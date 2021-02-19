"Біди наробили свята і туристи ". Коронавірус лютує у Західній Україні

Ліля Хомишин

Івано-Франківськ, для BBC News Україна

Автор фото, unian

Переповнені лікарні, нестача кисню і стомлені лікарі - у Західній Україні спалах коронавірусу.

Зростання захворюваності фіксують в п'яти західних регіонах - Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій та Тернопільській областях.

Високі показники там перекривають спад в решті 20 областей, кажуть у Київській школі економіки.

Найгірша ситуація - в Івано-Франківській області. За останню добу кількість хворих у регіоні збільшилась майже на 30%, за місяць - вчетверо. Пацієнтів вже розвозять по інших областях.

Медики Франківщини б'ють на сполох, винуватять свята і туристів, а також критикують центральну владу за пізні рішення про карантин.

"Уряд мав би "нагнути всіх" і запровадити локдаун не після Нового року, а до Нового року", - каже головний лікар міської лікарні Франківська Тарас Масляк.

Їздили до родичів

Працює майже цілодобово і дуже стомився. Так розповідає про свою боротьбу з Covid-19 начальник медичної частини Коломийської центральної районної лікарні Ігор Клапко.

Щодня до його лікарні привозять дедалі більше хворих. Коломийська районна лікарня переповнена.

Пан Клапко цей спалах коронавірусу пов'язує з різдвяними святами. За його словами, свою роль у поширенні коронавірусу могли зіграти відвідування родичів на Різдво й Водохреща. Але ще більше, вважає лікар, сприяли пандемії приїзд у гори великої кількості туристів.

"Тут причиною є однозначно свята! А ще, відсутність дисципліни людей, наша ментальність. Ми не захищаємося, не носимо масок. Навіть у інших відділеннях нашої лікарні поводяться так, ніби ковід - це не ковід", - говорить медик Ігор Клапко.

Автор фото, unian Підпис до фото, У Буковель на свята приїхало дуже багато туристів

Через рік після оголошення пандемії Коломийська центральна лікарня уже звикла до такого режиму роботи. Ігор Клапко починає свій робочий день о шостій ранку і завершує близько опівночі.

"Психоемоційно це винести дуже важко. Особливо коли ти до половини сьомої працюєш на державній роботі, а потім ще і їдеш до хворих додому, щоб не допустити того, аби вони потрапили в лікарні, бо там вже немає місць. Також є проблема з персоналом лікарні - люди втомились. Охочих лікувати ковідних хворих стає менше", - розповідає Клапко.

Станом на 18 лютого, всі місця у Коломийській райлікарні зайняті, а це 154 ліжка. Медики ставлять додаткові місця. Виникає проблема з киснем, який доводиться доставляти зі Львова.

Часто через негоду й заметілі доставка затримується. Медики кажуть, що не мають вихідних, а телефони розриваються від дзвінків хворих.

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Шукають, де поставити ліжко

Немає місць для лікування хворих і у сусідній з Коломиєю Надвірні. У районній лікарні мусили ставити додаткові ліжка і перепрофілювати інші відділення. Але з такої кількістю хворих і вони закінчилися. Приймати пацієнтів більше немає куди.

Пацієнтів везуть в інші райони, де поки що є місця.

"Що далі - не знаємо. Повністю перепрофілювати лікарню ми не зможемо, тому що є й інші патології, які також слід негайно лікувати. Паніки серед лікарів немає. Працюють ті, хто вважає за потрібне працювати", - розповів заступник головного лікаря з медичної частини Надвірнянської районної лікарні Іван Меланюк.

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Уряд мав би "нагнути всіх"

В Івано-Франківській центральній міській лікарні також немає вільних місць. Лікарі у стрімкому поширені хвороби теж винять туристів.

Готелі й ресторани приймають велику кількість людей, які навіть не знають, що є переносниками вірусів, скаржаться лікарі. А ще на Західній Україні популярні такі заходи, як коляда, розколяда - а це велике скупчення народу, яке дає свій ефект.

Головний лікар ЦМКЛ Тарас Масляк розповідає, що вдалося швидко збільшити кількість місць, але просить у влади додати ще. Наприклад, відправляти хворих з коронавірусом у кардіодиспансер, який пустує.

А ще лікар різко критикує дії влади за пізнє рішення з карантином. "Уряд мав би "нагнути всіх" і запровадити локдаун не після Нового року, а до Нового року. І вимогливо поставитись до всіх підприємців. Їх слід було карати за те, що люди ходять без маски, за те, що в магазин іде не десять, а сто людей. За те, що в ресторанах чи кафе сидять не по двоє, а по двадцять людей. Карантин треба не лише вводити, а й дотримуватися його", - обурений Масляк.

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Як боротимуться з поширенням вірусу?

За оцінками місцевих медиків, кількість хворих в Івано-Франківській області щодня збільшується в чотири рази. Станом на 18 лютого, регіоні було 799 нових випадків Covid-19 та десять летальних випадків.

Це найбільша кількість нових хворих серед усіх регіонів держави. У реанімаціях не вистачає кисню.

Лише тиждень тому міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи на форумі, присвяченому коронавірусу у Києві, розповідав про стабілізацію пандемії в Україні.

Тепер чиновники з Києва з терміновими візитами приїздять на Прикарпаття, щоб вирішити, що робити з таким спалахом. Обіцяють місцевим лікарням гроші і кисень. В області планують відкрити мобільний шпиталь - перший в Україні.

"Ситуація в Івано-Франківську майже критична. Госпіталізація лякає: це важкі хворі, які потребують госпіталізації та довшої кисневої терапії", - заявив під час візиту в регіон головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Франківську пообіцяли до кінця тижня додатково розгорнути 600 ліжок, під коронавірус віддадуть три лікарні.

Крім того, коронавірусних хворих з Прикарпаття будуть розвозити по лікарнях Тернопільської та Чернівецької областей. Але і там ситуація поступово погіршується.

У Закарпатській та Чернівецькій областях також спалах Covid-19. Як і на Прикарпатті там кількість нових госпіталізованих переважає кількість виписаних на 30-50%. В Івано-Франківській та Закарпатській областях реанімаційні ліжка заповнені на 70%.

Через складну ситуацію з коронавірусом з 22 лютого в Івано-Франківські області запроваджують червону зону - там заборонять масові розважальні, релігійні заходи, не працюватимуть ресторани, але буде громадський транспорт.

Частину школярів відправляють на дистанційне навчання. Чи закриють готелі і чи працюватиме "Буковель", поки що невідомо.

Влада хоче контролювати в'їзд до регіону. Губернатор Івано-Франківської області Андрій Бойчук пообіцяв на в'їздах блокпости: "У моєму розумінні є потреба обмежити в'їзд на Франківщину інших ковідних хворих. Будуть блок-пости з температурним скринінгом, працюватимуть групи з медиків, представників громадськості, ДСНС".

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За участі Діани Куришко, ВВС News Україна