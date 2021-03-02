"Вдарив по Путіну". В мережі кепкують з "оголеної" вакцинації Зеленського

Автор фото, ZelenskyyUa

Президент Володимир Зеленський вакцинувався від ковіду 2 лютого та збурив цим користувачів соцмереж. При чому, не лише в Україні, але і за кордоном.

Про свою вакцинацію він повідомив у Twitter. Там же оприлюднив фото, де роздягненому по пояс Зеленському вводять вакцину.

За словами президента, йому зробили щеплення на передовій разом з військовими на території військового мобільного шпиталю. Йому вкололи вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield), яку нещодавно доставили з Індії.

"Вакцина знову дозволить нам жити без обмежень", - написав Зеленський.

Найбільш бурхливе обговорення в Twitter викликав саме спосіб, у який президент вирішив отримати щеплення. Зважаючи, що пост Зеленського у твіттері оприлюднений англійською мовою, до обговорення підключилися користувачі з усього світу.

Користувачі запитують: "Чому він без сорочки?", "Чому роздягнувся не до трусів?".

Також користувачі публікують кумедні відео та фотожаби.

"Президент України зробив щеплення. Будь ласка, Борис (британський прем'єр Борис Джонсон - Ред.), навіть не думай, тримай сорочку при собі", - іронізує користувач з Британії.

Зеленського порівнюють з іншими світовими лідерами, які також публічно звітували про свою вакцинацію, але все ж були вдягненими.

Журналіст BuzzFeedNews Крістофер Міллер оприлюднив поряд з фото Зеленського десяток фото вдягнених світових політиків, які вакцинуються, та жартівливо підписав колаж:

"Як роблять укол більшість світових лідерів. Зеленський: "Потримайте мою сорочку".

Інші порівнюють українського президента з Володимиром Путіним, який теж не раз з'являвся на фото з оголеним торсом.

Вони пишуть: "Зеленський вдарив по Путіну, чувака розриває", "Чекаємо фото з голим торсом на коні".

Водночас багатьом користувачам вчинок Зеленського припав до душі, вони наголошують - головне, що він публічно вакцинувався.

"Це просто шикарний вчинок. Вакцинуватися разом з солдатами на фронті. Молодець, справжній головнокомандувач", - пише користувачка під ніком Лія.

"Сподіваюсь, це переконає багатьох скептиків щодо вакцини в Україні", - зазначила журналістка Ольга Токарюк.

"Хто б що не казав, я задоволений. Нарешті в нашій країні публічно вакцинувався президент!" - погоджується Андрій Александрін у Facebook.