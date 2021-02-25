Чи багато ви знаєте про Лесю Українку. Тест
Цього року з дня народження Лесі Українки виповнюється 150 років. А це означає, що писати і говорити про неї будуть багато.
Музеї, державні заклади, театри та окремі активісти проводять присвячені її життю та творчості події - від вистав до флешмобів.
А як багато ви знаєте про Лесю?
Ми підготували для вас невеликий тест.
Тест допомогла підготувати професорка Віра Агеєва, літературознавиця, викладачка "Києво-Могилянської Академії" та член журі конкурсу Книга року ВВС.