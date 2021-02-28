Preply. Як українці створили платформу вивчення мов, яку використовує весь світ

Георгій Ерман

BBC News Україна

Автор фото, Preply Підпис до фото, Співзасновники Preply Сергій Лук'янов, Дмитро Волошин та Кирило Бігай

На початку січня журналістка та комунікаційниця Маргарита Рівчаченко вирішила виконати власну новорічну обіцянку і вивчити іспанську мову.

"Мені подобаються культура Латинської Америки та Іспанії. Я багато років займалася класичними танцями, а тепер латиноамериканськими, тому вивчення іспанської стало наближенням до мрії, до латиноамериканської культури", - пояснює Маргарита свій інтерес до вивчення мови Сервантеса та Габрієля Гарсія Маркеса.

Раніше вона вже вивчала іспанську кілька місяців, але через брак часу припинила заняття. Цього разу Маргарита вирішила скористатися платформою мовних репетиторів Preply.

Створили її наприкінці 2012 року троє українців - програмісти Кирило Бігай та Дмитро Волошин і дизайнер Сергій Лук'янов. Наразі користувачами Preply є сотні тисяч людей з понад 180 країн світу, які прагнуть опанувати різні мови, та 45 тисяч викладачів, які навчають їх.

Тож тепер це один з найуспішніших українських проєктів в EdTech - технологіях онлайн-освіти.

BBC News Україна поспілкувалася зі співзасновником платформи та її користувачами, щоб з'ясувати, як вона створювалася і як працює, наскільки є зручною для вивчення мов і які з них зараз є найбільш популярними.

"Наш сайт допомагає людині влаштуватися у новому житті"

У розмові з BBC News Україна співзасновник Preply Кирило Бігай каже, що він та інші співзасновники з самого початку хотіли створити власний продукт, яким би користувалися люди у всьому світі.

"Вирішили сфокусуватися на іноземних мовах. Наша ціль - побудувати найефективніший спосіб вивчення іноземних мов", - розповідає він.

Наразі платформа дає можливість обрати вивчення понад 50 мов - від міжнародних, таких як англійська, іспанська, французька чи німецька, до таких, які поки ще нечасто використовують за межами однієї-двох країн, наприклад, урду чи індонезійська. Користувачі можуть обрати послуги репетиторів з понад 160 країн світу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Англійська мова є беззаперечним лідером запитів користувачів Preply

У березні 2020 року Preply вдалося на старті пандемії залучити 10 млн доларів інвестицій, повідомляв Business Insider.

Серед інвесторів були, зокрема, лондонський венчурний фонд Hoxton Ventures, німецький венчурний фонд Point Nine Capital, бізнес-янголи - колишній головний маркетинговий директор Booking.com Артур Костен, засновник Couchsurfing Даніель Хоффер та інші.

Це дозволило компанії зробити стрибок вперед саме в той час, коли попит на послуги онлайн-освіти різко зріс.

За словами Кирила Бігая, залучити інвесторів допоміг досвід Preply.

"Це міжнародний проєкт, який допомагає людям досягати їхніх життєвих цілей за допомогою іноземних мов. Репетитори відіграють важливу роль у житті людей", - каже співзасновник компанії.

"Якщо людина їде до іншої країни, і їй потрібна іноземна мова дуже швидко, наш сайт допомагає влаштуватися у новому житті. В компанії є добра і важлива місія", - наголошує він.

Автор фото, Preply

За останній рік кількість клієнтів Preply зросла у 2,5 раза.

"Цей рік дуже сильно відрізнявся від інших. Онлайн-освіта побачила велике зростання. Кількість клієнтів вражає", - каже Кирило Бігай.

Такий наплив він пояснює не тільки переходом на онлайн-освіту і подекуди закритими школами, а й тим, що онлайн-репетиторство стає нормою повсякденного життя, а люди його зрозуміли і спробували.

Чому це зручно для користувачів?

Журналістка та комунікаційниця Маргарита Рівчаченко, яка вивчає іспанську, обрала Preply через те, що це український сайт. Вона не хотіла користуватися російськими сайтами репетиторів.

"Зараз дуже мало українських сайтів про репетиторів, і не знаєш, де шукати цих людей, хіба що через знайомих", - пояснює вона.

Автор фото, Маргаріта Рівчаченко Підпис до фото, "Два роки тому я була в Іспанії, - розповідає Маргарита Рівчаченко. - Мені дуже приємно, коли ти можеш привітатися мовою людей, з якими спілкуєшся, замовити каву чи купити хамон"

Маргариті сподобалися умови навчання на Preply.

По-перше, великий вибір викладачів. Можна займатися з українськими викладачами, які живуть в Україні або за кордоном, з іноземними викладачами та безпосередньо з носіями мови. Можна прочитати інформацію про освіту викладачів, відгуки їхніх учнів.

Репетиторів на Preply кілька десятків тисяч. Найбільше з англійської мови - пошук видає понад 16 тисяч. Тисячі репетиторів є з інших міжнародних європейських мов, сотні - зі східних мов. Наприклад, іспанській вас готові навчити понад 7000 викладачів, чимало з яких громадяни Іспанії або країн Латинської Америки.

"Я обрала через свій низький рівень знань не носія мови, а дівчину Ельміру з Одеси, яка вже 8 років живе в іспанській Малазі. Я займаюся з нею щотижня одну годину", - розповідає Маргарита.

За два місяці вона вже може перекладати прості речення.

"Відчуваю прогрес. Дуже класно, що можна спілкуватися і вчити мову з людиною, яка перебуває у мовному середовищі. Було таке, що вона мені показує підручник і каже: оце слово не запам'ятовуй, його ніхто зараз не використовує. Або розповідає про фразеологізми, які використовують іспанці", - розповідає Маргарита.

Для неї важлива гнучкість у часі.

"Є можливість навіть за 4 години до уроку скасувати його безплатно (у Preply пояснюють, що і учні, і викладачі можуть вносити зміни у графік не пізніше, ніж за 4 години до заняття. - Ред.)", - каже Маргарита.

У кожного викладача на Preply є календар, який дозволяє зрозуміти, коли до нього можна записатися на заняття.

Займатися можна як у режимі захищеної відеоконференції на платформі Preply, яка має мобільний додаток, так і через Skype або Zoom.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Потужний культурний вплив і приблизно пів мільярда носіїв мови - серед причин популярності іспанської

І врешті - довіра у грошових питаннях.

"Платити наперед людині, яку я не знаю, трохи дивно для мене. Preply дозволяє відстежувати всі транзакції. Мої гроші є на рахунку. Можна налаштувати, щоб твою картку запам'ятали, й автоматичне списування грошей або за пакет уроків, або за урок", - розповідає Маргарита.

Після кожного уроку користувача запитують листом, чи відбувся урок.

"Якщо урок не відбувся, через те, що викладач не з'явився, я можу про це повідомити, і йому не зарахують ці кошти. Якщо я не прийшла на заняття, навпаки з мене можуть списати кошти", - розповідає Маргарита.

Є і певна система знижок за умови обрання пакетів уроків.

Коли в Маргарити буде більше вільного часу, вона планує вивчати на Preply ще й італійську.

Які мови вивчають?

За словами Кирила Бігая, перша десятка найбільш популярних мов серед користувачів Preply наразі виглядає так: англійська, іспанська, французька, німецька, китайська, арабська, російська, японська, італійська та португальська.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На світовому рівні серед користувачів Preply найбільш популярною мовою після англійської є іспанська

Цей перелік змінюється залежно від країни.

Наприклад, серед користувачів з Британії найбільш популярними мовами є англійська, іспанська і французька, у Німеччині - німецька, англійська та іспанська. Першість офіційних мов в обох країнах пояснюється наявністю великих громад мігрантів, які опановують мову своєї нової батьківщини.

Схожа ситуація і у Франції, де більше за французьку вивчають лише англійську.

Натомість у США чотири найбільш популярні мови для вивчення - іспанська, англійська, французька та китайська. Популярність іспанської частково можна пояснити латиноамериканським культурним впливом.

За словами Кирила Бігая, у світі також зростає популярність східноазійських мов - китайської, японської та корейської.

А що з українською?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Україні другою за популярністю мовою після англійської серед користувачів Preply є німецька

Серед користувачів з України найпопулярнішими мовами є англійська, німецька та іспанська.

А як щодо української?

"За останній рік майже 35% загальної кількості годин, проведених на платформі для вивчення української мови, були в користувачів з США, за ними йдуть Велика Британія та Україна, на які припадає ще 20%", - розповідають у Preply.

Окрім того, вивчають українську користувачі з німецькомовних країн, Канади та Росії.

Що поєднує Україну та Латинську Америку

Ринок України складає менш як 5% у доходах Preply. Найважливішими ринками лишаються США та Західна Європа.

Кирило Бігай каже, що є багато спільного між Україною та Латинською Америкою у вивченні мов.

"Якщо людина хоче займатися з носієм англійської мови, то це може коштувати 15-20 доларів за годину. Якщо 12 занять на місяць - це приблизно 250 доларів. Для багатьох у Східній Європі та Латинській Америці це ще досить дорого", - зазначає він.

Автор фото, Preply Підпис до фото, За словами Кирила Бігая, основні ринки Preply - країни Західної Європи та США, а от доля України незначна

В Україні платоспроможність користувачів часто залежить від регіону.

"Є регіони, де користувачі можуть собі дозволити набагато менше, а є регіони, де люди готові платити як у країнах ЄС. В Україні є користувачі, які готові платити і 20 доларів за заняття, але переважно це все ж 5-10 доларів. Та сама історія в Бразилії чи Мексиці", - каже Кирило Бігай.

Як працюють репетитори

"Репетиторів ми реєструємо на платформі тоді, коли вони нам потрібні. Фокусуємося на балансі репетиторів і студентів на платформі", - каже Кирило Бігай.

За словами співзасновника Preply, для компанії важливо, щоб викладачі мали на платформі достатньо учнів і хороший дохід.

"Якщо репетитор заробляє на платформі 20 доларів на тиждень - це не серйозно і ми не стаємо важливою частиною його життя", - пояснює він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українська викладачка китайської та англійської Ганна Ільїна проводить заняття для користувачів Preply

За використання послуг Preply викладачі платять гнучку комісію. Спочатку 100% оплати за перше заняття з учнем, а після першого заняття сплачується комісія у 33%, яка зменшується поступово до 18% після 400 занять.

"Ці гроші вкладаються у залучення нових студентів на платформу, а також на вдосконалення технологій, які підтримують навчальний процес", - зазначають у Preply.

Серед викладачів, які працюють через Preply, - випускниця КНЛУ Зоряна Дяк.

Вона працює викладачем англійської вже 15 років, проводила заняття в компаніях та мовних школах, а окрім лінгвістичної освіти є ще нейролінгвістичним тренером.

"Це неконвенційний підхід до навчання, коли ми віримо в потенціал студента і просто підштовхуємо його, мотивуючи. Зараз студенти часто можуть навчатися самі, але декому бракує системи і мотивації, яку будує саме вчитель-коуч", - пояснює викладачка.

Свій перехід до онлайн-освіти вона пов'язує з материнством.

"Коли з'явилася необхідність зв'язати свою професійну кар'єру з материнством, була потреба організувати це онлайн. Спочатку був голосовий зв'язок, потім я зрозуміла, що можна працювати в рамках якоїсь платформи. Так з'явилося більше часу для родини та саморозвитку", - розповідає Зоряна Дяк.

Preply Зоряна Дяк почала використовувати кілька років тому. Відтоді у неї були студенти з понад 30 країн, особливо з країн Південно-Східної Азії, і наразі понад 70% студентів - іноземці.

"Це люди, які шукають професійного зросту або вивчають мову для переїзду по роботі, готуються до екзаменів. Багато IT-спеціалістів", - розповідає викладачка.

За її словами, Preply допомагає вчителям не витрачати час на пошук учнів.

Автор фото, TEDxVinnytsia Підпис до фото, Мотиватором для переходу на онлайн-освіту для викладачки Зоряни Дяк стало народження двох дітей

"Preply бере на себе маркетинговий процес. Великий плюс - дають студентів, які вже готові навчатися, тобто надають змогу зустрітися людям, які шукають одне одного. Відпадає необхідність вести свої професійні профілі, де маєш генерувати багато контенту - через це багато вчителів вигорає", - каже Зоряна Дяк.

Вона розповідає, що для високого рейтингу на сайті потрібно тяжко працювати, накопичувати позитивні відгуки учнів.

"Не варто думати, що у вас відразу буде безліч студентів та купа грошей. Платформа реагує на те, як студенти вас оцінюють. За гроші цей рейтинг не підвищити - треба надавати якісні послуги, можна лише просити студентів про відгуки", - пояснює викладачка.

Незручність вона бачить у необхідності постійно бути на зв'язку, щоб не втратити вже досягнутий рейтинг.

"Щоб отримати результат на платформі потрібно бути дуже активним, слідкувати за повідомленням. Це прив'язка до телефону, навіть якщо у відпустці, інакше втрачаєш рейтинг", - каже викладачка.

Випускниця КНУ ім. Шевченка Ірина викладає англійську вже 7 років.

Раніше вона навчалася в США, вчителювала у мовній школі в Києві, а потім стала приватною репетиторкою, яка проводила заняття в IT-компаніях. Зараз, за словами викладачки, 90% учнів до неї звертаються за рекомендаціями друзів та колег.

На сайт Preply Ірина натрапила випадково у 2019 році і працювала з його користувачами декілька місяців.

"Вирішила спробувати викладати онлайн, бо цікаво було мати учнів з усього світу. Я обожнюю подорожувати та спілкуватися з іноземцями, завжди дізнаюся щось цікаве про їхні країни", - пояснює Ірина.

Для реєстрації вона завантажила документи про освіту та сертифікати.

"Загалом я дуже рада, що такий сервіс існує і що ця платформа створена в Україні. Я викладала учням з Перу, Чилі, Ізраїлю, Польщі, Іспанії, Білорусі, для українців в США, Канаді, Лондоні", - каже Ірина про свій досвід роботи з користувачами Preply.

Певні труднощі в неї викликала система оплати.

"Оплата можлива через Paypal або Payoneer. Потрібно замовляти карту з США, при знятті готівки в Україні знімається комісія", - розповідає Ірина.

Водночас вона хотіла б зменшення комісії з уроків для викладачів та покращення роботи служби підтримки.

Зараз Ірина вже не викладає через Preply, але сама планує почати вивчати іспанську з носієм мови завдяки цій платформі.

"Крута опція", - каже вона.

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У Preply кажуть, що умови для викладачів будуть змінюватися: "У найближчому майбутньому плануємо переглянути структуру наших комісійних".

У компанії зазначають, що репетитор сам визначає ціну за навчання, може її змінити, і нагадують, що комісія у приватних мовних школах з послуг викладачів може сягати і "до 80% вартості уроку".

Також Preply працює над зменшенням витрат викладачів під час використання PayPal та Payoneer, та вже покриває деякі збори, пов'язані зі зняттям коштів.

Для відпусток викладачів розроблені налаштування у їхніх календарях, які дозволяють вказувати про недоступність протягом певного часу і "приховуватися, щоб нові студенти не бачили їх у пошуку", що унеможливлює падіння рейтингу.

Ще одним пріоритетом є пришвидшення роботи служби підтримки.

"Ми збільшили кількість людей в нашій службі підтримці в два рази за останній рік, щоб швидше прийти на допомогу, коли вона потрібна", - каже Кирило Бігай.

Сила у різноманітті

У 2019 Preply відкрила офіс у Барселоні і готується до відкриття офісу в США.

"У нас глобальна компанія і нам не треба відкривати офіс в Барселоні, щоб працювати в Іспанії. Але для нас важливо мати найкращі таланти Європи", - каже Кирило Бігай.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2019 році компанія відкрила офіс у Барселоні. Не всі співробітники з інших країн готові їхати до Києва, а в Україні є досить багато незручностей для залучення іноземців

Барселона є одним з найбільш привабливих місць для переїзду в Південній Європі, і зараз там працює понад 80 зі 230 співробітників Preply, люди з різних країн світу.

Кирило Бігай зізнається, що багатьох з них залучити працювати в Україну вкрай важко, наразі у Києві працює лише 30 іноземних співробітників.

Причини: англомовне середовище досить невелике у порівнянні з Берліном чи Барселоною, гірше авіасполучення з іншими країнами, є питання до безпеки, і головне - не так просто отримати робочу візу, у чому компанія переконалася під час спроби найняти співробітника з Індії.

"Люди не можуть порівняти свій стиль життя з берлінським, де всі розмовляють англійською мовою. Треба щось робити, щоб українські міста стали привабливими для відкриття міжнародних офісів, для залучення міжнародних співробітників", - каже Кирило Бігай.

Після відкриття офісу в Барселоні Preply наймає дедалі більше співробітників з великим досвідом, наприклад, вихідців з Booking, Google та Amazon.

"У нас chief product officer до цього працював на цій позиції в hotels.com - це конкурент Booking. Він там відповідав за весь прибуток, це людина з неймовірним досвідом", - пишається Кирило Бігай.

У службі підтримки компанії працюють люди зі знанням трьох-чотирьох мов, громадяни різних країн світу - від України та Туреччини до Індонезії і Бразилії.

Автор фото, Preply Підпис до фото, Співробітники Preply - це люди з 36 країн світу

На думку Кирила Бігая, для успіху України дуже важливо створити умови для роботи іноземців в країні та спростити оподаткування для іноземних технологічних компаній, щоб їм було легко відкривати офіси у Києві.

"IT - це те, що може вивести Україну на новий рівень. Це високотехнічні і високооплачувані позиції. Ці люди витрачають на квартири, ресторани, відпочинок - і це позитивно впливає на українську економіку", - вважає співзасновник Preply.

У найближчому майбутньому компанія планує зосередитися на створенні контенту для вивчення мов, збільшенні кількості клієнтів як на традиційних західних ринках, так і на ринках Східної Азії та арабських країн.

"Всесвітній ринок вивчення мов оцінюється у 60 млрд. Це достатньо великий ринок і в Preply попереду багато роботи", - каже Кирило Бігай.