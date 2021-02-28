Венеція у фото: зазвичай повені, а зараз - пересохлі канали

Автор фото, Reuters

Зазвичай бідою Венеції є повені, але цьогоріч через рекордні відливи у знаменитому італійському місті сталося протилежне явище: багато венеціанських каналів залишилися без води.

В результаті багато гондол, що перевозять туристів містом, залишаються на березі.

Венецією буде складніше пересуватися і багатьом місцевим жителям, для яких човни і катери є єдиним транспортним засобом.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Багато венеціанських гондольєрів тимчасово залишилися без роботи

У Гранд-каналі - найбільшій протоці між островами венеціанської лагуни - вода все ж залишилася. Але її рівень помітно впав.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Гранд-Канал - одна з головних визначних пам'яток Венеції

Через рекордний відлив рівень води у Венеції цього року знизився на 48 сантиметрів.

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Через пандемію коронавірусу вулиці Венеції як і раніше майже порожні, однак туристи в місті все ж є.

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Набагато частіше у Венеції можна спостерігати ось таку картину. Це фото було зроблено на площі Сан-Марко в листопаді 2019 року, коли в місті сталася найсильніша повінь за останні 50 років.

Автор фото, Reuters

Мер міста Луїджі Брунгаро заявляв, що в різких перепадах рівня води винне глобальне потепління (знімок 2019 року).

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