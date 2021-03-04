Скільки людей вбила пандемія в Україні у 2020 році

Діана Куришко

BBC News Україна

Автор фото, unian

"Коли з'явився коронавірус, всі інші захворювання "ніби зникли". Covid-19 вийшов на перший план", - розмірковує про наслідки пандемії Тарас Жиравецький, сімейний лікар зі Львова.

За його спостереженнями, минулого року під час карантину люди частіше залишалися вдома, відкладаючи на потім візити до лікарів.

Для когось "потім" так і не настало.

У 2020 році, у рік пандемії, в Україні різко зросла смертність. Від різних хвороб, не тільки від Covid-19, померли більше людей, ніж у середньому за останні п'ять років.

Чому помирало так багато людей? Скільки насправді жертв пандемії Covid-19, розбиралась ВВС News Україна.

На 35 тисяч більше смертей

У 2020-му показник смертності в Україні став найвищим за річний показник останніх п'яти років.

Минулого року в Україні померло на 35 тисяч більше людей, ніж у 2019 році. У 2019 році померли 581 тисяча українців, у 2020 - 616 тисяч. Це все дані Державного комітету статистики.

При чому найбільше зростання смертності відбувалося впродовж не всього 2020 року, а припало на кілька місяців осені-зими, коли в Україні був найбільший спалах пандемії.

Якщо в середньому з 2015 по 2019 роки у вересні в Україні помирали 42 тисячі людей, то у 2020 році ця цифра зросла на 15% і становила вже 48 тисяч.

У жовтні і листопаді цього року рівень смертності також зростав, а у грудні досягнув піку, коли за місяць померло на 17 тисяч більше людей, ніж у середньому за п'ять попередніх років.

У деяких регіонах у грудні смертність перевищила показники останніх п'яти років у 3-4 рази - у Київській, Дніпропетровській, Тернопільській областях.

То чому ж статистика смертності за 2020 рік показує настільки великі цифри?

Надлишкова смертність

Якби 2020 рік був звичайним роком, скоріше за все, ми б побачили таку саму кількість смертей, як місяць до місяця в попередні роки.

Це називається очікувана смертність, яка вираховується за кількістю смертей у попередні роки.

За час пандемії коронавірусу у багатьох країнах світу померли більше людей, ніж у попередні роки. Це називається надлишкові смерті. Йдеться про смерті, що перевищують середні показники попередніх років. І їх більше навіть у тому разі, якщо відняти офіційні жертви Covid-19.

Зазвичай вчені пояснюють "надлишкову смертність" частково недостатньо точним підрахунком статистики Covid-19, частково - впливом пандемії на перевантаженість лікарів та медзакладів або іншими факторами.

То які причини надлишкової смертності в Україні?

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Половина смертей від Covid-19 - невиявлена

У 2020 році від коронавірусу в Україні померло 18 тисяч людей. "Ці люди були б живі, якби не Covid-19", - говорив про коронавірусну статистику в Україні міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Але чи відображають офіційні дані Covid-19 українську реальність? Чи справді від коронавірусу померли лише 18 тисяч. Які причини такої високої надлишкової смертності у 35 тисяч?

Covid-19 далеко не в лідерах причин смертності українців. У 2020 році, як і у попередні роки, люди в Україні найчастіше помирали від серцево-судинних захворювань (інфаркти й інсульти), від онкологічних захворювань та нещасних випадків.

"В гіпотезу, що люди в Україні восени масово почали помирати від інших хвороб, я не вірю, - говорить соціолог Андрій Косецький, який займається аналізом даних, - Я вважаю, що переважна більшість надлишкових смертей - від коронавірусу".

За його словами, в Україні тренд зростання загальної смертності повторює загальний європейський тренд.

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Адже багато країн Європи у 2020 році мали вищий показник надлишкової смертності. Соціолог Косецький наводить приклади українських сусідів - Польщі, Угорщини, Чехії та Румунії. У цих країнах восени 2020 року надлишкова смертність перевищувала очікувану на 60%, а подекуди і на 100%.

Водночас Ігор Бровченко, заступник директора з Інституту проблем математичних машин та систем НАН, вважає, що в Україні половина смертей від Covid-19 взагалі не виявлена.

Пан Бровченко очолює робочу групу з математичного моделювання розвитку епідемії в Україні, яка вже багато місяців аналізує коронавірусну статистику в Україні.

"Офіційну статистику щодо смертності потрібно множити на два-три… Не всі люди, які захворіли, повідомляють про це і роблять тестування. Тому вони не потрапляють у статистику смертей від COVID-19. Особливо це стосується сільської місцевості: старі люди чимось хворіють, помирають, і ніхто їм не робить тестування", - розповів пан Бровченко в інтерв'ю виданню "Німецька хвиля".

Кількість смертей, пов'язаних із Covid-19, у 2020 році може сягати 40-60 тисяч, йдеться в останньому звіті науковців НАН. Це в кілька разів більше, ніж показує офіційна статистика.

Очільник МОЗ Максим Степанов і головний санлікар Віктор Ляшко неодноразово запевняли, що з офіційною коронавірусною статистикою все добре.

І скільки випадків COVID-19 виявляють, стільки смертей трапляється, все показують у щоденних зведеннях, тож жодного приховування інформації бути не може.

Не дочекалися допомоги

До такого зростання смертності в Україні призвели прямі і непрямі наслідки пандемії Covid-19, впевнений Тарас Жиравецький, сімейний лікар зі Львова.

Він вважає, що коронавірус призвів до величезних змін у системі охорони здоров'я України. Коли під цю хворобу віддавали цілі відділення лікарень, а інші хвороби просто відходили на другий план.

"Надати допомогу людям з іншими хворобами, які нікуди не ділися, і займають в Україні перші місця по смертності, було проблемно. Пацієнтам допомагали за принципом "за можливості", - говорить лікар.

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"Якщо всю увагу, сили та ресурси спрямовувати на коронавірус - неодмінно погіршиться ситуація з іншими хворобами. Що зараз і спостерігається", - висловлює схожу з Жиравецьким думку і лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.

Він каже, що на причини високої смертності вплинули карантинні обмеження, відмова від планових госпіталізацій, відтермінування планових операцій, зменшення кількості медичного персоналу, який забрали на роботу з Covid-19.

Дубровський вважає, що залякане коронавірусом населення до медичної допомоги ставиться так: "Краще посидіти та перетерпіти вдома, ніж їхати в лікарню, де ще заразять". А це призводить до пізніх госпіталізацій і запущених хвороб.

На початку березня в Україні зафіксували зростання смертності від Covid-19. За офіційними даними, від коронавірусу з часу початку пандемії в Україні померли 26 212 людей.

Автор графіки - Денис Корольов