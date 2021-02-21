Як дожити до 100 років. Головне - допомагайте іншим

Марта Зараска

BBC Future

Автор фото, FREDERIC J BROWN/GETTY IMAGES

Добротою можна досягти більшого, аніж регулярними фізичними вправами. Виявляється, благодійність - допомога іншим чи незначні пожертви - здатна не лише зігріти душу, а й зміцнити здоров'я.

Газети почали писати про Бетті Лоу, коли їй було 96 років. Попри похилий вік, вона все ще працювала волонтером в кафе лікарні в Солфорді, передмісті Манчестера: подавала каву, мила посуд і розмовляла з пацієнтами.

Потім Лоу виповнилося 100 років. "Вона все ще працює", - писали газети. Потім їй виповнилося 102, потім 104 - газети продовжували дивуватися. Навіть в 106 років Лоу працювала в кафе раз на тиждень попри поганий зір.

Лоу розповіла журналістам, що продовжувала працювати в кафе після того, як більшість людей воліли б уже заспокоїтися і сидіти на пенсії вдома, тому що була впевнена, що така робота допомагає їй залишатися здоровою.

І вона, мабуть, мала слушність. Наука доводить, що альтруїстична поведінка - від роботи волонтером і грошових пожертв до випадкових повсякденних добрих справ - сприяє добробуту й довголіттю.

Дослідження показують, наприклад, що робота волонтером на 24% знижує ризик ранньої смерті - приблизно так само, як щоденне вживання шести або більше порцій фруктів і овочів за деякими дослідженнями.

Більш того, ці люди менше ризикують заробити підвищений рівень цукру в крові або запальні процеси, що ведуть до серцевих захворювань. Вони також проводять в лікарнях на 38% менше часу, ніж люди, які не займаються благодійністю.

В одному з досліджень, яке ґрунтується на даних всесвітнього опитування Gallup World Poll, йдеться про те, що цей вплив волонтерської роботи на зміцнення здоров'я, очевидно, спостерігається у всіх куточках світу — від Іспанії та Єгипту до Уганди і Ямайки.

Автор фото, PAUL HENNESSY/GETTY IMAGES Підпис до фото, Під час пандемії багато людей зголосилися допомогти тим, хто найбільше постраждав від карантину

Звичайно, справа може бути в тому, що фізично здоровіші люди ймовірніше матимуть більше сил займатися благодійністю. Скажімо, якщо у вас артрит, швидше за все, ви не захочете влаштовуватися на роботу в їдальню.

"Існують дослідження, за якими люди з міцним здоров'ям з більшою ймовірністю будуть працювати волонтерами, але оскільки вчені дуже добре про це знають, у наших дослідженнях ми статистично враховуємо цю обставину", - говорить Сара Конрат, психолог і дослідник філантропії з Університету Індіани.

Навіть з урахуванням поправки на міцне здоров'я волонтерів, все одно - участь у благодійній діяльності сильно впливає на наше самопочуття.

До того ж кілька рандомізованих лабораторних експериментів прояснили біологічні механізми, за допомогою яких допомога іншим може поліпшити наше здоров'я.

В одному з таких експериментів у Канаді старшокласників розділили на дві групи: одних на два місяці відправили допомагати молодшим школярам, ​​інших залишили чекати своєї черги для участі в такій допомозі.

Чотири місяці по тому, коли експеримент уже давно завершився, відмінності між двома групами підлітків чутко спостерігалися... за аналізом крові.

У старшокласників, які активно навчали молодших, рівень холестерину був нижчий, нижчими були і запальні маркери, такі як інтерлейкін 6 в крові, що не тільки запобігає серцево-судинним захворюванням, а й допомагає боротися з вірусними інфекціями.

Звичайно, під час пандемії працювати волонтером непросто. Однак Конрат вважає, що можна приносити користь здоров'ю та у віртуальному просторі, якщо головним мотивом справді є допомога іншим людям. Вона також рекомендує займатися віртуальною благодійністю з друзями, оскільки дослідження показують, що соціальна складова благодійності важлива для загального добробуту.

Цікаво, що на крові позначаються не тільки результати формальної участі в благодійності, а й випадкові прояву доброти.

В учасників одного дослідження в Каліфорнії, яким доручили робити прості добрі справи, наприклад, купувати каву незнайомцям, відзначалася нижча активність генів лейкоцитів, пов'язаних із запальними процесами. Це добре, оскільки хронічне запалення пов'язане з такими станами як ревматоїдний артрит, рак, хвороби серця і діабет.

А якщо помістити людей в МРТ-сканер і попросити їх діяти альтруїстично, можна побачити зміни в тому, як їх мозок реагує на біль.

В одному з недавніх експериментів добровольцям доводилося приймати різні рішення, в тому числі - жертвувати гроші, у той час, як їх по їхніх руках завдавали легких ударів електричним струмом.

Результати були очевидні - мозок тих, хто зробив пожертву, слабше реагував на біль. І щобільше учасники експерименту вважали свої дії корисними, то стійкішими до болю ставали.

Так само і добровільна здача крові здається менш болючою, ніж здача крові для аналізу, хоча в першому випадку голка може бути вдвічі товщою.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спонтанні прояву доброти можуть зробити значно більше, аніж викликати усмішку на обличчі інших людей

Існує безліч інших прикладів позитивного впливу на здоров'я як доброти, так і грошових пожертв. Наприклад, у бабусь і дідусів, які регулярно доглядають за своїми внуками, ризик смертності до 37% нижче, ніж у тих, хто не бере участі в догляді за дітьми.

Відповідно до одного аналітичного дослідження, це більше, ніж можна досягти регулярними фізичними вправами. При цьому бабуся і дідусь не замінюють батьків повністю.

З іншого боку, витрачання грошей на інших, а не для власного задоволення, може привести до кращого слуху, поліпшення сну і зниження артеріального тиску. Ефект від цього порівнюють до ефекту нових ліків проти гіпертонії.

Переказ грошей на благодійність може стати хорошим способом розвитку м'язової сили. В одному експерименті, у якому перевіряли силу кистей, учасники, які зробили пожертви для ЮНІСЕФ (Дитячого фонду ООН), могли стискати тренажер для рук на 20 секунд довше, ніж ті, хто з грошима не розлучився.

Тристен Інагакі, нейробіолог з університету Сан-Дієго (США), не бачить нічого дивного в тому, що доброта і альтруїзм впливають на фізичне здоров'я. "Люди як вид надзвичайно товариські, у нас краще здоров'я, коли ми взаємопов'язані, а пожертви - це частина взаємозв'язку", - говорить вона.

Інагакі вивчає нашу систему благодійності - мережу областей мозку, пов'язаних як з поведінкою, так і зі здоров'ям. Ця система, ймовірно, еволюціонувала, щоби полегшити виховання немовлят, незвично безпорадних за стандартами ссавців, а пізніше, ймовірно, стала використовуватися і для допомоги іншим людям.

Частина системи складається з областей винагороди в мозку - тих самих, які "загоряються", коли виграєте в лотерею або на ігровому автоматі. Пов'язуючи батьківські обов'язки з системою винагороди, природа намагалася гарантувати, що люди не втечуть від немовлят, що вередують.

Нейровізуальне дослідження Інагакі і її колег демонструють, що ці області мозку функціонують і тоді, коли ми надаємо підтримку близьким людям.

Крім заохочення догляду за дитиною, еволюція також пов'язала його зі зниженням рівня стресу. Коли ми діємо доброзичливо або навіть просто розмірковуємо про нашу минулого доброті, активність центру страху в мозку, мигдалеподібного тіла, знижується. Це теж може бути пов'язано з вихованням дітей.

Може здатися нелогічним, що догляд за дітьми знижує стрес: будь-який молодий тато з великою ймовірністю скаже вам, що догляд за немовлям - це аж ніяк не відпустку на морі. Але дослідження свідчать, що коли тварини чують скиглення дитинчати свого виду, активність їх мигдалеподібного тіла знижується. Те саме відбувається з людьми, коли їм показують фотографію їхньої дитини.

Інагакі пояснює, що для того, щоб дійсно бути корисним іншим, активність мозкового центру страху повинна знизитися. "Якщо їх стрес викликає у вас жах, то ви навряд чи зумієте навіть підійти до них ближче, не те що надати допомогу", - каже вона.

Автор фото, ERIC BARADAT/GETTY IMAGES Підпис до фото, У США і Австралії люди ставлять на вікно м'які іграшки, щоби діти трохи відволіклися під час пандемії

Все це має прямі наслідки для здоров'я. Інагакі пояснює, що система догляду за немовлям - мигдалеподібне тіло й області винагороди - пов'язана з нашою симпатичною нервовою системою, яка бере участь у врегулюванні кров'яного тиску і реакції на запальні процеси. Ось чому турбота про близьких може поліпшити здоров'я серця і судин і допомогти вам жити довше.

Вченим вдалося встановити, що у підлітків, які добровільно приділяють час благодійності, нижчі показники двох маркерів запальних процесів - інтерлейкіна 6 і С-реактивного білка.

Вдалося також простежити зв'язок обох маркерів з важкими наслідками у інфікованих Covid-19. Це наводить на думку, що під час пандемії допомога тим, хто її потребує, може бути особливо ефективною, а не просто способом підняти настрій, сидячи в чотирьох стінах.

Правда, дослідження зв'язку благодійності з захистом від Covid-19 ще не проводилися. І слід пам'ятати, що контакти з іншими людьми потенційно збільшують ризик захворювання і поширення вірусу.

А як бути, якщо ви за природою не схильні до філантропії?

Емпатія, якість, тісно пов'язана з волонтерською діяльністю і проявом щедрості, передається у спадок - приблизно третина глибини здатності співпереживати залежить від наших генів.

Однак Конрат не вважає, що низький рівень емпатії з народження - це вирок. "Ми також народжуємося з різними спортивним потенціалом, деяким з нас легше наростити м'язи, ніж іншим, але м'язи є у всіх, і, якщо робити вправи, можна їх наростити, - каже вона. - Дослідження показують, що, незалежно від початкового рівня, всі ми можемо підняти рівень емпатії".

Деякі такі вправи займають не більше кількох секунд. Наприклад, ви можете спробувати поглянути на світ з точки зору іншої людини хоча б на мить, але щодня. Або можете практикувати медитацію усвідомленості.

Турбота про домашніх тварин і читання емоційно заряджених книг - ідеальне проведення часу під час локдауну - також допомагають підвищити емпатію.

Протягом перших шести місяців 2020 року британці пожертвували на благодійність на 1,05 млрд доларів більше, ніж за той же період 2019 року.

Аналогічна ситуація спостерігається і в інших країнах. За одним з опитувань, майже половина американців відвідали своїх літніх або хворих сусідів в останні кілька днів перед опитуванням.

У Німеччині коронавірус зблизив людей - якщо в лютому 2020 року 41% твердив, що люди не дбають про інших, то до початку літа цей показник знизився до 19%.

Американці і австралійці садять у вікнах плюшевих ведмедиків, щоб підбадьорити дітей. Французька квіткарка Мюріель Марсенак розклала 400 букетів на машинах медичного персоналу в Перпіньяні.

Дослідження показують, що така доброта не тільки зігріває наші серця, але і допомагає їм довше зберігати здоров'я. "Іноді просто зосередитися на інших по-справжньому корисно для здоров'я", - каже Інагакі.