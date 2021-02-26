"Знаєте, яке це було приниження?" Як живуть вірмени на новому кордоні з Азербайджаном

Ілля Барабанов, Марина Катаєва

ВВС, Вірменія

Автор фото, YEVGENY ZHURAVLEV/BBC

Розділені села, перерізані дороги, виробництва, що зупинилися - після осінньої війни 2020 року між Вірменією і Азербайджаном з'явилися десятки кілометрів нового кордону, точні контури якого ще треба буде визначити.

Кореспонденти Російської служби ВВС у Вірменії проїхали вздовж нового кордону і подивилися, як місцеві жителі звикають до своїх сусідів.

"Welcome to Azerbaijan!" - повідомляє великий щит на узбіччі траси, що веде з вірменського міста Горіс у також вірменське місто Капан.

Але як тільки ми зупиняємо машину, щоб його сфотографувати, з'являються російські прикордонники, щоб уточнити, хто ми такі і навіщо тут зупинились: "Взагалі тут заборонено знімати. Якщо ви перейдете дорогу, опинитеся вже на азербайджанській території. Але раз ви з Москви, ми вас будемо охороняти", - жартує військовий.

У радянські роки дорогу будували, виходячи з міркувань зручності і ігноруючи адміністративні кордони між республіками. Коли СРСР не стало, між Вірменією і Азербайджаном сталася перша війна, коли Баку втратив контроль не тільки над Нагірним Карабахом, але і над сімома районами навколо нього.

Після осінньої війни 2020 року, програної вже Вірменією, ці райони повернулися під контроль Азербайджану.

Автор фото, YEVGENY ZHURAVLEV/BBC

Дорога з Горіса до Капану на кількох своїх зиґзаґах повертає тепер на повернуту Азербайджаном територію. Відразу після війни азербайджанські військові встановили уздовж неї кілька таких щитів: нехай азербайджанці по ній і не їздять, але для супротивника, що зазнав поразки, вони стали символічним нагадуванням про те, що трапилося.

Щоб уникнути нових зіткнень між вірменами і азербайджанцями, Росія, яка виступила посередником при укладанні мирної угоди, не тільки ввела миротворців безпосередньо у Нагірний Карабах, але і виставила прикордонників там, де можливі нові конфліктні ситуації.

Прикордонники розповідають, що місцеві жителі від них, а не від вірменського уряду дізнаються про те, як змінюється лінія кордону, куди ходити і їхати тепер можна, а куди не можна: "Азербайджанці точно знають, чого вони хочуть добитися, і до останнього будуть сперечатися про кожну спірну ділянку, з вірменської сторони такої готовності непомітно, - каже російський прикордонник. - Попереду ви ще азербайджанську заставу побачите, але до Капана доїдете спокійно".

Сорокатисячний Капан - столиця Сюнікської області Вірменії. Зі сходу вона межує з Азербайджаном, із заходу - з азербайджанським анклавом Нахічевань, на півдні - з Іраном. Так що поки ми їдемо до Капану, назустріч йдуть фури з іранськими номерами. Уздовж доріг тут часто зустрічаються фігури ведмедя, який тримає в зубах ключ.

Автор фото, YEVGENY ZHURAVLEV/BBC Підпис до фото, Дорогу занесло снігом і журналістам довелося скасувати поїздку до села Агарак

За однією з легенд, Сюник або Зангезур, як називають його місцеві (велика частина регіону розташована на схилах Зангезурського хребта) - ключ до всієї Вірменії. І коли у Карабасі йшли бої, нам неодноразово доводилося чути від різних співрозмовників у Вірменії, що наступною метою азербайджано-турецької коаліції в разі перемоги стане саме Сюнік, оскільки, захопивши його, можна з'єднати Азербайджан не тільки з Нахічеванем, але і Туреччиною.

Нападати на Сюнік щонайменше зараз, здається, ніхто не збирається, але за мирною угодою, підписаною президентом РФ Володимиром Путіним, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єром Вірменії Ніколом Пашіняном, через ці місця повинна пройти дорога, яка все ж з'єднає Азербайджан з Нахічеванем.

Президент Алієв вже розпорядився почати будувати залізницю з міста Горадіз у повернутий за підсумками осінньої війни Азербайджану Зангелан і далі до вірменського кордону. Але чиновники, яких ми зустріли в Капані поки що нічого не знають про те, як нова дорога пройде по їхній області.

Над "дорожньою картою" з розблокування всіх транспортних коридорів в регіоні продовжує працювати міжурядова комісія, сформована в січні з віцепрем'єрів урядів Азербайджану, Вірменії та Росії.

"Є стрес від втрати частини батьківщини, від програної війни. І він поки не пройшов, потрібно набагато більше часу", - розповів один з обласних чиновників, що попросив про анонімність.

Контролюючи частину дороги, азербайджанці поки що не закривають рух не тільки з Горіса в Капан, а й далі: зі столиці області на південь, до іранського кордону.

Тільки співробітники ДАІ на виїзді з міста попереджають: "Через кілька поворотів побачите намети, це азербайджанці стоять, там зупинятися не можна".

Закриті дороги і аеропорт на кордоні

Однак деякі дороги новий кордон заблокував: наприклад, найкоротший шлях від Капана до села Агарак.

В середині лютого його жителі повідомляли про кілька випадків стрілянини з боку Азербайджану, так що біля села довелося виставити ще один пост російських прикордонників. Їхати в Агарак тепер треба в об'їзд, і шлях займає не 10 хвилин, а 40.

Але дістатися виходить не завжди: в перший день, коли кореспонденти ВВС спробували проїхати до Агараку, сильний снігопад засипав ґрунтову дорогу.

Машина просто не змогла пройти по цій гористій місцевості, відчайдушно буксуючи на схилі кожної нової гори і остаточно застрягши в селі Вартаванк.

Автор фото, YEVGENY ZHURAVLEV/BBC Підпис до фото, Сирний завод у Варденісі втратив багато у бізнесі через війну

"Приїжджайте завтра, трактор повинен прийти і почистити дорогу, тоді до Агарака можна буде дістатися, а поки що навіть "Нива" не проїде", - порадив місцевий житель.

За його словами, до війни в навколишніх селах жили сотні людей, але з початком бойових дій вони виїхали і дотепер не поспішають повертатися, вичікуючи, чим закінчаться переговори про кордон.

У березні, до початку посівної, жителі сіл повернуться, а поки на місцевих вулицях більше собак, ніж живих людей. Біле цуценя, що скучило за спілкуванням і радіє свіжому снігу, довго кружляло навколо нас, пропонуючи погратися, але обговорювати з ним новий вірмено-азербайджанський кордон було досить безглуздо.

Коли бойові дії тільки завершилися, в Капані активно обговорювали, що до Азербайджану може перейти навіть міський аеропорт. Але поки що сторони сходяться на тому, що нова межа пройде по річці, що протікає паралельно злітно-посадковій смузі. Літаки перестали літати в Капан після розвалу СРСР, за 25 років старий аеродром перетворився в руїни, але влітку 2017 року місті почалося будівництво нового аеропорту.

"І будівля, і під'їзди до нього, і вся злітно-посадкова смуга - все з нуля зроблено", - пишаються об'єктом його співробітники. Сертифікацію новий аеропорт пройшов в листопаді 2020 року, відразу після закінчення війни, коли з'ясувалося, що новий кордон пройде буквально по його краю.

З того часу співробітники виходять на роботу, обслуговують готову до роботи будівлю, але навіть не припускають, коли тут може приземлитися перший літак.

Автор фото, YEVGENY ZHURAVLEV/BBC Підпис до фото, Дорога з Горіса в Капан часто повертає на територію тепер вже Азербайджана

Поки плануються рейси тільки з Єревана, з якого до Капана на машині їхати 5-6 годин, але в майбутньому аеропорт може теоретично приймати і міжнародні рейси.

"За 150 метрів смуги через річку вже проходить межа, і тепер там, як кажуть, Азербайджан", - знизують плечима наші співрозмовники, здається, до кінця не вірячи, що Азербайджан зміг повернути собі території, які не контролював чверть століття.

По двох берегах річки, що перетворилася на кордон, за безпекою аеропорту стежать і азербайджанські, і вірменські, і російські прикордонники. "А ви азербайджанців прямо звідси бачите?" - уточнюємо ми. "Їх намети видно. А ще бачимо, коли вони в футбол виходять грати на галявину".

З районів, які повернулися під контроль Азербайджану, у Капан переїхало 800 людей, у Сюнікську область - 4700 переселенців. Вісім сімей, які залишили Гадрут (місто у Нагірному Карабасі, зараз під контролем Азербайджану), Зангелан (повернутий Азербайджаном районний центр), Міджнаван (селище в Зангеланському районі), живуть тепер у колишній школі-інтернаті в Капані.

"Путін на четвертий день пропонував зупинити війну, але Пашинян сказав, що буде воювати до кінця. І що залишилося тепер від Нагірного Карабаху?" - обурюється Валерій Гаспарян, який був змушений залишити Гадрут, в якому він жив 20 років.

Його старший син продовжує служити в армії Нагірного Карабаху, молодший брав участь в бойових діях і був поранений.

Скільки їм доведеться провести тут часу, Гаспарян не знає: "Спасибі добрій людині, яка поселила нас тут, а інакше ми змушені були б просто неба в таку погоду ночувати".

Автор фото, YEVGENY ZHURAVLEV/BBC Підпис до фото, Валерий Гаспарян був вимушений залишити Гадрут, в якому він жив 20 років

Переселенці не платять за світло, газ, їм привозять продукти. Він отримує пенсію в 35 тисяч драм, близько 30 доларів, а винаймати житло в Капані, за його словами, коштує від 50 тисяч драм. На питання, що найбільше зараз хвилює біженців, пенсіонер каже, що найголовніше зараз - повернути додому полонених.

Пошук загиблих і повернення полонених залишаються найболючішими темами в країні через три місяці після закінчення війни. Ще потрібно забезпечити всіх переселенців новим житлом.

"Гаразд, ти здав Нагірний Карабах. Але навіщо ти тепер здаєш Зангезур? Це серце Вірменії. Що турки кажуть, він відразу: "Є, я готовий зробити", - обурюється Гаспарян поведінкою вірменського прем'єра Пашиняна.

Автор фото, YEVGENY ZHURAVLEV/BBC Підпис до фото, Околиці Капана засипало снігом

Його тимчасові сусіди по школі-інтернату, які також були змушені кинути свої будинки, не згодні з тим, як він оцінює політичну ситуацію в країні: "Не треба говорити, що погано, все погано. Головне, дітей зараз з полону повернути, а потім держава почне і всі інші проблеми вирішувати, - каже пан Нарбік, уточнюючи, що зазвичай його всі кличуть чомусь Колею. - Дах над головою є, світло, вода, тепло, продукти - все безплатно. Не можна говорити, що держава зовсім про людей не дбає" .

Шурнух - розділене село

У деяких місцях нове житло для людей, яким довелося залишити свої будинки, вже почали будувати. Село Шурнух нова вірмено-азербайджанська межа розрізала майже навпіл.

Автор фото, YEVGENY ZHURAVLEV/BBC Підпис до фото, Село Шурнух тепер розділене кордоном

У Шурнусі живе близько 80 людей, тут 35 будинків, в кінці грудня сюди прибула делегація, в якій були три азербайджанських генерали, один російський і підполковник армії Вірменії. Жителям повідомили, що 11 будинків тепер знаходяться на території Азербайджану і їх треба звільнити.

"Один з цих генералів упер руки в боки і каже мені: "Це тепер азербайджанська земля! "А з нашого боку тільки підполковник, який мовчить. Знаєте, яке це було приниження?" - розповідає голова села Акоп, який був змушений залишити свій будинок і перебратися з сім'єю в будівлю сільської адміністрації.

Автор фото, YEVGENY ZHURAVLEV/BBC Підпис до фото, Ця дорога проходить через село Шурнух. Ліворуч - Віремнія. Праворуч - Азербайджан

За радянських часів в цьому одноповерховому білому будинку був медпункт, а адміністрація була в сусідньому великому двоповерховому будинку. Але ще в першу карабахську війну будівля потрапила під обстріл "Градів" і відновлювати її не стали, поєднавши адміністрацію і медпункт в одному приміщенні.

З вікон будинку, де живе з сім'єю 57-річна Лариса, видно через дорогу її колишній будинок, який вони змушені були залишити.

"Багато хто говорить, що все кинули, сподіваючись на компенсацію, але насправді забрали все майно, - жартує вона. - Ми все забрали, крім паличок, які ставили в городі, щоб квасоля росла. Я хотіла і їх забрати, але потім дивлюся: азербайджанці вже забирають їх на вогнище".

Автор фото, YEVGENY ZHURAVLEV/BBC Підпис до фото, Сільський голова Шурнуха Акоп Аршакян переїхав з частини села, яка перейшла Азербайджану

"Не хочу плакати, але трави немає, місця для худоби немає, вони через це вмирають", - говорить жінка. У передпокої будинку, в якому вона тепер живе з сім'єю, лежить розібрана туша корови - "зарізали, бо корівник маленький, не поміщаються".

Лариса п'є чай і дивиться у вікно на свій колишній будинок. На столі стоїть горіхове варення - вона привезла горіхи влітку з тепер уже азербайджанського Зангелану - і сир, який вона робила в своєму будинку, який тепер теж стоїть за кордоном.

На даху одного з будинків, які перейшли під їхній контроль, азербайджанські військові встановили відеокамеру і з її допомогою стежать за ситуацією в селі.

А коли бачать, що сюди приїхали щось знімати журналісти, звертаються до російських прикордонників, які чергують тут же.

Ще один переселенець Едик Айрапетян розповідає, що прикордонники з Росії допомагали жителям, які залишили свої будинки, повернутися туди, якщо вони забули щось забрати.

"У нас один дідусь забув там своє взуття, пішов, у чому був. Тут такий сніг почався, він згадав, що треба повернутися, звернувся за допомогою до росіян, вони зв'язалися з азербайджанцями, ті пустили, щоб він забрав своє взуття з колишнього будинку", - говорить Едик.

І Лариса, і Едик нарікають, що до Азербайджану відійшли пасовища, на яких жителі Шурнуха випасали свою худобу. Тепер пастися тваринам ніде, і навіть на водопій їх треба проводжати і стежити, щоб вони випадково не заблукали на азербайджанську територію, звідки худобу вже можуть не повернути.

На околиці села вже заклали 12 нових будинків для вимушених переселенців, які обіцяють добудувати до кінця 2021 року.

Глухий кут

"Зі стресом люди справляються з великими складнощами, тому що часу пройшло небагато, - каже мер Варденіса Арам Мелконян. - З нашого міста за час останнього конфлікту загинули 17 людей, з них 14 - молоді хлопці до 20 років. А з усієї області загинуло майже 100 людей".

У 15-тисячний Варденіс на північному сході Вірменії ми приїхали, коли мера міста там не було, він поїхав в одне з сусідніх сіл на прощання із загиблим на війні, тіло якого не могли знайти три місяці.

Автор фото, YEVGENY ZHURAVLEV/BBC Підпис до фото, Арам Мелконян вважає, що рано чи пізно жителі двох країн навчаться приймати один одного

До війни через Варденіс проходила нова дорога, що зв'язує Єреван з Степанакертом. Нею до Нагірного Карабаху можна було потрапити найшвидше, так що по ній їздили і місцеві жителі, і туристи, і журналісти. Коли Вірменія програла війну, з транзитного міста Варденіс перетворився в тупикове, трафік на дорозі різко впав, почали закриватися готелі, магазини, кафе, автозаправки.

Мер міста оцінює економічні втрати Варденіс в результаті війни в 500-700 мільйонів драм на рік ( 1,1 - 1,3 млн доларів).

"Раніше в цей час через місто постійним потоком їхали машини, автобуси з туристами, розвивався малий бізнес, а тепер до нас приїжджають тільки ваші колеги і Червоний Хрест, - каже місцевий житель Павло. - Багато бізнесменів і жителі вже пакують валізи і думають про переїзд в інші міста".

Після війни у Варденіс з повернутих Азербайджану районів переїхало 56 сімей, понад 200 людей, і міська влада намагається зараз допомогти їм усім з житлом і роботою.

Автор фото, YEVGENY ZHURAVLEV/BBC Підпис до фото, Найбільша у Вірменії золота копальня Сотк до війни входила до трійки найбільших платників податків до бюджету країни

Але однією перекритою дорогою проблеми Варденіса не вичерпуються. Найбільша у Вірменії золота копальня Сотк до війни входила до трійки найбільших платників податків в бюджет країни. Після війни 70% території копальні опинилися на азербайджанському боці і зараз простоюють.

Арам Мелконян розповідає, що всього на Сотк працювало приблизно 1000 людей, з яких 550 - це жителі Варденіса. "За останні кілька днів там відбулися скорочення, це великі труднощі для міста, для адміністрації, для мера, - говорить він. - Нам треба думати, чим ці люди будуть займатися, у них у всіх кредити, це величезна проблема".

Через кілька офшорів копальня належить власникам з Росії, які зараз, за інформацією мера, ведуть переговори з азербайджанською стороною, щоб все продовжило працювати в колишньому режимі ще хоча б два роки. Але деталі переговорів невідомі.

Поки азербайджанські військові підняли зі свого боку над копальнею прапор Азербайджану, привезені з Росії охоронці сказали нам, що поговорити ні з ким з керівництва компанії не вдасться, тому що вони постійно на нарадах.

На території Азербайджану після війни опинилися і багато пасовищ, на яких місцеві жителі випасали свою худобу.

Коров'яче молоко багато з них продавали сирному заводу "Екокат", який 99% своєї продукції відправляє на продаж у Росію.

За рік завод виробляє близько 600 тонн сиру. Щодня підприємство брало близько 40 тонн молока, але тепер, прогнозує глава Варденіс, обсяги будуть падати, а жителі почнуть продавати своїх корів, яких більше ніде пасти.

Засновник і власник заводу Артур Мовсісян визнає, що війна вдарила по його бізнесу, але говорити про це не хоче: "Я не та людина, яка буде плакати. Ми повинні бути сильними і повинні знайти шляхи просуватися вперед".

"Немає у людей настрою, і це найбільша проблема. Для того, щоб щось робити, вкладати, у людей щось має бути". Артур проти нових кордонів між Вірменією і Азербайджаном, він вважає, що в світі взагалі не повинно бути обмежень у вигляді державних кордонів між країнами.

"Навіщо вони потрібні? Країни в них колупаються, це завжди призводить до конфліктів. Кордони - це обмеження у всіх сферах", - додає він.

"Пройде час, рани залікуються"

З мером Варденіса Мелконяном ми гуляємо містом, він показує магазини, аптеки, заправки, що закрилися, і розповідає, що розраховує на роботу тристоронньої міжурядової комісії.

Про її створення Ільхам Алієв, Нікол Пашинян і Володимир Путін домовилися за підсумками зустрічі в Кремлі 11 січня.

До 1 березня робоча група, сформована з віцепрем'єрів урядів Вірменії, Азербайджану та Росії, повинна представити план з розблокування транспортних артерій в регіоні.

Азербайджан повинен отримати можливість возити вантажі в Нахічевань і далі до Туреччини, Вірменія через територію Азербайджану повинна бути забезпечена транспортним коридором з Росією.

"Одне з головних питань обговорення тристоронньої групи - це дорога Єреван - Варденіс - Кельбаджар - Степанакерт, - стверджує мер Варденіса. - Ця дорога може бути обрана тому, що вона ближче всього до російського кордону, вона дуже добре побудована, на неї витратили багато грошей. Я думаю, не дозволять, щоб ця дорога просто загубилася. Якщо звідси перетинати кордон з Росією через Азербайджан - через Гянджа, то виходить 160-180 км. Це найкоротший шлях. Я сподіваюся, що найближчим часом буде відкрита ця дорога, і наше місто буде знову дихати. Поки що місто стоїть".

До того, як стати мером міста, Арам Мелконян професійно займався боксом, тож зараз в Варденісі добудовується боксерська школа, а під час служби в армії він був розвідником.

Коли ми зустрічалися під час війни, градоначальник був у формі, рвався на фронт і скаржився, що начальство з Єревана не відпускає його воювати, оскільки він повинен піклуватися про своє місто. Зараз він продовжує регулярно виїжджати тепер вже не на передову, а на новий кордон, де продовжують стояти вірменські військові.

Він розповідає, що командування забороняє військовим контактувати з противником, але якесь спілкування між ними все ж відбувається: "Люди стоять за 20 метрів один від одного. Вранці встають і можуть привітатися, буває, що спілкуються, якщо щось треба - дають. Це добре, за рахунок цього є майбутнє".

Мелконян висловлює, напевно, не найпопулярнішу зараз у Вірменії думку, що рано чи пізно жителі двох країн навчаться приймати один одного.

"Спілкування між Вірменією і Азербайджаном, звичайно, буде. Пройде час, рани загояться. Раніше люди спілкувалися з азербайджанцями, жили по сусідству. Я думаю, ці сусідські відносини у нас відновляться. Це треба, просто треба. Звичайно, рани довго будуть гоїтися, для цього потрібні десятки років, але треба, щоб люди могли жити, могли працювати, могли йти вперед. Для цього треба бути сусідами", - вважає він.