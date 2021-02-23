Вакцина CoviShield прилетіла. Розповідаємо коротко, чим вакцинують українців

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В Україні нарешті розпочнеться вакцинація. До країни приїхали перші 500 тисяч доз вакцини Covishield - їх 23 лютого привезли літаком в аеропорт "Бориспіль".

23 лютого стало відомо, що Oxford/AstraZeneca (CoviShield) вже зареєстрували в Україні.

Розповідаємо, що варто знати про цю вакцину.

Covishield це Astra Zeneca?

На початку лютого уряд заявив, що Україна закуповує вакцину AstraZeneca, яку розробили в Оксофрдському університеті. Кілька днів тому стало відомо, що до України їде вакцина CoviShield.

То чи є різниця?

CoviShield - це індійський аналог вакцини AstraZeneca.

Минулого року AstraZeneca уклала угоду з Індійським інститутом сироваток Serum Institute of India на виробництво своєї вакцини від ковіду. Serum Institute, один зі світових лідерів з виробництва вакцин, виготовляє цю вакцину за ліцензією Astra Zeneca. Індійська Astra Zeneca отримала локальну назву CoviShield.

Вакцини AstraZeneca крім Індії виробляють також у Південній Кореї. Вакцини обох цих виробництв були схвалені ВООЗ.

Як працює AstraZeneca

AstraZeneca, яку ще називають Оксфордською вакциною, розробили спільно Оксфордський університет і британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca.

Вчені модифікували версію звичайного респіраторного вірусу, яким заражаються шимпанзе, та додали частину генетичного коду коронавірусу.

Як роблять щеплення

Щеплення CoviShield роблять двома дозами у руку. З інтервалом від чотирьох до 12 тижнів між першою і другою дозами.

Дані деяких досліджень свідчать, що більш тривалий інтервал між першою та другою дозами збільшує ефективність вакцини.

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Наскільки ефективна ця вакцина?

Вакцини AstraZeneca схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я і Європейською агенцією з лікарських засобів (EMA). Їх дозволили використовувати у понад 50 країн світу, серед яких ЄС, Велика Британія та США.

Ефективність захисту проти Covid-19 становить близько 63%.

Масштабні клінічні випробування у Британії, Бразилії та Південній Африці за участі 23 тисяч людей показали, що AstraZeneca є безпечною та ефективною для профілактики Covid-19 у людей віком від 18 років.

Нещодавно почали випробування, щоб перевірити ефективність цієї вакцини для дітей віком від 6 до 17 років.

Які є зауваження?

У низці європейських країн, серед яких Франція, Німеччина, Австрія, влада не рекомендувала використовувати AstraZeneca для людей, старше 65 років.

Ці хвилювання ґрунтувалися на тому, що у випробовуваннях AstraZeneca взяла участь недостатня кількість літніх людей, щоб зробити висновки про ефективність вакцини для них.

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Професор Ендрю Поллард, керівник оксфордської групи вакцин, заявив, що немає жодної причини хвилюватися про використання AstraZeneca для людей, старших 65 років.

Також є побоювання, що AstraZeneca дає обмежений захист при легкому і помірному перебігу хвороби, викликаної новим штамом коронавірусу з ПАР.

Але в компанії впевнені, що вакцина захистить від серйозних випадків, оскільки активність антитіл під час її застосування така ж, як у інших вакцин проти коронавірусу.

Які побічні ефекти?

Як і будь-які ліки, ця вакцина може спричинити побічні ефекти, хоча вони виникають не у всіх. Більшість побічних ефектів AstraZeneca були легкі і зникали за кілька днів.

Британська агенція з контролю ліків і медичних препаратів опублікувала таку інформацію про побічні ефекти AstraZeneca:

Дуже часті (з'являлися в більше ніж 1-ї з 10 людей): біль, почервоніння, свербіж, набряк або синці у місці ін'єкції; погане самопочуття; відчуття втоми; озноб; головний біль; нудота; біль у суглобах або м'язах.

Поширені (можуть виникати менш ніж в 1 людини з 10): затвердіння у місці ін'єкції; лихоманка; блювання; симптоми, схожі до грипу - висока температура, біль у горлі, нежить, кашель та озноб.

Нечасті побічні ефекти (можуть виникати менш ніж в 1 людини зі 100): відчуття запаморочення, зниження апетиту, біль у животі, збільшені лімфатичні вузли, надмірна пітливість, свербіж шкіри або висип.

Кому не радять робити щеплення?

Люди, які мають в анамнезі важкі алергічні реакції на будь-який компонент вакцини, не мають робити щеплення.

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Чи захищає AstraZeneca від передачі вірусу?

Наразі немає достатніх даних про те, як ця вакцина впливає на розповсюдження вірусу.

Для перевезення і зберігання цієї вакцини підходять звичайні холодильники.

Хто отримає першим

На перщому етапі вакцинації її отримають медики, військові та нацгвардійці, раніше анонсував Володимир Зеленський.

Сам він як головнокомандувач буде вакцинуватися з військовими.

В Україні, як і в усьому світі, першими щепитися від коронавірусу мають люди з груп ризику - медики, поліція, військові та люди з хронічними захворюваннями.

За підрахунками МОЗ, першочергової вакцинації в Україні потребують приблизно 21 млн людей. Саме стільки людей є у всіх цих групах ризику.

Як розповів на брифінгу у Києві міністр Максим Степанов, передусім щеплення будуть проводитися таким групам:

медичним працівникам, їх близько 402 тисячі;

військовослужбовцям ЗСУ, які беруть участь в ООС - 41 тисяча;

працівникам соціальної сфери - 156 тисяч;

мешканцям пансіонатів для літніх людей і працівникам цих закладів - 136 тисяч.