнство, до того ж вони дуже активно ведуть свої проповіді", - пояснює Мехді-Ардалан .

Достовірних даних про чисельність релігійних меншин в Ірані немає.

За оцінками Держдепартаменту США, в Ірані зараз проживає як мінімум 360 тис. євангелістів (в 1979 їх було всього близько 500).

За версією "Руху Елам", яке займається просуванням євангельського вчення Ірані, в країні зараз може бути до мільйона людей, які перейшли в християнство.

Про зростання інтересу і появу нових послідовників повідомляють представники зороастризму та бахаїсти.

Офіційний Тегеран стверджує, що 99.5% з 82 млн жителів Ірану є мусульманами (шиїтами і сунітами).

Наскільки правдива офіційна статистика? Дослідницька група Gamaan з Нідерландів нещодавно провела в інтернеті опитування 50 тис. іранців, 90% з яких проживають на території Ірану.

За даними дослідників, близько половини опитаних заявили, що перестали бути релігійними або перейшли в іншу конфесію. Тільки третина назвала себе шиїтами.

Якщо ці цифри хоч трохи відповідають реальності, релігійне життя в Ірані набагато різноманітніше, ніж дані офіційного перепису.

Наприклад, 8% опитаних заявили Gamaan, що вони зороастрійці. За офіційними даними, зороастрійців в Ірані всього близько 25 тис. людей. Якщо дані опитування Gamaan хоча б частково відповідають дійсності, зороастрійців в Ірані може бути більш як 6 млн.

Важко сказати, скільки іранців дійсно сповідують давню віру предків, але популярність весіль в зороастрійському стилі (з танцями і молитвами біля багаття) за останні роки зросла настільки, що у 2019 році влада їх заборонила.

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Розібратися в тому, чиї дані ближчі до дійсності, складно і ще з однієї причини. Про нові тенденції в релігійному житті Ірану журналістам і дослідникам найчастіше розповідають ті, хто недавно втік з країни.

А вони зацікавлені всіляко підкреслювати свою нову релігійну приналежність, тому що це додатковий аргумент для якнайшвидшого надання їм статусу біженців.

Йога замість бога?

"Важливо розуміти, що зміна конфесії - не найпоширеніший спосіб опору владі аятол. Набагато більше людей зараз не переходять в нову віру, а взагалі відвертаються від релігії. Відбувається поступова секуляризація суспільства", - зазначає Сіаваш Мехді-Ардалан.

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Все більше людей - особливо серед молоді - цікавляться нерелігійними духовними практиками.

Вчителі з йоги набирають десятки, а іноді і сотні тисяч послідовників у Instagram. У 2019 році поліція Ірану арештувала 30 учасників приватного семінару з йоги, що проходив в місті Горан на півночі країни.

Ця новина викликала хвилю обговорення в перських соцмережах.

За словами представників міністерства юстиції Ірану, учнів класів йоги можуть заарештувати, якщо вони одягнені в "неналежний одяг" або "поводяться неналежним чином".

Влада Ірану не допускає занять спортом в змішаних групах (тобто чоловіки і жінки повинні тренуватися окремо). Викладання йоги на професійному рівні в Ірані також заборонили.

Але такі заборони призводять до того, що все більше іранців замислюються про проблеми взаємовідносин держави і релігії.

"Через репресивні закони та закостенілість системи все більше людей починає негативно ставитися до тієї версії ісламу, яку просувають аятоли. Багато тепер кажуть, що віра — це щось дуже потаємне і приватне, і це не повинно припинятися або регламентуватися якимись жорсткими публічними указами ", - зазначає Мехді-Ардалан.