"Помирають молоді". Чому Буковину знову "закривають" через Covid-19

Віталія Козменко

для ВВС News Україна, Чернівці

Автор фото, UNIAN

У Чернівецькій області суттєво зросла кількість хворих на Covid-19. З суботи там посилюють карантин, але лікарі вже не певні, чи це зможе зарадити.

26 лютого в області зафіксували майже 640 нових хворих на коронавірусну хворобу - це найбільша кількість від початку року. Місцева влада до 9 березня закриває ресторани і бари (крім доставки), школи та розважальні центри, забороняє масові заходи.

Про те, що ситуація в місті та області справді складна, говорять і місцеві лікарі, але певності, що карантин чи локдаун зарадять, у них немає.

Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні, розповіла, що кисневих точок важким пацієнтам уже не вистачає і їх доводиться переводити на концентратори.

"Взагалі фізично ми справляємось, а ось морально важко працювати, коли поступають молоді пацієнти з важким перебігом хвороби, і їх не вдається врятувати", - розповідає лікарка.

"Чи допоже суворий карантин, я не впевнена. Бо якщо зробити аналіз, то до мене потрапляють пацієнти, які тиждень чи два лікувалися вдома, плюс додайте період інкубації, то виходить, що інфікувались вони під час попереднього локдауну", - каже пані Кобевко.

А про причину нинішнього стрибка кількості хворих каже просто:

"Я вважаю, що люди просто занадто розслабились".

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Чернівчанка Марія Козменко, що наразі лікується від коронавірусної хвороби у першій міській лікарні, каже, що вільних місць стає дедалі менше, а медсестри змушені працювати дедалі більше: "Минулої п'ятниці тут розгорнули додаткових 25 місць, а коли мене поклали у вівторок, залишилось два. Нас троє у палаті, але хворих щодня більшає. Медсестри постійно бігають, щоб до всіх встигнути".

Світлана Коваленко, пульмонолог Чернівецької обласної клінічної лікарні, зізнається, що не має часу рахувати нових хворих: "Хворих багато, це правда. Але я не рахую скільки людей, я лікую".

Станом на п'ятницю у місті всі заклади ще працюють. Частіше, ніж звичайно, можна побачити карети швидкої допомоги, а біля приватних лабораторій, що роблять тести на Сovid-19 й імуноглобулін, черги.

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У Чернівцях, як і в деяких інших регіонах України, розпочалася вакцинація від коронавірусної хвороби. Першими, як і всюди, щеплять медиків. Серед них й інфекціоністка Ольга Кобевко, якій вкололи вакцину 26 лютого. Каже, що почувається добре.

Загалом за останню добу в Україні виявили трохи більше 8 тисяч нових хворих. Лідерами за кількістю нововиявлених залишаються Івано-Франківська область, Київ та Вінничина. А от найвищий рівень госпіталізацій (на 100 тис. людей) - у Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

"Вже завтра, якщо тенденція щодо рівня госпіталізацій збережеться в Чернівецькій області, ми будемо ініціювати скликання Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для запровадження на території області червоного рівня епідемічної небезпеки", - заявив на ранковому брифінгу 26 лютого головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Місцева влада у Чернівецькій області запровадила обмеження, не чекаючи цього. Триватимуть вони до кінця наступних, подовжених, вихідних.