"Казино Трампа" знесли керованим вибухом

В Атлантик-Сіті в американському штаті Нью-Джерсі контрольованим вибухом знесли хмарочос, який колись належав Дональду Трампу.

Trump Plaza було успішним казино та готелем, що приваблював своїми гучними вечірками зірок спорту, кіно і музики. Його звели у 1984 році - коли бізнес Трампа процвітав.

Рівно через 30 років воно остаточно збанкрутувало, а Трамп згодом став президентом США.

Тепер від казино лишився тільки попіл, а політичне майбутнє Трампа туманне.