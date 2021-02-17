ВВС News Україна шукає журналіста для роботи в Лондоні

Автор фото, Getty Images

Команда ВВС News Україна відкриває вакансію журналіста в Лондоні.‎

Серед обов'язків мультимедійного журналіста - виготовлення україномовного ‎відеоконтенту для нашої телепрограми та участь в усіх його стадіях. Від дослідження ‎теми та розкадрування - до редагування і презентації в прямому ефірі.‎

Ідеальний кандидат має мати досвід роботи у ЗМІ зі знаннями теле/відеовиробництва, ‎приємну манеру презентації, поставлений голос і вміння працювати у режимі редакції, яка готує ‎прямий ефір. Важливо, щоби заявник вільно володів українською мовою, як письмовою, так і розмовною.‎

Кандидат має подати резюме, заповнити анкету та надати посилання на останні роботи, пов'язані з ‎теле/відеопродуктами, не давніші, аніж піврічної давнини.

Дізнатися більше про вакансію та подати резюме можна тут.‎

Охочі приєднатися до команди ВВС News Україна мають подати це резюме до 28 ‎лютого 2021 року.‎

ВВС зв'яжеться лише з тими кандидатами, які будуть запрошені на співбесіду.