Як фотограф зимував з 10-тисячною колонією пінгвінів

Німецький фотограф і кінорежисер Стефан Крістманн провів дві зими поруч з 10-тисячною колонією імператорських пінгвінів у затоці Атка в Антарктиді.

Автор фото, Stefan Christmann

Крістманн був помічником оператора і фотографом під час зйомок одного з епізодів циклу ВВС "Династії" відомого документаліста Девіда Аттенборо.

Він також співпрацював з виданнями на кшталт National Geographic та переміг у номінації "Портфоліо фотографа дикої природи" у конкурсі Wildlife Photographer of the Year 2019, який проводить Британський музей природничої історії.

У своїй новій книзі "Пінгвін: історія виживання" Крістманн ділиться деякими зі своїх улюблених фото з Антарктиди.

Автор фото, Stefan Christmann

Перша зимівля Крістманна в Антарктиді припала на 2012 рік, коли він працював геофізиком в Інституті полярних і морських досліджень Альфреда Вегенера.

Він провів майже 15 місяців безперервно на станції Neumayer-Station III, недалеко від затоки Атка, де щорічно збирається 10 тисяч імператорських пінгвінів.

"Залишитися на зимівлю в Антарктиді - дуже ризиковане рішення, - розповів Крістманн BBC. - Взимку дуже складно привезти людей на крижаний континент та вивезти з нього".

Автор фото, Stefan Christmann

"Щоб економити дорогоцінні запаси тепла, імператорські пінгвіни формують тісні скупчення. Це їхня секретна зброя проти холоду і головна стратегія виживання.

Щоб зігрітися, вони стають дуже близько одне до одного, затиснувши голови між плечима пінгвінів, що стоять попереду.

Автор фото, Stefan Christmann

"Імператорські пінгвіни - прекрасні, але коли справа доходить до парування, стає зрозуміло, що балансування - точно не їхній козир.

Перед зляганням самець наступає на спину самиці й щосили намагається знайти безпечне положення - нагадуючи при цьому людину під час першого уроку серфінгу".

Стефан Крістманн описує свої експедиції до Антарктиди як "надзвичайно захопливі й невеселі одночасно".

"Сама база - дуже велика і сучасна, тут є все для комфортного життя.

Спочатку все нове і цікаве, але згодом ви починаєте сумувати за родиною, друзями та звичайною домашньою рутиною.

Найстрашніше - це шторми, які можуть тривати тижнями, коли станція трясеться, і навіть тарілки в їдальні гримлять.

У такі дні складається враження, що ви у в'язниці. Але це також частина життя станції".

У 2016 році Крістманн повернувся до Антарктиди з колегами з BBC, щоб знімати імператорських пінгвінів для циклу "Династії".

Автор фото, Stefan Christmann

"Імператорські пінгвіни не будують гнізда. Тому, коли у молодого подружжя з'являється яйце, вони кладуть його на лапи і зверху прикривають животом, потроху повертаючи, щоб рівномірно зігріти його з усіх боків".

Автор фото, Stefan Christmann

"Після того, як самиця відклала яйце, вона передає його самцю, а сама на певний час залишає колонію.

Їй потрібно попоїсти та відновити запаси енергії".

Крістманн і його команда одягали червоні комбінезони замість маскувального одягу, щоб їх можна було легко помітити, якщо заблукають у хуртовину.

Імператорські пінгвіни звикли бачити "хлопців у червоних комбінезонах" біля своєї колонії.

"У них немає інстинкту тікати, вони просто не знають наземних хижаків.

Їхні єдині вороги приходять зверху (наприклад, поморники та гігантські буревісники) і знизу (як-то, морські леопарди й косатки)".

Автор фото, Stefan Christmann

"Навіть коли пінгвіни гуртуються та економлять свою енергію, завжди знайдеться дивак, якому вже тепло.

Багато разів ці особини відокремлювались від колонії й вітали нас, коли ми обережно підходили до них здалеку.

Крістманн каже, що 10 тисяч пінгвінів видають "абсолютно приголомшливий" звук.

"Він схожий на трубний поклик ... Для багатьох це "потворна какофонія", але не для мене.

Це поклик життя на краю світу, тому я сприймаю її як чудову симфонію.

Кожен поклик пінгвіна має індивідуальну мелодику і ритм.

Подружжя імператорських пінгвінів впізнають одне одного серед багатотисячного гомону за унікальним звучанням голосу та рухами".

Автор фото, Stefan Christmann

"Є одна особливість поведінки імператорських пінгвінів, яку вчені поки вивчили не до кінця, - це "дитячі ігри" пташенят, що влаштовують їхні батьки.

Дві дорослі особини з малюками на ногах стають навпроти одне одного і постійно підіймають свої виводкові мішечки. Пташенята зазвичай починають взаємодіяти: кличуть, тягнуться одне до одного.

Іноді батьки стоять так близько, що їхні грудні клітини торкаються одна одної".

Автор фото, Stefan Christmann

"Вже на ранніх стадіях розвитку пташенят вчать гуртуватися.

І це одна з наймиліших речей, які я коли-небудь бачив.

Молодняк намагається скоротити шлях до теплого центру, перестрибнувши через голови своїх однолітків. Але рано чи пізно вони, звичайно, розуміють, що зігріються всі".

Автор фото, Stefan Christmann

"В останні десятиліття води океану повільно нагріваються, що призвело до танення льодовиків.

Імператорські пінгвіни зазвичай розмножуються і линяють на морській кризі, але через дестабілізацію льодовиків їм доводиться припинити щорічне линяння.

Коли настає час повернутися в океан, вони змушені стрибати з крутих крижаних скель.

Ці ризиковні стрибки виглядають дуже ефектно, але для пінгвінів - неприродні.

На жаль, людина своїми діями впливає на довкілля та екосистеми навіть там, де не живе".