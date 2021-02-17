Марсохід Perseverance готується до посадки на Червону планету. Що треба знати

Автор фото, NASA/JPL-Caltech

Американська космічна агенція заявила, що марсохід Perseverance ідеально готовий для посадки на Марс.

Апарат має приземлитися у четвер у кратері під назвою Єзеро, що розташований на північ від екватора планети.

Завдання його місії - пошук ознак минулого життя та збір і підготовка зразків гірських порід для повернення на Землю у 2030-х роках.

Інженери розповіли журналістам, що вони не планують змінювати траєкторію робота.

Усі навігаційні дані вказують на те, що апарат сяде на Марс у запланований час та місце.

"Ми маємо можливість зробити ще один маневр, якщо буде потреба, але ми сподіваємось, що цього робити не доведеться", - сказала BBC News Дженніфер Троспер, заступниця керівника проєкту NASA Perseverance.

Сигнал від ровера про те, що його захисна капсула увійшла до атмосфери Марса, має надійти на Землю приблизно о 20:48 за Гринвічем (22:48 за Києвом) у четвер. Якщо все піде добре, підтвердження того, що робот вдало приземлився, надійде приблизно за сім хвилин.

За подіями стежитиме Центр управління космічними польотами в Лабораторії реактивного руху в Каліфорнії.

Але оскільки планети розташовані на відстані 190 млн км, усі комунікації відбуваються із затримкою понад 11 хвилин, що робить неможливим втручання інженерів, якщо щось піде не так. За все відповідатимуть автономні системи Perseverance.

Для стороннього спостерігача робот виглядає так само, як і марсохід Curiosity, який Nasa доправила до кратера Гейл у 2012 році. Але "під капотом" нова машина зовсім інша і має розширений набір інструментів, що дозволить їй відповісти на низку нових наукових питань.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Perseverance має міцніші колеса, ніж його попередник Curiosity

Головний інженер Адам Стельцнер також сподівається на те, що новий марсохід виявиться надійнішим за попередника.

"Колеса Curiosity досить сильно постраждали через гострі камені на поверхні Марса, - пояснив він. - Perseverance має кращий малюнок протектора. Цей малюнок не тільки робить його колеса міцнішими на камінні, але також забезпечує кращі показники на піщаній місцевості".

Новий марсохід також отримав нове мультимедійне оснащення. Він має понад 20 камер та кілька мікрофонів. Дві камери розміщені на мінівертольоті, який намагатиметься літати у розрідженій атмосфері Марса.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH

Це буде перша місія NASA - після програми Viking у 1970-х роках - яка буде безпосередньо шукати ознаки життя.

Усі ці роки дослідження стосувались придатності для проживання - про те, чи могли минулі умови бути придатними для розміщення біології. Це питання було переконливо з'ясоване.

Місії Spirit і Opportunity у 2000-х роках, а нещодавно і робот Curiosity, показали, що Марс колись був теплішим і вологішим. Він мав усі хімічні передумови для існування мікробних організмів - якщо вони коли-небудь існували.

Автор фото, NASA/MSSS/JHUAPL/ESA/FU Berlin/Justin Cowart Підпис до фото, У кратері Єзеро, який має близько 45 км у діаметрі, мільярди років тому було озеро

Тепер завдання Perseverance - шукати сліди цього первісного життя, які могли лишитись в осадах у кратері Єзеро, де колись було велике озеро.

"Подібно до геологів, які вивчають найдавніше життя на Землі, ми шукаємо мікробне життя - мікроби, які могли утворити невеликий згусток або слиз, на кшталт тих, що можна знайти на дні водойми", - розповіла BBC News членкиня наукової групи Бетані Елманн, професорка планетарних наук у Каліфорнійському технологічному інституті.

"Ми знаємо, що такі речі існували на Землі три з половиною мільярди років тому. Питання в тому, чи існували вони також на Марсі на дні озер три з половиною мільярди років тому?"

Perseverance буде важко остаточно це підтвердити на місці.

Саме тому марсохід збиратиме свої найцікавіші знахідки у маленькі контейнери, щоб відправити їх на Землю за кілька років.

NASA та Європейська космічна агенція запланували для цього багатомільярдну операцію.

У 2026 році запустять менший марсохід, який має забрати пробірки зі зразками, які залишить Perseverance.

Потім їх запустять на орбіту Марса, де їх має підхопити інший космічний апарат і доправити на Землю для аналізу.

У довгостроковій перспективі головна мета - доставити на Марс астронавтів, і Perseverance має перевірити, чи можливо отримати придатний для дихання кисень з атмосфери Червоної планети, яка переважно складається з вуглекислого газу.

За словами наукового керівника NASA доктора Томаса Цурбухена, на певному етапі люди неминуче вирушать на Марс слідом за роботами.

"У нас є багато роботів на Землі, і у нас є аерофотознімки з автономних літаків. Але якщо ми дійсно хочемо зрозуміти геологічний контекст зразка у Гімалаях, Альпах чи деінде - туди мають відправитися люди. І ми хочемо зробити те саме з Марсом", - сказав він ВВС.