Тимофій Милованов – про МВФ, Clubhouse і токсичний Facebook

"Ми постійно чули про економічний стрибок, але є враження, що економіка брала розгін, спіткнулась і ризикує проїхатись обличчям по землі", - так у березні 2020 року говорив у парламенті президент Зеленський.

Міністр економіки того уряду, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов каже, що падіння економіки не було, а "максимум", про що говорив президент, - це про проблеми з промисловістю, які є "циклічними".

Вже кілька місяців, як Тимофій Милованов став ще й радником керівника Офісу президента, а його оцінки економічних подій в країні знову стали з'являтися у заголовках ЗМІ.

Кореспондентка ВВС News Україна поговорила з паном Миловановим про те, що відбувається у відносинах з МВФ, яким є запас міцності української економіки і чи дійсно кредити від МВФ є критичними для Києва.

Ексміністр розповів також про бруд у політиці, жертви, на які доводиться іти реформаторам, і "токсичність" Facebook .