ВВС News Україна шукає журналіста для роботи в Лондоні
Команда ВВС News Україна відкриває вакансію журналіста в Лондоні.
Серед обов'язків мультимедійного журналіста - виготовлення україномовного відеоконтенту для нашої телепрограми та участь в усіх його стадіях. Від дослідження теми та розкадрування - до редагування і презентації в прямому ефірі.
Ідеальний кандидат має мати досвід роботи у ЗМІ зі знаннями теле/відеовиробництва, приємну манеру презентації, поставлений голос і вміння працювати у режимі редакції, яка готує прямий ефір. Важливо, щоби заявник вільно володів українською мовою, як письмовою, так і розмовною.
Кандидат має подати резюме, заповнити анкету та надати посилання на останні роботи, пов'язані з теле/відеопродуктами, не давніші, аніж піврічної давнини.
Дізнатися більше про вакансію та подати резюме можна тут.
Охочі приєднатися до команди ВВС News Україна мають подати це резюме до 28 лютого 2021 року.
ВВС зв'яжеться лише з тими кандидатами, які будуть запрошені на співбесіду.