Дружина лідера КНДР з'явилася на публіці. Що про неї відомо

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Лі Соль Чжу і Кім Чен Ин посміхалися на концерті

За повідомленнями державних медіа КНДР, дружина лідера Північної Кореї Кім Чен Ина вперше за рік з'явилася на публіці.

Лі Соль Джу приєдналася до чоловіка на концерті у вівторок, щоб відзначити день народження покійного батька північнокорейського лідера Кім Чен Іра, який керував КНДР у 1994-2011 роках.

У минулому Лі Соль Чжу часто супроводжувала Кім Чен Ина під час великих заходів, але її не бачили вже з січня 2020 року.

Її відсутність викликала припущення про погіршення здоров'я або про можливу вагітність.

Як повідомляється, Національна розвідувальна служба Південної Кореї твердить, що Лі Соль Чжу уникала появи на публіці через побоювання з приводу Covid-19 і, можливо, проводила час зі своїми дітьми.

Північна Корея офіційно не повідомляла про випадки Covid-19, хоча експерти вважають малоймовірним, що коронавірус не потрапив на територію КНДР.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Відвідувачі концерту не мали масок, не було на ньому і жодної соціальної дистанції

За даними північнокорейської газети Нодон Сінмун, у вівторок подружжя прибуло в Художній театр Мансуде під гучні оплески присутніх.

На фотографіях можна помітити багато відвідувачів театру. Жоден з них не мав масок, на заході не було жодної соціальної дистанції.

Державні ЗМІ КНДР знову назвали Кім Чен Ина "президентом", а не його звичайним офіційним титулом - "головою".

Вперше президентом Кім Чен Ина назвало Центральне інформаційне агентство Північної Кореї минулого тижня.

За звичай, президентом в Північній Кореї називають лише Кім Ір Сена - засновника держави та її керівника у 1948-1994 роках. Він є дідусем Кім Чен Ина.

Що відомо про Лі Соль Чжу

За словами аналітика Чеона Сон Чана, Лі Соль Чжу походить з еліти, її батько - професор, а мати - акушерка.

За повідомленнями ЗМІ, 31-річна Лі Соль Чжу раніше була співачкою в Unhasu Orchestra - престижній групі, членів якої обирає держава.

Чеон Сон Чан додає, що вона, як вважається, вийшла заміж за Кім Чен Ина у 2009 році. Шлюб поспіхом організував його батько Кім Чен Ір після того, як він переніс інсульт в 2008 році.

За даними південнокорейської розвідки, у подружжя троє дітей.

Колишня зірка американського баскетболу Денніс Родман, який приїжджав в гості до Кім Чен Ина, раніше повідомляв, що у подружжя була маленька донька. За його словами, Кім був для неї "хорошим батьком".

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У березні 2018 року видання Independent звернуло увагу на те, що з популярної китайської соціальної мережі Sina Weibo видалили всі згадки про дружину північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Це нібито трапилось після того, як користувачі схвально відреагували на зовнішність Лі Соль Чжу та її вбрання під час візиту до Китаю разом із чоловіком. Під час цієї подорожі подружжя неодноразово фотографували разом із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною.

Автор фото, KCNA/AFP/GETTY IMAGES Підпис до фото, Керівник КНДР Кім Чен Ин із дружиною Лі Соль Чжу та лідер Китаю Сі Цзіньпін з дружиною, популярною співачкою Пен Лі Юань

Як писало Independent, дехто з користувачів став порівнювати Лі Соль Чжу з популярними китайськими й південнокорейськими акторками та писати, що вона "більш приваблива" за дружину китайського лідера.

Також в мережі порівнювали вбрання двох перших леді й відзначали одяг Лі Соль Чжу, яка раніше брала участь в групі підтримки північнокорейських спортсменів на міжнародних змаганнях.

"Можу сказати, що вона добре могла б себе проявити в "дипломатії перших леді". Краще, ніж сестра Кіма", - написав один з користувачів Weibo.

Сестра лідера КНДР представляла Пхеньян на Олімпіаді в Південній Кореї. Дехто очікував, що саме її візьме з собою до Китаю Кім Чен Ин, відзначає видання.