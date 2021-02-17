Історія дубайських заручниць. Як власні діти роками намагаються втекти від еміра Дубаю

Підпис до фото, Принцеса Латіфа у 2018 році

У таємних відеозверненнях, які BBC надали друзі дубайської принцеси, Латіфа повідомила, що побоюється за життя. Вона звинувачує батька, що він тримав її в заручниках після того, як вона намагалася втекти у 2018 році.

Оприлюднені відеозаписи викликали заклики до ООН реагувати на це. Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що підніме перед ОАЕ питання про принцесу, а робоча група з питань незаконного затримання може розпочати розслідування.

Батько принцеси Латіфи, шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, є одним з найбагатших лідерів держав, правителем Дубая та віцепрезидентом ОАЕ.

Історія спроб його доньок втекти від власного батька нараховує вже два десятиріччя.

За цей час вдалося втекти одній дружині з двома дітьми.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Батько Латіфи, емір Дубаю Мохаммед бен Рашид Аль Мактум очолює уряд Еміратів і є одним з наймогутніших людей цієї країни

Липень 2000 року. Старша сестра принцеси Латіфи Шамса втекла під час відпустки з іншими членами родини еміра в їхньому маєтку в графстві Суррей, Британія. Шейх починає пошуки, але не повідомляє в поліцію - його люди вистежили дівчину в Кембриджі через місяць.

В електронному листі своєму адвокату Шамса розповідала, що четверо арабів запхали її в машину і відвезли в будинок її батька в англійському місті Ньюмаркет, де їй зробили укол і дали таблетки. Наступного ранку її відправили назад в Дубай на приватному літаку.

Відтоді Шамсу ніхто не бачив.

Червень 2002 року. 16-річна Латіфа робить свою першу спробу втечі у 6 років. Вона намагалася перейти кордон ОАЕ та Оману, але її спіймали та повернули до Дубаю. Принцесу ув'язнили на три роки та чотири місяці, і за її словами, тримали в ізоляції та катували.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Латіфа на кінних перегонах у Катарі, грудень 2006 року

2010 рік. Латіфа зустрічає Тіну Яухіайнен, фінську фітнес-тренерку, яку найняли для навчання бразильському бойовому мистецтву капоейра. Вони стають близькими друзями. Пересування Латіфи обмежене - їй заборонено мати паспорт, їздити на автомобілі та виїжджати з Дубаю.

Підпис до фото, Тренерка Латіфи з капоейри Тіна Яухіайнен допомагала принцесі підготувати план втечі

2011 рік. Латіфа зв'язується з Ерве Жобером, французьким бізнесменом та колишнім французьким розвідником, який за кілька років до цього сам успішно втік із Дубаю після заочного засудження за розтрату. Протягом наступних кількох років вони детально планують її втечу, а Тіна Яухіайнен виступає контактною особою між ними.

Автор фото, Princess Latifa Підпис до фото, Латіфа у відеозаписі на початку 2018 року

Початок лютого 2018 року. Латіфа записує відео, в якому розповідає про своє життя та плани. Вона називає це відео "про всяк випадок" і надсилає групі людей, яким довіряє, з проханням опублікувати його, якщо втеча завершиться провалом. У відеозаписі детально описуються обмеження, в умовах яких вона живе в Дубаї, її перша спроба втечі та її план попросити притулку.

24 лютого 2018 року. Латіфа та пані Яухіайнен зустрічаються рано вранці та здійснюють подорож на 42 км на надувному човні та водних мотоциклах до міжнародних вод, де їх чекає французький бізнесмен Ерве Жобер на яхті під американським прапором. Вони планують вирушити до Індії, звідки Латіфа сподівається вилетіти до США та попросити політичного притулку.

4 березня 2018 року. Через вісім днів подорожі біля берегів Індії на яхту висаджується індійський спецпідрозділ. Латіфа та пані Яухіайнен ховаються у ванній, але димові гранати ускладнюють їм дихання, і вони змушені вийти і здатися силовикам. Латіфу забирають з човна. Пані Яухіайнен та екіпаж яхти тримають під вартою в ОАЕ, а потім через два тижні звільняють. Індія відмовляється коментувати свою роль у цій справі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Латіфа на змаганнях у Дубаї за кілька тижнів до втечі, січень 2018 року

11 березня 2018 року. Лондонська громадська організація "Затримані в Дубаї" публікує відеозапис про цю історію і пані Яухіайнен починає розповідати світові про принцесу Латіфу.

5 грудня 2018 року. За день до виходу документального фільму ВВС про спробу втечі Латіфи уряд Дубаю публікує заяву, в якій сказано, що про Латіфу та її сестру Шамсу турбується родина. У заяві наголошується, що Латіфа зараз "у безпеці в Дубаї" і святкує свій день народження у чудовій атмосфері.

24 грудня 2018 року. Міністерство закордонних справ ОАЕ оприлюднює три фотографії Латіфи з обіду 15 грудня з однією з дружин шейха Мохаммеда, принцесою Хаєю аль Хусейн та Мері Робінсон, колишньою президенткою Ірландії та ексуповноваженою ООН з прав людини. Вперше Латіфу побачили на людях після невдалої втечі.

Через три дні Мері Робінсон виступає у програмі BBC Today, де каже, що її попросила відвідати Латіфу принцеса Хая. Вона описує Латіфу як "молоду жінку трохи не в собі", яка отримує "психіатричну допомогу".

Заява Робінсон викликає жорстку критику правозахисників, її звинувачують у співпраці з еміром Дубаю.

Початок 2019 року. Тіна Яухіайнен отримує повідомлення від незнайомця, який стверджує, що контактує з Латіфою. Пані Яухіайнен переконується, що її не обдурюють, починає спілкування з Латіфою і встигає передати їй телефон.

Латіфа починає записувати відеозвернення, в яких описує умови, в яких її утримують: ізоляція на віллі, зачинені вікна та відсутність денного світла.

Протягом кількох місяців пані Яухіайнен, її адвокат Девід Хей та двоюрідний брат Латіфи по матері Маркус Ессабрі мають постійні контакти з Латіфою.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Емір Дубаю з дружиною Хаєю на кінних перегонах у Британії. Хая втекла від нього разом з дітьми у 2019 році

15 квітня 2019 року. Принцеса Хая, друга "офіційна дружина" шейха Мохаммеда, разом зі своїми двома дітьми втікає з Дубаю до Великої Британії через побоювання за власне життя. Хая, яка стала шостою дружиною шейха в квітні 2004 року і є мачухою Латіфи, водночас була його єдиною публічною дружиною і відвідувала з еміром заходи в інших країнах.

14 травня 2019 року. Шейх Мохаммед розпочинає провадження у суді у Британії щодо повернення його двох дітей з Хаєю. Принцеса подає клопотання про те, щоб суд став опікуном її дітей, а також клопотання про захист від примусового шлюбу.

5 березня 2020 року. Високий суд Великої Британії оприлюднив рішення, в якому йдеться, що емір Дубаю шейх Мохаммед несе відповідальність за викрадення та примусове повернення своїх доньок Шамси та Латіфи до Дубаю. Суддя постановляє, що шейх проводив кампанію залякування дружини, не був відкритим і чесним із судом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принцеса Хая (ліворуч) перед засіданням суду у Британії у лютому 2020 року

Пізніше у 2020 році. Друзі Латіфи втрачають з нею контакт.

Лютий 2021 року. У своєму першому інтерв'ю після зустрічі з Латіфою Мері Робінсон розповідає, що шейх Мохаммед надурив її та принцесу Хаю, і що вона глибоко переживає за Латіфу. Вона шкодує, що не мала можливості поспілкуватися з Латіфою наодинці.

Друзі Латіфи передають BBC відеозвернення Латіфи 2019 року, в яких вона повідомляє, що є заручницею власного батька.

"Я заручниця, ця вілла перетворена на в'язницю", - розповідала Латіфа в першому відеозверненні.

"Кожного дня я боюся за мою безпеку і моє життя. Я дійсно не знаю, чи зможу пережити це. Поліція погрожувала мені, що я проведу все життя у тюрмі та інколи не побачу сонце. Я не хочу бути заручницею в цій віллі-тюрмі, я просто хочу бути вільною", - зазначила вона в іншому зверненні.