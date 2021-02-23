Кількість прісноводної риби у світі "катастрофічно" скоротилася. Чому?

Хелен Бріггз

Кореспондентка BBC з питань довкілля

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для прісноводної риби необхідно зберегти чисті ріки

Низка природоохоронних груп попередили у звіті про "катастрофічне" зменшення кількості прісноводних риб. Майже третині загрожує зникнення.

Природоохоронні групи заявили, що за останній час 80 видів вимерли, 16 з них - за останній рік.

Мільйони людей покладаються на прісноводну рибу, аби прогодувати свої родини, використовуючи її як їжу та джерело доходу завдяки рибальству та торгівлі.

Але кількість прісноводної риби різко зменшилася через тиск на природне середовище, зокрема через забруднення довкілля, нераціональне рибальство, а також будівництво дамб, осушення річок та заболочених земель.

У звіті зазначається, що популяція мігруючих видів риб за останні 50 років скоротилася на три чверті. За той же проміжок часу популяції більших видів, відомих як "мегариби", зменшилися на 94%.

Звіт "Забуті риби світу" підготовлений 16 природоохоронними групами, серед яких Всесвітній фонд дикої природи (WWF), Лондонське зоологічне товариство (ZSL), Global Wildlife Conservation та The Nature Conservancy.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мертва риба у воді біля Ріо-де-Жанейро у Бразилії

Наприклад, у британських прісних водоймах та річках зникли осетер і минь річковий, зникає лосось, а європейський вугор перебуває на межі зникнення.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, велика частина зменшення кількості прісноводної риби пов'язана з поганим станом річок, в основному через забруднення, спорудження гребель та потрапляння стічних вод.

Фонд закликає уряд Британії повернути прісноводне середовище до хорошого стану шляхом належного дотримання чинних законів, посилення захисту в Законі про довкілля і шляхом жорсткого відстоювання низки глобальних цілей щодо відновлення природи.

Дейв Тікнер з Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) зазначає, що прісноводне середовище на Землі є домівкою для багатьох видів, але - як показує цей звіт - воно катастрофічно скорочується у всьому світі.

"Природа зникає, і Велика Британія не виняток: дика природа бореться за виживання, не кажучи вже про процвітання в наших забруднених водах", - сказав головний радник організації з прісноводного середовища.

"Якщо ми хочемо серйозно поставитися до обіцянок цього уряду з охорони довкілля, треба діяти спільно, очистити наші річки і відновити здоров'я наших прісноводних середовищ", - рекомендує він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Великі риби, такі як осетри, вимирають швидше

Кармен Ревенга з The Nature Conservancy зазначає, що прісноводні риби є різноманітною та унікальною групою видів, які не тільки необхідні для здорового функціонування наших річок, озер та водно-болотних угідь, а й для мільйонів людей, особливо бідних, в яких від наявності риби залежить наявність їжі та доходу.

"Зараз як ніколи важливо, щоб ми виявили колективну політичну волю і ефективну співпрацю з приватним сектором, урядами, неурядовими організаціями та спільнотами для реалізації природоохоронних рішень, які захищають прісноводні види, а також забезпечують задоволення потреб людини", - сказала вона.

Доктор Джеремі Біггз з Freshwater Habitats Trust (Фонду прісноводного середовища) наголошує, що для захисту біорізноманіття у прісній воді людству необхідно думати і про великі, і про малі водойми, а також захищати всі прісні води: ставки, озера, струмки та ріки.