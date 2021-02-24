Занзібар і Мальдіви – де українці відпочивають від карантину

Туристична сфера - одна з тих, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу.

Багато популярних для відпочинку місць досі закриті.

Бажання подорожувати штовхає українців на пошуки нових напрямків - залежно від можливостей гаманця.

Представники туроператорів кажуть, що популярними стали раніше екзотичні Танзанія і Мальдіви - через те, що вони готові приймати туристів і мають небагато обмежень.

Хоча загалом, як розповіли BBC News Україна у компанії Join Up!, в 2020 році вони відправили на відпочинок вдвічі менше українців, ніж за рік до того.

І те, наскільки успішним буде 2021-й, імовірно, залежить від темпів вакцинації.

Матеріал Романа Лебедя.