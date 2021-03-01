Як записатися на вакцинацію

Автор фото, Jane BarlowPA Wire

В Україні почали записувати на вакцинацію від коронавірусу. Розповідаємо коротко, як це зробити.

Цей запис - потрапляння до попереднього списку очікування.

Ось два шляхи, як записатися на вакцинацію:

через портал чи мобільний застосунок "Дія"

через контакт-центр МОЗ

Як записатися через сайт

Зайдіть на портал diia.gov.ua за допомогою КЕП (електронного ключа, наприклад, податкової) чи BankID.

Перейдіть у розділ "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19".

Зазначте сферу діяльності. Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.

Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Ось так виглядає запис на вакцинацію

Як записатися через застосунок

Щоб зареєструватися у смартфоні, завантажте мобільний застосунок "Дія" 2.0, наприклад, за цим посиланням та авторизуйтеся.

Авторизуватись можна через Приват24, Monobank, або BankID НБУ.

Зайдіть у розділ "Послуги" та оберіть "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19".

Зазначте сферу діяльності. Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися. Перевірте свій номер телефону.

Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Якщо ви передумали, запис можна видалити і потім зробити новий.

Автор фото, ВВС

Як записатися через контакт-центр МОЗ

Зателефонуйте на номер 0 800 60 20 19

Надайте оператору свої дані. Необхідно буде вказати ідентифікаційний код або серію та номер паспорта.

Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися. Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Зараз формують саме список очікування. Коли настане етап вакцинації групи, до якої ви належите, з вами зв'яжуться та запропонують обрати конкретну дату та час щеплення.

Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

Більше про вакцинацію можна дізнатися на спеціальному сайті.

Автор фото, ЕРА

Вам не потрібно записуватися на вакцинацію, якщо ви:

Є медиком, працівником соціальної сфери, військовослужбовцем, працівником чи мешканцем інтернату, будинків для літніх людей, працюєте в МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, СБУ, у Держприкордонній службі.

Роботодавець або керівник установи інформує вас про дату щеплення.

Вакцинація від Covid-19 в Україні відбувається в 5 етапів:

1-й етап - коли вакцинують медиків, які працюють із пацієнтами з Covid-19, персонал та мешканці закладів для літніх людей, військовослужбовці на фронті. Це приблизно понад 300 тисяч людей.

2-й етап -це решта медичних працівників, люди віком 80+ та соціальні працівники. Це ще три мільйони людей.

3-й етап - це люди віком 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники сфери освіти. Ще сім мільйонів людей.

4-й етап - люди віком 60-64 роки, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють та відбувають покарання в місцях обмеження волі. Це 11 млн людей.

5-й етап - це решта дорослого населення України. Це 13 млн людей.