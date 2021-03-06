Таке не побачиш у музеї. Щемливі історії тисячолітніх артефактів півдня України

Ліза Жарких

для ВВС News Україна, Херсон

Підпис до фото, Десятки античних артефактів щороку знаходять українські археологи на Херсонщині

Які людські історії стоять за знайденими на півдні України артефактами давніх грецьких поселень та як там побачили зв'язки з Єгиптом? Розповідаємо про рідкісні знахідки археологів.

З 2004 по 2019 роки на місці античних поселень на Херсонщині виявили десятки знахідок, яким тисячі років. Саме у цій області залишилися унікальні для Причорномор'я залишки давньої грецької культури - у поселенні Білозерське та городищі Скелька.

Вони існували тут на межі нової ери, з VI століття до нашої ери до середини III століття нашої ери, й були пов'язані з Ольвією.

Скоро ці знахідки увійдуть в експозицію нового археологічного музею при Херсонському державному університеті.

А поки їх не можна побачити в експозиції, керівник музею Сергій Нємцев, який керував розкопками, показав BBC News Україна ці залишки давно зниклих народів.

Підпис до фото, Сергій Нємцев, керівник експедиції Херсонського державного університету

Іноді за цими предметами можна прочитати зворушливі історії їхніх давно померлих власників.

Монета з Медузою Горгоною

Її виявили у 2004 році на Білозерському поселенні. Зазвичай знаходять невеликі бронзові монети, які називають "борисфенами" або "деметрами".

А це - монета великого номіналу, так званий "ас", була єдиною такою, виявленою експедицією за тридцять років. Жодної подібної монети більше до рук археологів не потрапляло.

На реверсі зображений орел на дельфіні, на аверсі - Медуза Горгона.

Археологи вирішили не реставрувати цю монету. Вона у прекрасному стані. Процес окислення не почався.

Лебес

Форма, в якій чоловік дарував дівчині певну кількість оливкової олії на заручини. Потім її зберігали в побуті.

Така собі пам'ять про заміжжя замість обручки.

Його знайшли в 2010 році на Білозерському поселенні у зерновій ямі.

Сергій Нємцев зазначає, що цей зразок дуже маленький, існують значно більші, наприклад, в Одеському музеї.

"Потертий, в нього відбились ручки, але його не викинули. В якийсь момент поклали в яму, хоча він цілий. Можна припустити, що жінка його зберігала все життя, тому він такий потертий, а потім, коли її не стало, його просто позбулись. Це дуже щемлива історія", - говорить історик.

Скляна прикраса

Автор фото, Експедиція Херсонського університету

Знахідка 2009 року з Білозерського поселення.

Це художнє лиття зі скляної маси, єгипетське виробництво елліністичного часу, яке починає поширюватись після завоювання Персії Олександром Македонським.

Вона мала вставлятися в оправу, також є заглиблення для штифта, тож, найвірогідніше, це медальйон.

"Є варіант, що це зображення Ісіди з дитиною", - припускає Сергій Немцев.

Ісіда - давньоєгипетська богиня родючості. Греки та римляни вважали її володаркою землі та покровителькою моряків.

А можливо, на медальйоні й інший бог: "Здається, там сидить чоловік - тоді це, ймовірно, зображення Бєса (Невеличке божество, охоронець домашнього побуту. - Ред.). Все це відправляє нас до Єгипту. Це прямий доказ зв'язку між регіонами".

Античний світильник

Артефакт знайшли у 2018 році на Білозерському поселені в ямі поруч з вівтарем, до якої висипали попіл після ритуалів.

За роки досліджень тут виявили близько тридцяти різних світильників, але подібний, на довгій ручці - єдиний.

Його зробили у 350-320 роках до нашої ери. Такі ж світильники знаходили раніше у Криму.

Кістяний виріб з написом

Знайдений у 2019 році на поселені Скелька, кістяний футляр для зберігання голок не такий вже й рідкісний.

Але дуже цікавий вишкрябаний напис на ньому.

Епіграфіст (вчений, який вивчає давні написи) зараз працює над його прочитанням.

Сергій Нємцев мріє, щоб це було жіноче ім'я. Тоді це буде перше ім'я жінки, зафіксоване експедицією.

"На Білозерському поселенні ми час від часу знаходили імена на денцях посуду. Але це завжди були чоловічі імена. Ми знаємо Гермофанта, Пісістрата, Аксютоя. І у нас немає жодного жіночого імені. Було б чудово, якщо б першою людиною зі Скельки, чиє ім'я ми дізнаємось, була жінка", - відзначає археолог.

Якір і "пристань"

Його знайшли в ямі римського часу на Скельці також у 2019 році.

Якір фрагментований, але це не просто камінь - він є цінністю, адже розширює уявлення про поселення.

Завдяки йому археологи зробили припущення, що у Скельці була своя невелика пристань, до якої заходили кораблі.

Гончарний виріб

Ще один артефакт 2019 року зі Скельки - великий сіроглиняний гончарний виріб Черняхівської культури.

Черняхівський посуд у верхній частині культурного шару Скельки - це аргумент на користь того, що до припинення життя на Скельці у середині третього століття н.е. могли докластись готи, які використовували такі предмети.

Теракота

Археологам вдалось знайти кілька фрагментів глиняної скульптури, зробленої у спеціальних формах.

Один із них - це голова актора.

Ця скульптура пов'язана з діонісійським культом. Діоніс також опікувався сільським господарством, тож не дивно, що у Білозерському поселені його шанували.

Автор фото, Археологічна експедиція Херсонського університету Підпис до фото, Ольвія та поселення, які утворювали її "хору", - невеликі сільськогосподарські поселення навколо

Єдина подібна ціла форма, яку історикам вдалось знайти, зараз у колекції Ермітажу.

"Теракоти невеличкі, але коли ти робиш якісну фотографію і збільшуєш її, вони виглядають як закінчені скульптури. Якщо їх просто взяти і масштабувати, це була б скульптура, яка б нічим не відрізнялася від найкращих шедеврів античного світу", - пояснює Нємцев.

Кубок

Знайдений в 2005 році біля вівтаря на Білозерському поселенні.

Сергій Нємцев розповідає, що кубок розбили і втоптали у ґрунт.

Автор фото, Експедиція Херсонського університету

Спочатку ніхто не зрозумів, що це, було припущення, що театральні маски.

Але після того, як над ним попрацювала тогочасна керівниця експедиції Валерія Билкова, стало зрозуміло що ця унікальна знахідка - ритуальний кубок.

"Був пофарбований, є рештки фарб на обличчі - червона, блакитна, рожева. Важко сказати, як його конкретно могли використовувати в обрядах, але те, що ми його знайшли біля вівтаря, наводить на думку, що він мав використовуватись у культовій практиці", - розповідає археолог.

Ці знахідки - лише частина артефактів, що зберігаються у фондах археологічного музею в Херсоні. Щороку після експедицій колекція поповнюється, тож ніхто не може знати напевно, які експонати чекають вже на відвідувачів майбутнього музею при університеті.