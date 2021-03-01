Короніл: чи діють індійські "ліки" проти коронавірусу

Шруті Менон

BBC Reality Check

Підпис до фото, Короніл з'явився у продажу за межами Індії

В Індії знову заговорили про суперечливий рослинний засіб, який нібито допомагає від коронавірусу.

Речовину під назвою короніл нещодавно презентували під час заходу, в якому взяли участь деякі індійські міністри.

Але немає жодних доказів того, що ці ліки працюють, а щодо схвалення їхнього використання поширювалися оманливі твердження.

Що відомо про цю речовину?

Це комбінація трав, що використовуються в традиційній індійській медицині.

Їх продає велика індійська компанія Patanjali під назвою короніл (Coronil).

Вперше препарат з'явився у червні минулого року, коли його рекламував популярний гуру йоги Баба Рамдев, який - без жодних підстав - називав його ліками від Covid-19.

Але маркетингову кампанію довелось зупинити після втручання індійського уряду, який заявив, що немає даних, що свідчать про ефективність такого лікування.

Однак уряд заявив, що його можна продавати як "засіб для посилення імунітету".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міністр охорони здоров'я разом із гуру йоги

19 лютого цього року компанія провела черговий захід - за участю міністра охорони здоров'я Харша Вардхана - на якому повторилися заяви про те, що препарат може запобігти та лікувати Covid-19.

Присутність доктора Вардхана викликала критику з боку Індійської медичної асоціації.

Вони назвали пропаганду "ненаукової медицини" у присутності міністра охорони здоров'я "образою для жителів Індії" і попросили міністра пояснити, чи підтримує він використання препарату як ліків від коронавірусу.

Ми зв'язалися з міністерством охорони здоров'я, щоб поцікавитись присутністю доктора Вардхана на заході, але до моменту публікації не отримали відповіді.

Компанія Patanjali виступила на захист присутності міністра, сказавши, що "він ані схвалював аюрведу [традиційну медицину Індії], ані підривав віру у сучасну медицину".

Що кажуть про короніл?

Компанія продовжує наполягати, що її препарат працює проти Covid-19.

"Він лікував і виліковував людей", - сказав ВВС Ачар'я Балкрішна, управляючий директор Patanjali.

У компанії згадали про наукові дослідження, результати яких, за їхніми словами, опубліковані в кількох рецензованих журналах.

Вони конкретно вказали на дослідження від листопада 2020 року, опубліковане швейцарською компанією MDPI, яке базувалося на лабораторному дослідженні.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Індія посідає друге місце у світі за кількістю випадків коронавірусу

Однак це дослідження проводилось на рибі, в ньому не зазначено, що існують докази, що короніл може вилікувати коронавірус у людей.

Там лише йшлося про те, що "результати, отримані в результаті цього доклінічного дослідження, вимагають детальних клінічних випробувань на людях".

Доктор Майкл Гед, експерт з питань глобальної охорони здоров'я в Університеті Саутгемптона у Британії, заявив BBC, що існує величезна різниця між проведенням доклінічних випробувань у лабораторії та схваленням регуляторів на препарат, який можна ефективно використовувати для людей.

"Багато ліків демонструють певну перспективу в лабораторії, але при випробуванні на людях вони просто не працюють з різних причин", - говорить він.

З травня по червень минулого року провели дослідження на 95 пацієнтах, які мали позитивний результат на коронавірус.

З них 45 отримували лікування, а 50 входили до групи плацебо (яка нічого не отримувала).

Компанія Patanjali зазначила, що результати були опубліковані в рецензованому журналі Science Direct у квітні 2021 року.

Вказується, що серед тих, хто приймав короніл, швидкість одужання була швидшою, ніж у тих, хто його не отримував.

Однак це було пілотне дослідження з невеликою вибіркою.

Через це може бути складно дійти чітких висновків, адже різниця в показниках одужання могла також залежати від інших факторів.

Чи отримав короніл офіційне схвалення?

У грудні 2020 року компанія Patanjali, яка базується в штаті Уттаракханд, попросила державні органи змінити наявну ліцензію короніла з "підсилювача імунітету" на "ліки проти Covid-19".

У січні цього року компанія заявила, що продукт отримав схвалення - як" підтримку" проти Covid.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Традиційна медицина використовує різноманітні трави і спеції

Міністерство традиційної медицини Індії (відоме як AYUSH) та державні органи штату Уттаракханд підтвердили BBC, що була видана нова ліцензія, але обидва чітко заявили, що це не "ліки" проти коронавірусу.

"Оновлена ​​ліцензія означає, що його можна продавати, як цинк, вітамін С, мультивітаміни або будь-які інші добавки", - сказав Й. С. Рават, директор департаменту традиційної медицини Уттаракханда та державного органу ліцензування.

"Він [короніл] не є ліками", - додав він.

Компанія також вказує на той факт, що вона отримала сертифікат належної виробничої практики (GMP), який, за її словами, "відповідає схемам сертифікації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)".

Один із керівників компанії Ракеш Міттал навіть заявив у твіті, що короніл "визнала ВООЗ" - втім, згодом він видалив цей допис.

Сертифікат GMP видає провідний регулятор лікарських засобів в Індії - згідно зі схемою, визнаною Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Він передбачає забезпечення виробничих стандартів з метою експорту.

"Сертифікат GMP не має нічого спільного з ефективністю ліків, він полягає у підтримці стандартів якості при виробництві", - пояснив доктор Рават з уряду штату Уттаракханд.

У ВООЗ ВВС підтвердили, що вони "не ... сертифікували ефективність будь-яких "традиційних ліків" для лікування Covid-19".

Доктор Гед із Саутгемптонського університету каже: "Зараз немає чітких доказів того, що цей продукт корисний для лікування або профілактики Covid-19".