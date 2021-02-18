Мохаммед аль Мактум. Що відомо про правителя Дубаю, від якого тікають власні діти

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Шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум - 71-річний мільярдер, правитель Дубаю та віцепрезидент Об'єднаних Арабських Еміратів.

На Близькому Сході він відомий тим, що під його керівництвом Дубай перетворився на один з провідних центрів бізнесу і туризму.

Шейх Мохаммед є також важливою фігурою у світовому кінному спорті. Йому належить один з найбільших заводів з розведення чистокровних коней, а також одна з найкращих приватних стаєнь Godolphin.

Одна з його доньок, принцеса Латіфа, нещодавно потрапила у заголовки ЗМІ після того, як BBC Panorama оприлюднила секретні відеозвернення, записані нею в неволі.

На відеокадрах принцеса розповідає, що за наказом батька її тримають "заручницею" на віллі в Дубаї.

Шейх Мохаммед народився в 1949 році у своєму сімейному будинку в найстарішому районі Дубаю Аль-Шиндага. Він був третім з чотирьох синів шейха Рашида Аль Мактума, який правив Дубаєм 32 роки з 1958-го.

Після закінчення середньої школи в 1965 році шейх Мохаммед переїхав до Великої Британії, щоб вивчати англійську у мовній школі в Кембриджі.

Автор фото, Press Association Підпис до фото, Шейх аль Мактум отримав освіту у Британії

Пізніше молодий шейх пройшов шестимісячну підготовку в офіцерській кадетській школі британської армії в Олдершоті, графство Гемпшир.

У 1968 році, після повернення на батьківщину, шейх Мохаммед супроводжував свого батька на зустрічі з тодішнім правителем Абу-Дабі шейхом Заїдом Аль Нагаяном, на якій вони домовилися про створення федерації Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Після здобуття ОАЕ незалежності від Британії у 1971 році шейха Мохаммеда призначили міністром оборони - цю посаду він займає донині.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сотні висотних будівель заповнюють нині горизонт Дубаю. Посередині - найвищий хмарочос світу Бурдж Халіфа

Шейх Мохаммед був залучений до плану свого батька з компенсації надмірного видобутку нафти шляхом диверсифікації економіки. Емірат почали перетворювати на міжнародний торговельний і фінансовий центри, а також на популярний туристичний напрямок.

Сьогодні понад 95% валового внутрішнього продукту Еміратів не пов'язані з нафтою, а частка туризму становить 20%.

Населення Дубаю зросло з 40 тисяч у 1960-х роках до 3,3 млн, з яких 3,1 млн не є громадянами ОАЕ.

У 1990 році шейх Рашид помер після тривалої хвороби внаслідок інсульту. Його наступником став старший брат Мухаммеда, Мактум.

П'ять років по тому шейх Мактум призначив Мухаммеда спадкоємним принцом Дубаю. Він також передав йому більшу частину керівництва еміратом.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Мохаммед змінив свого старшого брата Мактума (ліворуч) на посаді правителя Дубаю в 2006 році

Шейх Мохаммед став правителем Дубаю, віцепрезидентом і прем'єр-міністром ОАЕ в 2006 році, після того, як його брат помер під час візиту до Австралії.

Під його керівництвом Дубай продовжував розвиватись швидкими темпами.

У 2008 році в еміраті відкрили найвищий хмарочос світу - Бурдж Халіфа, торговельний центр Dubai Mall, який на той час був найбільшим в світі за площею, та дубайський метрополітен.

Однак такі амбітні проєкти вимагали мільярдних доларових позичок.

Світова фінансова криза призвела до краху ринку нерухомості Дубаю, і в 2009 році компанії, пов'язані з державою, були близькі до дефолту за своїми боргами. На допомогу прийшов Абу-Дабі, який позичив уряду Дубаю необхідну суму грошей.

Будівельний бум в країні також спирався на дешеву робочу силу будівельників-мігрантів, багато з яких скаржилися на експлуатацію.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Шейх Мохаммед заснував найбільшу в світі команду з кінних перегонів Godolphin

Шейх Мохаммед є також дуже важливою фігурою у світовому кінному спорті. У дитинстві він їздив на конях пляжами Дубаю, а в 1967 році познайомився з цим видом спорту у Великій Британії.

Згодом шейх заснував найбільшу в світі команду з перегонів Godolphin, а також успішне підприємство з розведення чистокровних верхових коней Darley.

Автор фото, Press Association Підпис до фото, Мохаммед аль Мактум разом з королевою Єлизаветою на кінних змаганнях Royal Ascot у 2012 році

Штаб-квартира Godolphin розташована в Дубаї. Компанія також розводить коней в Англії, Ірландії, Австралії, Японії та США.

З 1992 року Godolphin здобула перемогу на 6 000 кінних перегонах по всьому світу, з них 315 - престижні перегони першої категорії Group One.

Шейх Мохаммед - частий гість на відомих перегонах на кшталт Royal Ascot, де його сфотографували поруч з королевою Єлизаветою II.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Принцеса Хая та шейх Мухаммед часто відвідували Royal Ascot

Любов до коней шейх поділяв зі своєю шостою, "молодшою" дружиною, принцесою Хаєю, донькою покійного короля Йорданії Хусейна і зведеною сестрою короля Абдалли II. Пара одружилася в Аммані в 2004 році. Вона народила двох дітей.

В інтерв'ю принцеса Хая розповідала про чудове подружнє життя. Але ідеальна картинка дала тріщину в 2018 році, коли принцеса Латіфа, одна з дорослих доньок шейха Мухаммеда від іншої дружини, спробувала втекти з ОАЕ за допомогою колишнього французького шпигуна та своєї тренерки з капоейри.

Яхту з ними перехопив в морі індійський спецпідрозділ біля берегів Індії, а Латіфу повернули до Дубаю. На відео, знятому перед втечею, вона стверджувала, що її утримували в ув'язненні більш як три роки та піддавали фізичному насильству.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Латіфа на кінних перегонах у Катарі, грудень 2006 року

Нові відео, зняті Латіфою, передали програмі BBC Panorama.

Принцеса записувала їх протягом кількох місяців після невдалої втечі в 2018 році. Відеокадри зняті за допомогою телефону, котрий таємно передали їй друзі, що борються за її свободу.

Латіфа Аль Мактум каже, що силовики накачали її транквілізаторами під час невдалої спроби втечі на човні та повернули назад.

За її словами, її тримали одну без доступу до медичної або юридичної допомоги на віллі з зачиненими вікнами і дверима, під охороною поліції.

Потім зв'язок з принцесою обірвався - і її друзі закликають ООН втрутитися.

Раніше емірат Дубай та ОАЕ заявляли, що принцеса у безпеці разом зі своєю родиною.

У 2019 напружені стосунки в родині шейха Дубаю потрапили в поле зору Високого суду Англії. Одна з дружин шейха, принцеса Хая, втекла до Британії з двома своїми дітьми та звернулася з проханням про захист від шейха.

Мохаммед не коментував розпад свого шлюбу, але написав гнівний вірш, що звинувачує неназвану жінку в "підступності й зраді", та розмістив його в Instagram.

Автор фото, Princess Latifa Підпис до фото, Принцеса Латіфа звертається до друзів під час таємного відеозапису

У березні 2020 року Верховний суд Британії визнав винним шейха Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума у викраденні і примусовому поверненні двох своїх доньок.

Одна із них - принцеса Шамса Аль Мактум втекла із сімейного маєтку у Британії в графстві Суррей у 2000 році, але пізніше агенти шейха Аль Мактума знайшли її в іншому графстві, нібито вкололи їй заспокійливе і проти її волі повернули до ОАЕ, де вона утримується й досі. Прохання поліції Кембриджшира відвідати Дубай в рамках розслідування влада ОАЕ відхилила.

Інша донька шейха, Латіфа бін Мохаммед Аль Мактум, здійснила дві невдалі спроби втекти від батька - у 2002 та 2018 роках. Після першої вона утримувалася в полоні в Дубаї понад три роки.

Після другої її силоміць повернули до Дубаю, де вона й досі лишається під домашнім арештом.

Суддя визнав правдивими твердження про фізичне насильство шейха Аль Мактума щодо принцеси Латіфи.

Суд також дійшов висновку, що шейх продовжує утримувати обох жінок в "режимі позбавлення волі".

Шейх Мохаммед просив не публікувати рішення суду, але суд відхилив його апеляцію, визнавши, що рішення відповідає суспільним інтересам.Суд постановив, що правитель Дубаю "не був відкритим і чесним з судом".

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, 14 лютого 2021 шейх Мохаммед аль Мактум зустрівся з Володимиром Зеленським

У своїй заяві шейх Мохаммед вказав: "Як керівник уряду, я не міг повною мірою долучитись до судового процесу. Це призвело до того, що у судовому рішенні "про встановлення фактів" події викладені однобоко".

Шейх заявив, що продовжує вважати цей процес своєю приватною справою.

Він звернувся до ЗМІ із закликом не втручатись у життя своїх дітей.