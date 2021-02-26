РНБО запровадила санкції проти десятьох генералів-зрадників України

Автор фото, president.gov.ua

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції щодо десяти колишніх високопоставлених військовослужбовців та силовиків, які зрадили українській присязі під час анексії Росією Криму.

Про це повідомив секретар Радбезу Олексій Данілов після засідання.

"Всі ці 10 осіб позбавлені всіх державних нагород, всіх звань. До них застосований максимальний пул санкцій, які дозволяє наше законодавство, це 13 пунктів", - заявив Данілов.

Під санкції потрапили такі особи:

Денис Березовський - колишній контр-адмірал Військово-морських сил України, у 2014 році перейшов на бік росіян та отримав посаду заступника командувача Чорноморського флоту Росії.

Олександр Якименко - колишній генерал-майор та ексголова СБУ за часів Віктора Януковича, після Євромайдану втік до Росії.

Віталій Захарченко - генерал внутрішньої служби України, ексміністр внутрішніх справ за часів Віктора Януковича. Також втік до Росії.

Володимир Тоцький - колишній генерал-майор

Сергій Ханжа - колишній генерал-майор

Юрій Котовський - колишній генерал-майор

Станіслав Шапортов - колишній генерал-майор

Сергій Нянчур - колишній геренал-майор юстиції

Сергій Єлісєєв - колишній віце-адмірал

Дмитро Шакуро - колишній контр-адмірал

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Парад санкцій

Це вже третє гучне засідання РНБО, яке стосується протистояння з Росією та обмеження її впливу.

2 лютого українська влада запровадила санкції щодо народного депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, а також телеканалів "112", "ZIK" та "NewsOne", які йому належать.

Санкції щодо пана Козака передбачали, зокрема, блокування його активів, торговельних операцій і виведення капіталів за межі України. Вони діятимуть упродовж п'яти років.

Телеканали "112", "ZIK" та "NewsOne" припинили мовлення.

Другий пакет санкцій РНБО запровадила 19 лютого. Фігурантами списку стали: Віктор Медведчук -один з лідерів ОПЗЖ та кум Володимира Путіна, Оксана Марченко - дружина Медведчука та телеведуча та Наталія Лавренюк - цивільна дружина вже підсанкційного Тараса Козака.

Усіх цих громадян звинувачують в причетності до "фінансування тероризму".

В ОПЗЖ вже звинуватили владу в політичних репресіях та утисках свободи слова.

Працівники закритих телеканалів запускають новий "Перший незалежний канал".

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