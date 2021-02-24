За гроші і безплатно. Коли я зможу вакцинуватись від Covid-19 в Україні

Діана Куришко

BBC News Україна

Автор фото, Reuters

До України приїхали перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Covid-19 (CoviShield). У березні обіцяють ще кілька мільйонів доз цієї та інших вакцин.

На кого вистачить цих вакцин, коли, як і де можна буде вакцинуватися? Відповідаємо на головні питання про щеплення.

Коли прийде моя черга вакцинуватися?

Перш за все вакцину мають отримати люди з груп ризику — а це близько 21 млн людей.

Першими будуть медики, далі військові, працівники соціальної сфери, літні люди з супутніми захворюваннями, правоохоронці, освітяни.

Цих людей планують щепити протягом весни-літа 2021 року. За планом МОЗ, черга решти людей має прийти не раніше осені 2021.

Але є шанси, що всі охочі зможуть безкоштовно вакцинуватися вже влітку, припускають джерела в уряді.

За їхніми словами, охочих вакцинуватися так мало, що ця черга буде рухатися дуже швидко.

"В Україні близько 10 млн людей має чітке бажання вакцинуватись і отримає таку можливість до кінця року", - запевнили ВВС News Україна в уряді.

Тим більше, що до кінця березня мають приїхати ще мільйони інших вакцин - китайська Sinovac та індійська AstraZeneca.

Тобто швидкість руху в черзі, а отже шанси на вакцинацію дуже залежать від кількості відмов. В уряді розглядають варіанти, що близько 60% людей відмовляться робити щеплення.

Автор фото, kmu.gov.ua Підпис до фото, Так виглядає план уряду щодо вакцинації. Насправді все може відбуватися значно швидше

Чи можна отримати щеплення раніше?

В уряді прогнорзують, що платне вакцинування може запуститися вже влітку.

Якщо уряд бачитиме, що попит на щеплення суттєво менший за кількість закуплених вакцин, то, можливо, вакцини продаватимуть за собівартістю приватним клінікам перед літнім сезоном відпусток, розповідають джерела в Кабміні.

Таким чином планують задовільнити попит туристів, які захочуть летіти в країни, де вимагатимуть вакцинацію.

Вакцинація від Covid-19 добровільна?

Так.

Президент Володимир Зеленський говорив, що для деяких професій (лікарі та держслужбовці) вона може стати обов'язковою, але жодних рішень після цих слів не ухвалили.

В уряді кажуть, що будуть переконувати лікарів робити щеплення. Наразі лише 38% лікарів, за даними МОЗ, готові робити щеплення. Багато з них перехворіли і зараз мають імунітет.

В уряді не виключають, що пізніше можуть подумати над запровадженням певних обмежень для тих, хто не буде вакцинований.

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Якщо я вже перехворів, мені треба робити щеплення?

Щеплення від коронавірусу рекомендують робити всім, незалежно від того, перехворіла людина, чи ні. Жодні тести перед вакцинацією робити не потрібно. Буде лише огляд лікаря.

Проте з огляду на те, що наразі вакцин мало, людям, які перехворіли нещодавно, радять відкласти першу дозу щеплення.

Як записатися на щеплення?

Буде кілька способів запису на щеплення, які мають запрацювати з 1 березня.

Перший - записатися на щеплення можна буде через додаток Дія. Але цю функцію ще тестують.

Також згодом мають зробити запис на вакцинацію через свого сімейного лікаря. Ви йому телефонуєте, він вносить вас в електронну систему.

Також у МОЗ обіцяють організувати запис на щеплення через телефон гарячої лінії міністерства.

Якщо я не входжу в групу ризику, я можу вже записатись в чергу на щеплення?

В уряді обіцяють зробити доступним запис на щеплення з 1 березня.

Планують, що будуть повідомляти дату вакцинації, а потім інформувати про просування в черзі і можливе раніше вакцинування.

Де і коли можна буде зробити щеплення?

Вакцинація в Україні почалася 24 лютого. Спочатку щеплення робитимуть мобільні бригади з імунізації. Це групи лікарів, які їздитимуть по лікарнях і вакцинуватимуть медиків.

Далі ці мобільні бригади будуть вакцинувати військових у військових частинах, мешканців інтернатів при інтернатах, вчителів у школах. Орієнтовно цей процес почнеться з кінця весни-початку літа 2021 року.

Також будуть відкривати пункти щеплення при лікарнях, окремі від звичайних кабінетів щеплень. Сюди зможуть прийти люди, які записалися у чергу на щеплення. Людей віком 80+ планують почати вакцинувати з квітня. Літніх людей 60-64 років з осені 2021 року.

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Чи зможу я відмовитися від вакцинації?

Так. Вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною.

Чи зможу я обрати, чим вакцинуватися?

Ні, якщо йдеться про безкоштовну вакцинацію за державний кошт. Як пояснювали у МОЗ, яку вакцину привезуть у пункт щеплень, або яку видадуть мобільній бригаді, тією і вакцинують.

Україна має отримати кілька різних вакцин - окрім індійської CoviShield, ще американські Pfizer і Novavax, китайська Sinovac Biotech, індійська Коваксин.

Поки незрозумілим залишається питання, хто і як буде розподіляти ці вакцини.

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Вже можна зробити щеплення у приватній клініці?

Ще ні.

Але в Україні вже зареєстрували дві вакцини - американську Pfizer та індійську Oxford/AstraZeneca (CoviShield). Тобто фармкомпанії вже можуть завезти ці вакцини до приватних клінік.

Проте, за прогнозами, це станеться орієнтовно не раніше літа 2021 року.

Російська вакцина "Спутник" буде доступна в Україні?

Ні. Уряд заборонив реєструвати вакцину, виготовлену на території держави-агресора, тобто у Росії.

Які документи видаватимуть після вакцинації?

Дані про вакцинацію будуть вносити в електронну систему охорони здоров'я. Сімейний лікар зможе видати довідку про щеплення.

Також в уряді прогнозують, що буде єдиний електронний реєстр вакцинованих і люди зможуть отримувати qr-код на телефон і показувати своє підтвердження про вакцинацію, наприклад, під час перетину кордону.

У Кабміні сподівають, що з часом ЄС дасть українцям можливість перетинати кордон, пред'являючи документи про вакцинацію.