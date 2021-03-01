Як записатися на вакцинацію
В Україні почали записувати на вакцинацію від коронавірусу. Розповідаємо коротко, як це зробити.
Цей запис - потрапляння до попереднього списку очікування.
Ось два шляхи, як записатися на вакцинацію:
- через портал чи мобільний застосунок "Дія"
- через контакт-центр МОЗ
Як записатися через сайт
Зайдіть на портал diia.gov.ua за допомогою КЕП (електронного ключа, наприклад, податкової) чи BankID.
Перейдіть у розділ "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19".
Зазначте сферу діяльності. Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.
Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.
Як записатися через застосунок
Щоб зареєструватися у смартфоні, завантажте мобільний застосунок "Дія" 2.0, наприклад, за цим посиланням та авторизуйтеся.
Авторизуватись можна через Приват24, Monobank, або BankID НБУ.
Зайдіть у розділ "Послуги" та оберіть "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19".
Зазначте сферу діяльності. Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися. Перевірте свій номер телефону.
Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.
Якщо ви передумали, запис можна видалити і потім зробити новий.
Як записатися через контакт-центр МОЗ
Зателефонуйте на номер 0 800 60 20 19
Надайте оператору свої дані. Необхідно буде вказати ідентифікаційний код або серію та номер паспорта.
Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися. Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.
Зараз формують саме список очікування. Коли настане етап вакцинації групи, до якої ви належите, з вами зв'яжуться та запропонують обрати конкретну дату та час щеплення.
Усі щеплення є добровільними й безоплатними.
Більше про вакцинацію можна дізнатися на спеціальному сайті.
Вам не потрібно записуватися на вакцинацію, якщо ви:
Є медиком, працівником соціальної сфери, військовослужбовцем, працівником чи мешканцем інтернату, будинків для літніх людей, працюєте в МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, СБУ, у Держприкордонній службі.
Роботодавець або керівник установи інформує вас про дату щеплення.
Вакцинація від Covid-19 в Україні відбувається в 5 етапів:
1-й етап - коли вакцинують медиків, які працюють із пацієнтами з Covid-19, персонал та мешканці закладів для літніх людей, військовослужбовці на фронті. Це приблизно понад 300 тисяч людей.
2-й етап -це решта медичних працівників, люди віком 80+ та соціальні працівники. Це ще три мільйони людей.
3-й етап - це люди віком 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники сфери освіти. Ще сім мільйонів людей.
4-й етап - люди віком 60-64 роки, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють та відбувають покарання в місцях обмеження волі. Це 11 млн людей.
5-й етап - це решта дорослого населення України. Це 13 млн людей.
За гроші і безплатно. Коли я зможу вакцинуватись від Covid-19 в Україні
На кого вистачить вакцин, коли, як і де можна буде вакцинуватися? Відповідаємо на головні питання про щеплення від Covid-19 в Україні.