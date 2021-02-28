Венеція у фото: зазвичай повені, а зараз - пересохлі канали
Зазвичай бідою Венеції є повені, але цьогоріч через рекордні відливи у знаменитому італійському місті сталося протилежне явище: багато венеціанських каналів залишилися без води.
В результаті багато гондол, що перевозять туристів містом, залишаються на березі.
Венецією буде складніше пересуватися і багатьом місцевим жителям, для яких човни і катери є єдиним транспортним засобом.
У Гранд-каналі - найбільшій протоці між островами венеціанської лагуни - вода все ж залишилася. Але її рівень помітно впав.
Через рекордний відлив рівень води у Венеції цього року знизився на 48 сантиметрів.
Через пандемію коронавірусу вулиці Венеції як і раніше майже порожні, однак туристи в місті все ж є.
Набагато частіше у Венеції можна спостерігати ось таку картину. Це фото було зроблено на площі Сан-Марко в листопаді 2019 року, коли в місті сталася найсильніша повінь за останні 50 років.
Мер міста Луїджі Брунгаро заявляв, що в різких перепадах рівня води винне глобальне потепління (знімок 2019 року).