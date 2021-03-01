Меган Маркл і принц Гаррі дали інтерв'ю Опрі. Говорили про повторення історії з Діаною

Автор фото, HARPO PRODUCTIONS Підпис до фото, Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл

Американський телеканал CBS випустив перші кадри інтерв'ю Опри Вінфрі з принцом Гаррі і Меган Маркл. Телеведуча каже, що пара розповіла їй "шокуючі речі", а принц Гаррі визнає, що боявся повторення історії, що сталася з його матір'ю, принцесою Діаною.

"Я не можу навіть уявити, як їй було переживати цей процес наодинці, тому що для нас це було неймовірно важко - але ми хоча б були разом, - розповів Гаррі про увагу британських таблоїдів до принцеси Діани в останні роки її життя.

"Я просто радий і щасливий сидіти тут і розмовляти з вами, коли моя дружина поруч зі мною", - додав він.

Повну версію двогодинного інтерв'ю пари, яка носить титули герцога і герцогині Сассекських, вийде у неділю, 7 березня.

У двох опублікованих уривках на 30 секунд принц Гаррі каже: "Моїм найбільшим побоюванням було, що історія повторюється".

Принц Гаррі вже не раз проводив паралель між увагою британських таблоїдів до Меган Маркл і долею принцеси Діани, яку він вважає жертвою папараці.

В інтерв'ю Опра Вінфрі запитує Меган, чи був у її житті переломний момент - очевидно, мається на увазі її рішення покинути Британію після весілля з Гаррі.

Опра також питає: "Ви мовчали чи вас змушували мовчати?"

Оприлюднені уривки відео залишають ці питання без відповіді.

Газета Daily Telegraph помітила на руці Меган діамантовий браслет, який, ймовірно, належав принцесі Діані. Газета зазначає, що герцогиня і раніше з'являлася на публіці в прикрасах покійної принцеси.

Автор фото, HARPO PRODUCTIONS/JOE PUGLIESE Підпис до фото, Гаррі і Меган (ліворуч) зараз судяться з британськими таблоїдами

В анонсі програмі сказано, що Меган Маркл розповість про шлюб, материнство, статус в королівській родині та сильний тиск з боку суспільства. Пара також розповість про переїзд до США і поділиться планами на майбутнє.

Критика преси

Раніше в інтерв'ю принц Гаррі розповів, що залишив обов'язки старшого члена королівської сім'ї, щоби захистити сім'ю.

"Ситуація була дуже важкою, це було багатьом помітно, - сказав він. - Усі ми знаємо, якою буває британська преса. І це руйнувало моє психічне здоров'я. Я розумів, що це токсична атмосфера".

"Я зробив те, що зробив би на моєму місці кожен чоловік і батько - відвіз сім'ю", - додав він.

Мати Гаррі принцеса Діана загинула в автокатастрофі в 1997 році, через рік після розлучення з принцом Уельським Чарльзом.

Її особисте життя було предметом ретельної уваги британських таблоїдів.

За однією з версії, аварія в Парижі, яка забрала її життя, сталася через те, що лімузин переслідували папараці на мотоциклах в надії зробити ексклюзивний кадр. Також відомо, що водій лімузина вживав алкоголь перед тим, як сісти за кермо.

Автор фото, HARPO PRODUCTIONS/JOE PUGLIESE Підпис до фото, В інтерв'ю пара розкаже про плани на майбутнє і стосунки з папараці

Опра Вінфрі дружить з Меган, вона була гостею на їх з Гаррі весіллі у 2018 році.

Зараз Меган і Гаррі чекають на другу дитину. У лютому Букінгемський палац оголосив, що вони не повернуться до виконання обов'язків членів королівської сім'ї.

Королева Єлизавета II сказала, що її онук і його дружина "не виконуватимуть громадських обов'язків", але вони залишаються улюбленими членами сім'ї.

З минулого року пара втратила королівський титул, і до них вже не можна звертатися "Ваша королівська високість". Водночас у Гаррі залишається титул принца, який він отримав при народженні.