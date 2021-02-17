З'їсти 40 пігулок і померти. Що відомо про отруєння школярок з Боярки

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Україну приголомшила історія, яка сталася в одному з ліцеїв Боярки, що на Київщині.

Дві семикласниці прямо в ліцеї під час перерви випили величезну дозу таблеток.

Одна дівчина померла, інша опинилася в реанімації.

Поліція встановлює, як дітям вдалося придбати препарати, а сама новина одразу розлетілася у соцмережах і ЗМІ.

Що сталося

16 лютого у боярському ліцеї "Гармонія" був звичайний навчальний день. Але раптом школярі знайшли непритомними двох дівчат і забили на сполох.

Згодом поліція відновила приблизний перебіг подій. Він виглядав так.

Дві подруги-семикласниці під час перерви пішли в аптеку неподалік, купили препарат-аналог "Но-шпа", а згодом повернулися до школи і під час перерви випили по 40 пігулок кожна.

Наслідки були трагічними.

Одну дівчину лікарям врятувати не вдалося. Їй було 13 років. Інша, 12-річна, досі перебуває в лікарні, хоча її життю вже нічого не загрожує.

Чому?

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Одразу після цієї новини трагедію почали пов'язувати зі згубним впливом інтернету.

Дівчина, яка вижила, розповіла поліції, що про таблетки вони дізналися із соцмереж.

У коментарі Hromadske.ua поліцейські повідомили, що ідеться про TikTok.

На трагедію того ж дня відреагував уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

Він закликав батьків бути уважними до небезпек "ігор, які поширюються в інтернеті"."Небезпека в інтернеті більша, ніж здається. Діти можуть не розуміти наслідків своїх дій, можуть вважати розвагою те, що призводить до катастрофічних наслідків. Поговоріть зі своїми дітьми про небезпеку онлайн", - написав він у фейсбуку.

Втім, однокласниці дівчат, з якими поговорили журналісти ТСН, кажуть, що справа не в інтернет-трендах.

За їхніми словами, дівчина, яка померла, мала багато проблем у родині, мала думки про самогубство. Подруга ж, як виглядає, зробила це "за компанію".

Як дістали препарати?

Пігулки, які вжили дівчата, продаються без рецепту і загалом їх вільно можна купити в аптеках.

Однак наскільки законним є продаж ліків дітям?

Слідчі кажуть, що встановили аптеку, куди пішли дівчата і, аби з'ясувати законність продажу, направили листи до Держлікслужби та до Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА.

Фахівці також пояснюють, що ліки, які вжили дівчата, є спазмолітиками, і передозування будь-якого препарату такого типу у такій кількості може стати смертельним.