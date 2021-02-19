Сербська церква обрала нового патріарха. Чи визнає він ПЦУ?

Святослав Хоменко, Віталій Червоненко

ВВС, Київ

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Новообраний патріарх Сербський раніше заявляв, що його церква не визнає "українських розкольників"

Собор Сербської православної церкви (СПЦ) обрав митрополита Загребсько-Люблянського Порфирія (Періча) патріархом Сербським.

Вибори відбулися через три місяці після смерті попереднього предстоятеля церкви: в листопаді минулого року патріарх Іриней помер від коронавірусу.

СПЦ традиційно вважають сателітом Російської православної церкви: вони обидві не визнали надання Константинопольським патріархатом автокефалії Православній церкві України в 2019 році.

Представники РПЦ, що коментували обрання Порфирія, не забули нагадати його критичні заяви стосовно українського питання.

Водночас обережний оптимізм щодо нового предстоятеля висловлюють і в невизнаній Російською та Сербською церквами Православній церкві України. Чому так - розбиралася ВВС.

Патріарх, який любить Еріка Клептона

Првослав Періч, майбутній патріарх Порфирій, народився в 1961 році в місті Бечей на півночі Сербії.

У 1985 році він прийняв чернечий постриг, а за рік закінчив богословський факультет Белградського університету. Наступні чотири роки Порфирій присвятив аспірантурі в Афінах. А в 1990 році повернувся до Сербії й став настоятелем монастиря Святих Архангелів у Ковилі у рідній для себе Воєводині.

При цьому монастирі Порфирій заснував терапевтичну спільноту "Земля живих", визнану одним з найуспішніших у Сербії подібних проєктів з лікування наркозалежних. Тут же він займався проблемою ресоціалізації жертв деструктивних сект.

У 1999 році Порфирій отримав сан єпископа, а у 2004 році захистив докторську дисертацію в Афінському університеті.

Порфирій був членом Республіканського радіомовного агентства і навіть певний час очолював його. У 2010-2011 роках він був першим архієреєм, що займався облаштуванням церкви у сербській армії: при ньому в багатьох військових частинах з'явилися храми.

У 2014 році Порфирій став митрополитом Загребсько-Люблянським. Служіння у переважно католицькій Хорватії після кровопролитних балканських воєн спостерігачі називали серйозним викликом, однак, за загальним визнанням, Порфирій з ним впорався.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2016 році монастир у Ковилі, насельником якого довгий час був Порфирій, відвідав принц Чарльз

Балканська преса відзначає привітність і спокійний характер Порфирія. Йому пригадують цитування притчі Артура Шопенгауера: відносини між сербами й хорватами Порфирій порівняв з поведінкою дикобразів у холодну ніч - вони не можуть спати надто близько одне до одного, щоб не вколоти товаришів своїми голками, але й далеко одне від одного бути не можуть, бо тоді замерзнуть.

Хорватський історик Хрвоє Класіч пише, що Порфирій організував у Загребі неформальний інтелектуальний гурток, до якого входили люди різних національностей і політичних переконань, зокрема відомі політики, музиканти й актори.

Класніч називає Порфирія великим меломаном і каже, що в його квартирі часто звучать альбоми Майлса Девіса, Еріка Клептона або культового югославського рок-гурту Bijelo dugme.

Патріарх за жеребкуванням

Після смерті патріарха Іринея від коронавірусу митрополита Порфирія називали серед ймовірних кандидатів на патріарший престол. Однак будь-які прогнози щодо його шансів стати патріархом були дуже умовними через особливості процедури виборів у СПЦ.

З середини минулого століття сербських патріархів обирають за допомогою жеребкування.

Спочатку все ієрархи, що мають право голосу, визначають трьох кандидатів у предстоятелі: для цього кожен з них повинен отримати підтримку більш як половини єпископів.

Потім листи з трьома іменами запечатують в конверти, а конверти вкладають в Євангеліє. У певний момент богослужіння монах дістає один з конвертів і показує присутнім ім'я нового патріарха.

Згідно з повідомленнями сербської преси, в першому турі голосування, що визначав трійку фіналістів, Порфирій набрав більше голосів, ніж двоє інших кандидатів, 74-річний єпископ Бачський Іриней і 76-річний єпископ Баня-Лукський Єфрем.

Згадка про вік претендентів - невипадкова.

Джерела ВВС в київських церковних колах, що брали участь в отриманні ПЦУ томосу про автокефалію, розповідали, що для традиційно близької до РПЦ Сербської церкви характерні помітні відмінності між старшим і молодшим поколінням єпископів.

Нібито старше покоління більш налаштоване на зближення з Російською церквою, ієрархи ж молодшого віку, що здобули освіту в грецьких чи навіть західних вишах, більше симпатизують Константинополю.

Це особливо важливо в нинішній ситуації, коли РПЦ розірвала відносини з Вселенським патріархатом через розбіжності щодо українського питання.

Сербська церква, з одного боку, не розривала відносин з Константинополем, з іншого - не визнає Православну церкву України, створення якої стало причиною розбрату.

Порфирія співрозмовники ВВС відносять до молодшого покоління сербських єпископів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відносини між двома центрами світового православ'я наразі розірвані. Сербська церква традиційно вважається близькою до РПЦ, але відносин з Константинополем слідом за Москвою не розриває

Втім, заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, що перебуває в духовній єдності з РПЦ, Микола Данилевич переконує ВВС, що інформація про розрив поколінь в СПЦ не відповідає дійсності.

"Переважна більшість єпископату СПЦ стоять на канонічних позиціях. Є окремі єпископи - вони, зазвичай, служать в діаспорі, - котрі мають трохи інші симпатії. Але переважна більшість стоять на абсолютно православних позиціях. Це питання не симпатій до Росії, а вірності канонам церкви", - каже він.

"Нерозкаяні розкольники"

Відразу після обрання Порфирія його привітали предстоятелі інших помісних церков - зокрема, Константинопольський патріарх Варфоломій та Московський патріарх Кирило.

Однак показовим є те, що пресслужба РПЦ повідомила, що патріарх Кирило не лише надіслав у Белград письмове привітання, а й поговорив з новообраним патріархом телефоном.

А заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату протоієрей Микола Балашов у коментарі ТАСС відзначив "притаманну новообраному предстоятелю тверду прихильність до канонічного церковного устрою і неприйняття розколів, зокрема тих, що є в Україні".

І дійсно, підозрювати Порфирія у симпатіях до ПЦУ немає підстав.

У січні минулого року в інтерв'ю сербській газеті Vecernje novosti він заявив, що позиція СПЦ щодо цієї церкви залишається однозначною: "Ми не визнаємо нерозкаяних українських розкольників членами церкви, не кажучи вже про нормальну автокефальну православну церкву".

"Переконаний, що спосіб вирішити це болюче питання в дусі святих канонів буде знайдене", - додав Порфирій.

Додатковим чинником, що впливатиме на позицію патріарха Порфирія стосовно ПЦУ, протоієрей Микола Данилевич називає те, що новообраний предстоятель є духовним чадом єпископ Бачського Іринея.

А цього ієрарха називають одним з найбільш затятих супротивників визнання ПЦУ в Сербській церкві, що неодноразово дуже однозначно висловлювався на цю тему.

То чому ж предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній тепло привітав Порфирія з обранням, а в самій Українській церкві це саме обрання сприйняли з ентузіазмом?

"Найкращий для ПЦУ"

"З усіх можливих кандидатів Порфирія можна назвати найкращим для ПЦУ", - пояснив ВВС богослов Кирило Говорун, колишній керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП, що нині підтримує українську автокефалію.

Він звертає увагу на те, що у своїх заявах Порфирій не висловлюється проти автокефалії Української церкви в принципі, а лише не погоджується з методами, якими вона надавалася.

Те, що Порфирія називають близьким до одного з найбільш проросійських ієрархів СПЦ, Говоруна також не бентежить.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній привітав "побратима" Порфирія з обранням, однак шанси, що між цими ієрархами встановляться теплі відносини, - невеликі

"Порфирій не є тотожним Іринею. Я прогнозую, що він виходитиме з тіні Іринея", - каже він.

"Порфирій був митрополитом в неправославних країнах, в Європейському Союзі, він мав там дуже гарну репутацію, зокрема серед політиків. Його вектор, вочевидь, не буде повністю проросійським", - додає Говорун.

"Зважаючи на біографію патріарха Порфирія, він має ґрунтовну богословську освіту, отриману як в Сербії, так і в Греції, значний досвід чернецтва і священнослужіння ... Важливим є його досвід миротворення під час служіння у Хорватії та Словенії, що вимагало пастирської виваженості та чутливості в релігійних і національних питаннях. Все це дає підстави до позитивних очікувань від його служіння", - заявив ВВС один зі спікерів ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря).

Ще один співрозмовник ВВС, який у 2018 році активно працював над отриманням томосу ПЦУ, назвав нового патріарха "найкращим варіантом для ПЦУ, принаймні відвертої агресії не проявлятиме".

Статус-кво

Очікувати від патріарха Порфирія різких рухів в українському питанні особливих підстав немає, погоджуються співрозмовники ВВС.

"У суперечці між Москвою і Константинополем СПЦ серцем близька до Москви, але її ноги твердо стоять на землі", - констатувала Сербська служба ВВС ще в 2018 році, коли конфлікт між РПЦ і Вселенським патріархатом був у активній фазі.

Нині ситуація не дуже змінилася.

Попередній патріарх Іриней брав участь у торішній "амманській зустрічі" представників помісних церков, на якій, як вважають, РПЦ планувала провести огляд своїх союзників у боротьбі з Константинополем.

Однак та зустріч фактично завершилась провалом, констатує в коментарі ВВС київський релігієзнавець Андрій Смирнов, і тепер, при новому предстоятелі, є всі шанси, що відносини між Белградом і Константинополем налагодяться. Смирнов також воліє бачити в обранні патріарха швидше позитив для ПЦУ.

Загострювати відносини з Вселенським патріархатом Сербська церква не схильна ще й тому, що в Белграді побоюються, що Константинополь може надати автокефалію Чорногорській та Македонській церквам.

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З цієї ж причини Порфирій, ймовірно, продовжить підтримувати ту версію трактування православних канонів, яку просуває РПЦ, - що Константинополь не має права надавати церквам автокефалію одноосібно.

"Гадаю, Порфирій хоче, щоб Константинополь і Москва помирилися і йшли далі", - описав у коментарі Сербській службі ВВС позицію предстоятеля СПЦ в протистоянні між двома центрами світового православ'я сербський теолог Йован Благоєвич.

Тому співрозмовники ВВС в українському питанні очікують від нового предстоятеля СПЦ збереження статус-кво. А кому воно буде на руку - питання суперечливе.

З одного боку, Українську церкву Порфирій, найімовірніше, не визнає, і це вигідно для РПЦ.

З іншого, співрозмовники ВВС в ПЦУ переконують, що час зараз грає їм на руку. Мовляв, мети будь-що-будь домогтися максимальної кількості визнання від помісних церков перед ними не стоїть, а від розриву відносин з Константинополем страждає насамперед Москва.

Наразі ПЦУ визнали чотири помісні церкви з 14 - Константинополь, Олександрійський патріархат, Грецька та Кіпрська церкви. Сама ПЦУ у цьому переліку автокефальних церков іде 15-ю.

А поки архієпископ Євстратій з ПЦУ нагадує читачам свого Facebook, котрі закликають не вітати Порфирія - "прихильника Москви", що ще зовсім нещодавно патріарха Олександрійського, а також Грецьку і Кіпрську церкву також називали сателітами РПЦ.

Зараз всі ці церкви визнали ПЦУ, констатує ієрарх. Зрештою, додає владика Євстратій, останньою визнає Православну церкву України все одно не Сербська церква, а Російська.